Philippe Douste-Blazy, Patrick Pelloux et d'autres médecins appellent à étendre l'usage de la chloroquine

Alors que le débat autour de la chloroquine divise la communauté médicale et l'opinion publique, un groupe de médecins et de professeurs en médecine s'est positionné en faveur d'un usage étendu de ce médicament pour traiter les malades atteints du Covid-19. La pétition lancée par l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy a récolté plus de 80.000 signatures.

Parmi les signataires de cette pétition en ligne appelant le gouvernement à aller plus vite pour généraliser l'usage de ce traitement figurent quelques noms connus de la médecine comme le médecin urgentiste Patrick Pelloux ou le professeur François Bricaire.

Mais pour éviter à tout prix l'automédication, les signataires soulignent l'importance de continuer à strictement encadrer son usage en limitant son accès aux pharmacies hospitalières.

Ils estiment par ailleurs que la situation exceptionnelle justifie de déroger aux règles habituelles. C'est pourquoi ils demandent à l'exécutif de modifier le décret du 26 mars 2020 qui encadre le recours à ce traitement.

Un recours trop restrictif qui limiterait son efficacité

Selon eux, l'autorisation de son administration trop restrictive limiterait son efficacité sur le Covid-19. «Le décret en vigueur en France n° 2020/337 du 26 mars 2020 ne permet l’utilisation de l’hydroxychloroquine qu’après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut-Conseil de la santé publique et, en particulier de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe», rappelle le texte.

Pour étayer leur propos, les signataires de cette tribune citent plusieurs études récentes menées sur des personnes atteintes du Covid-19. Ils évoquent également les chiffres de Santé publique France qui montrent une mortalité plus basse à Marseille où le professeur Didier Raoult soigne des cas graves de Covid-19 avec de la chloroquine. Le texte mentionne enfin les différentes autorisations accordées dans plusieurs pays étrangers comme l'Italie et les Etat-Unis pour faciliter la prescription de ce traitement contre le Covid-19.