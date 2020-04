Les habitants de Wuhan incités à rester chez eux quelques jours avant la levée du confinement

Les habitants de Wuhan, d’où est partie l’épidémie de covid-19 en Chine, ont été incités à rester chez eux et doivent renforcer leurs mesures de protection, alors que le confinement doit être levé dans quelques jours.

Le nombre de nouveaux cas de contamination est désormais proche de zéro. Après plus de deux mois de confinement, la Chine semble avoir enrayé la propagation du virus responsable du Covid-19. Les restrictions de déplacement imposées en janvier commencent à être levées, et doivent prendre fin le 8 avril prochain pour les 11 millions d'habitants de Wuhan.

Les autorités de la ville appellent cependant à la vigilance, par crainte d’une deuxième vague du coronavirus qui pourrait découler du retour des ressortissants chinois de l’étranger, selon le Guardian. Le 31 mars dernier, 31 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés par les autorités chinoises, mais parmi eux, seulement deux cas transmis localement. Wang Zhonglin, représentant local du Parti communiste, a déclaré que «le risque d’un rebond de l’épidémie reste élevé, du fait de facteurs intérieurs et extérieurs», et que la ville devait maintenir les contrôles et les mesures préventives.

La Chine a décrété que le 14 avril serait une journée de deuil national, pour toutes les victimes du coronavirus. À dix heures du matin, le pays observera trois minutes de silence pour leur rendre hommage. Le virus a contaminé plus de 80.000 personnes en Chine, et causé 3322 décès.