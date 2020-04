Une forêt tropicale vieille de 90 millions d'années retrouvée en Antarctique

L'Antarctique n'a pas toujours été qu'un désert blanc. Des scientifiques ont découvert qu'une forêt tropicale existait près du point le plus méridional de la Terre.

C'est un sol forestier qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs, trouvé au fond de l'océan, près du glacier de l'île du Pin. Restes de plantes à fleurs, pollens, spores, racines... Des trouvailles inédites à cet emplacement, à environ 800 km du pôle Sud.

Mais au-delà de cela, l'étude, publiée dans Nature, explique que la température à cet endroit pendant le crétacé avait été largement sous-évaluée. Personne n'imaginait jusqu'alors que le climat était si doux à cette période qu'une forêt puisse prospérer.

This week on the Nature cover: Polar opposite. Evidence for a temperate rainforest near the South Pole 90 million years ago. Browse the issue here: https://t.co/vNBvWAHRvH pic.twitter.com/M9s6T1LTkF

— Nature (@nature) April 1, 2020