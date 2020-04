Vidéo : un Américain arrêté au Cambodge pour avoir craché sur un billet de banque avant de le laisser sur un distributeur

Un touriste américain a été arrêté après avoir mis de sa bave sur un billet de banque et déposé le billet sur un distributeur, au Cambodge.

Filmé par une caméra de surveillance, Lewis Jeffrey Cook, un homme de 64 ans lèche son doigt, sort un billet de 10 dollars de sa poche avec son doigt mouillé et place le billet en haut du distributeur de Phnom Penh, dévoile une vidéo de NowThis.

An American tourist was arrested in Cambodia after rubbing spit on a $10 bill and leaving it on an ATM pic.twitter.com/mwzvXJwHUs

— NowThis (@nowthisnews) April 3, 2020