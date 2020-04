Le témoignage déchirant de l'épouse d’un DJ de 39 ans en bonne santé décédé du Covid-19

Le Covid-19 ne tue pas que les personnes les plus vulnérables. C'est le message qu'a voulu faire passer Nicole, dont le mari est décédé après avoir été contaminé par le virus. Le père de famille était âgé de seulement 39 ans et ne présentait aucun problème de santé.

Tout commence le 14 mars dernier. Ce jour-là, Conrad Buchanan, un DJ dynamique de Floride, se sent fébrile. Alors qu'il présente les symptômes du Covid-19, son épouse Nicole remue ciel et terre pour le faire tester, en vain. «Ils n'ont pas voulu le soumettre à un test en raison de son âge et du fait qu'il n'avait pas de problème de santé sous-jacent», a-t-elle raconté sur la chaîne américaine CNN en sanglotant.

Le 21 mars, l'état du trentenaire se détériore brutalement. Le lendemain, sa femme doit alors l'emmener à l'hôpital en urgence où il est intubé dès son arrivée. Nicole quitte l'établissement rapidement pour garer sa voiture sans se douter qu'elle ne verrait plus jamais son mari.

«Je me suis dirigée vers les portes. L'hôpital était verrouillé. Après cela, ils n'ont plus laissé personne rentrer», a-t-elle raconté. «Je n'ai jamais pu lui dire, 'je t'aime'», a regretté la veuve en s'effondrant face à la caméra.

«J'ai besoin que tout le monde sache que c'est sérieux. Les gens pensent que cela va juste affecter les personnes avec des antécédents médicaux ou des personnes âgées. Mais c'est faux», a prévenu la mère de famille.

«Vous devez prendre cela au sérieux»

«Assister à ce que mon mari a dû traverser a été horrible. Et maintenant nos vies se sont transformées en un horrible cauchemar», a-t-elle poursuivi très émue.

Skye, la petite fille du couple, a raconté vivre la perte de son père comme une catastrophe. «Il m'emmenait à l'école, il m'emmenait à la danse, il était tout pour moi», a confié Skye.

Nicole Buchanan a tenu à partager son histoire pour inciter le plus de personnes possibles à rester à la maison et à prendre des précautions. «Vous devez prendre cela au sérieux», a-t-elle déclaré. «Je détesterais que quiconque - la famille ou les enfants de quelqu'un d'autre - ait à traverser ce que nous avons vécu. Nos systèmes hospitaliers ne sont pas prêts. Restez simplement à la maison», a-t-elle demandé en larmes.

Nicole a elle aussi contracté le Covid-19 mais elle présente des symptômes sans gravité. Leur fille, Skye, est quant à elle en attente des résultats.