Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 4 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

441 morts de plus en 24 heures en France, soit un total de 7.560 décès depuis le début de l'épidémie en France

La France recense 7.560 personnes mortes à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1.416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.

Les états-unis enregistrent le pire bilan quotidien dans un pays

Les Etats-Unis ont recensé près de 1.500 morts supplémentaires du nouveau coronavirus entre jeudi et vendredi soir, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence, soit le pire bilan sur 24h enregistré dans un pays.

Avec 1.480 décès dénombrés entre 20H30 locales jeudi et la même heure vendredi, selon les chiffres de l'université actualisés en continu, le nombre total de personnes décédées depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis est désormais de 7.406.

En fin de journée, l'Etat de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a annoncé 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures, et accélère les préparatifs en attendant le pic de l'épidémie.

L'Etat déplore désormais 3.565 morts et plus de 113.000 cas -- dont 63.000 pour la ville de New York --, presque autant qu'en Italie ou en Espagne, où les bilans des victimes sont les plus lourds.

600 militaires français contaminés

Quelque 600 militaires français sont atteints du coronavirus, a déclaré la ministre des Armées Florence Parly dans un entretien au groupe de presse quotidienne régionale Ebra publié ce samedi.

«Nous avons 600 militaires atteints du Covid-19. Cela correspond à un ordre de grandeur, car il est évolutif. Nous suivons cela de très près et adaptons nos dispositifs en conséquence», mais «notre posture opérationnelle n’est pas impactée», a souligné Mme Parly, tout en rappelant qu' «un agent civil rattaché au Service d'infrastructure de la défense est décédé il y a quelques jours du Covid-19».

Le dernier bilan donné par le ministère fin mars faisait état de 400 contaminations dans les rangs des armées.

décès d'un enfant de 5 ans au royaume-uni, la plus jeune victime du pays

Le service public de santé de l'Angleterre a annoncé ce samedi le décès d'un enfant de 5 ans. Jusqu'ici, la plus jeune victime recensée au Royaume-Uni était un adolescent de treize ans sans pathologie sous-jascente.

Le pays a enregistré samedi plus de 708 morts supplémentaires en un jour, un nouveau record portant le total de décès à 4.313, selon le service public de santé de l'Angleterre.

Parmi ces décès recensés dans les hôpitaux, 637 patients âgés de 5 à 104 ans sont morts en Angleterre, a-t-il précisé dans un communiqué. Quarante d'entre eux (âgés de 48 à 93 ans) n'avaient pas d'autre problème de santé connu.

Première baisse du nombre d'hospitalisations en soins intensifs en Italie

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Italie, le nombre d’hospitalisations en soins intensifs a diminué, comme l’a annoncé la protection civile ce samedi.

Le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux italiens, est repassé sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille). «C'est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous avons la gestion de cette urgence», s'est félicité le patron de la protection civile Angelo Borrelli.

Cette baisse est notamment observée en Lombardie (nord), la région la plus touchée, où les hôpitaux sont débordés, avec 1.326 personnes en soins intensifs soit une cinquantaine de moins que la veille.

Selon le bilan quotidien, 681 personnes ont perdu la vie lors des dernières 24 heures, un chiffre toujours impressionnant mais en baisse de plus de 10% par rapport à la veille (766).