Les démocrates repoussent leur convention nationale avant la présidentielle

L'impact politique du coronavirus continue de se faire sentir aux Etats-Unis. Alors que plusieurs primaires démocrates en vue de la présidentielle de 2020 ont été reportées ou organisées par correspondance, la convention nationale du parti a été repoussée.

Prévue en juillet à Milwaukee, elle devait être le moment durant lequel doit être désigné le candidat du parti pour faire face à Donald Trump en novembre prochain. La nouvelle date fait état d'une organisation pour la semaine du 17 août, toujours à Milwaukee si la crise s'est bel et bien estompée d'ici là.

Il pouvait sembler compliqué de maintenir comme prévu l'organisation de l'événement. Cette convention devrait en effet rassembler des milliers de participants dans le Wisconsin, où elle devait au départ se dérouler du 13 au 16 juillet. L'ancien vice-président américain et favori des primaires Joe Biden avait d'ailleurs appelé à son report. Il est en lice, et largement en avance dans les votes, contre le sénateur indépendant et progressiste Bernie Sanders.

La décision a été prise face à «la crise sanitaire sans précédent à laquelle fait face notre pays», a écrit le parti démocrate. «En ces temps difficiles, alors que l'envergure et l'échelle de la pandémie et son impact restent encore méconnus, nous allons continuer à surveiller la situation et suivrons les conseils» des professionnels de la santé, a précisé l'un de ses dirigeants, Joe Solmonese. Du fiasco de l'Iowa au coronavirus, cette primaire démocrate restera certainement dans les mémoires pendant très longtemps.