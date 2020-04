Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 4 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Une attaque au couteau fait 2 morts et 5 blessés à Romans-sur-isère (drôme)

Un homme, se présentant comme un réfugié soudanais, a tué samedi deux personnes et en a blessé cinq autres lors d'une attaque au couteau aux motivations encore floues perpétrée samedi matin à Romans-sur-Isère (Drôme), en pleine période de confinement.

S'il a évoqué le «parcours terroriste» de l'assaillant présumé, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, rendu sur les lieux, a souligné qu'il appartiendra au Parquet national antiterroriste (PNAT) et «à lui seul» de «se prononcer sur la qualification terroriste ou pas».

Armé d'un couteau, l'auteur présumé, qui habitait dans le centre-ville, «s'est rendu dans un bureau de tabac» dont il a attaqué le patron, a indiqué à l'AFP Marie-Hélène Thoraval, la maire de la commune. «Sa femme est intervenue et a été blessée aussi», a-t-elle déclaré.

L'assaillant est par la suite «allé dans un autre commerce, une boucherie, où il s'est emparé d'un nouveau couteau», avant de poursuivre sa mortelle randonnée dans le centre de cette ville de 35.000 habitants.

«Il est entré dans la boutique. Il a pris un couteau, en sautant par dessus le comptoir, et a planté un client, puis est reparti en courant», relate à l'AFP Ludovic Breyton, le patron de l'établissement. «Ma femme a essayé de porter assistance à la victime, en vain.» L'homme a ensuite poursuivi se course folle en plein centre-ville, attaquant des passants, notamment devant une boulangerie. «Ceux qui avaient la malchance de se trouver sur son passage ont été agressés», a ajouté la maire.

Le second tué l'a été alors qu'il était sorti dans la rue pour ouvrir ses volets, selon un témoin. Julien V. cogérait avec son père et son frère le café-théâtre La Charrette. «Tous les Romanais les connaissent. La Charrette, c'est l'endroit où on va prendre un verre à Romans quand on veut prendre du bon temps», souligne Sandrine Nodon, représentante de l'association des commerçants du centre-ville.

Keir Starmer élu à la tête du parti travailliste britannique

En portant Keir Starmer à leur tête, les travaillistes britanniques ont choisi une figure modérée et europhile, un ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'Homme, pour mener l'opposition dans le Royaume-Uni de l'après-Brexit.

Elu à une large majorité samedi, cet homme de 57 ans au visage carré a réussi à rallier les centristes du parti, tout en parvenant à conserver le soutien des partisans de son prédécesseur, le très à gauche Jeremy Corbyn.

Keir Starmer a réussi ce pari en ne jetant aux orties ni le programme - qui prévoit des nationalisations massives - ni le radicalisme de l'ancien chef de parti travailliste, qui a subi aux élections législatives du 12 décembre une défaite sans commune mesure depuis 1935, notamment en raison du manque de clarté de sa position sur le Brexit.

Kobe Bryant intronisé au hall of fame

Comme chaque année, le Hall of Fame de la NBA a annoncé les noms des anciens joueurs de basketball qui feront leur entrée au sein du Temple de la renommée. Kobe Bryant, qui a perdu la vie en janvier dernier dans un accident d'hélicoptère, figure sans surprise dans la liste des huit personnalités.

Outre la star des Los Angeles Lakers, deux autres légendes - Tim Duncan (Spurs de San Antonio) et Kevin Garnett (Timberwolves du Minnesota) feront leur entrée au panthéon du basket. Eddie Sutton (ancien coach de la 1ère division NCAA), Rudy Tomjanovitch (ancien coach des Rockets de San Diego), Tamika Catchings (joueuse des Fever de l'Indiana), Kim Mulkey (championne olympique en 1984) et Barbara Stevens (coach à l'université de Bentley) seront également distingués le 29 août prochain à Springfield (Massachusetts).

«La cuvée 2020 est indiscutablement l'une des plus historiques et talentueuses de tous les temps», a commenté John L. Doleva, le président du Hall of Fame.