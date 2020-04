Confinement : le Royaume-Uni menace d'interdire le sport en extérieur

Les images de Britanniques profitant du soleil dans les parcs n'ont pas plu au gouvernement du Royaume-Uni. Face aux consignes de confinement non respectées par certains, le ministre de la Santé Matt Hancock a menacé ce dimanche 5 avril d'interdire le sport en extérieur durant toute la durée de la quarantaine liée au coronavirus.

«Les bains de soleil sont contraires aux règles qui ont été établies pour d'importantes raisons de santé publique», a déclaré sur Sky News Matt Hancock, rappelant que, pendant la période de confinement décrétée le 23 mars outre-Manche, il n'était possible de sortir de chez soi que pour quatre motifs : raisons médicales, acheter de quoi manger, aller au travail (lorsque le télétravail n'est pas possible) et faire de l'exercice.

WATCH: We’re clear that you shouldn’t leave your home unless it’s for one of four reasons. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/n1Q3zY36Tj — Matt Hancock (@MattHancock) April 5, 2020

«Mon message est clair. Si vous ne voulez pas que nous interdisions l'exercice physique sous toutes ses formes en dehors de chez soi, alors vous devez suivre les règles», a menacé plus tard sur la BBC le ministre conservateur, testé positif au coronavirus le 27 mars dernier, tout en assurant que les règles de confinement étaient respectées par «la vaste majorité des gens». «Ne laissons pas une minorité tout gâcher pour tout le monde», a-t-il appelé.

Un parc de Londres fermé ce dimanche

Cet éventuel durcissement de la législation serait soutenu par la principale formation d'opposition au Royaume-Uni, le parti travailliste, a indiqué dimanche son nouveau patron, Keir Starmer, 57 ans, élu samedi après avoir recueilli 56 % des voix des adhérents du mouvement. «Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires», a déclaré celui qui succède à ce poste à Jeremy Corbyn, alors que plus de 4.300 personnes sont mortes du Covid-19 outre-Manche.

Localement, des mesures sont déjà prises pour encourager les gens à rester chez eux. Par exemple, Brockwell Park, dans le sud de Londres, a été fermé dimanche par le conseil municipal du quartier, après que plus de 3.000 personnes s'y sont rendues samedi, «beaucoup d'entre eux pour faire bronzette ou en groupes», ont tweeté les autorités locales, la journée de samedi ayant été la plus chaude au Royaume-Uni sur les six derniers mois.

Despite clear advice, over 3000 people spent today in Brockwell Park, many of them sunbathing or in large groups. This is unacceptable. Unfortunately, the actions of a minority now means that, following police advice, Brockwell Park will be closed tomorrow. #StayHome — Lambeth Council (@lambeth_council) April 4, 2020

En France, il est également possible de sortir de chez soi pour faire du sport, mais seul le footing est autorisé, et à condition qu'il se fasse seul, dans un rayon de 1 km autour de chez soi, dans la limite d'une heure. Contrairement au Royaume-Uni, le gouvernement français proscrit la pratique du vélo.