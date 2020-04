Coronavirus, en direct : avec plus de 3.500 morts au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II doit s’exprimer ce dimanche soir

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 7.560 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 60.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.000.000 de cas recensés

> Le dernier bilan en France fait état de 7.560 morts, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 dans les Ehpad.

> La moitié de l'humanité à été appelée à se confiner

8h12

Alors qu'un enfant de cinq ans figure parmi les dernières victimes en Grande-Bretagne, la reine d'Angleterre s'apprête à saluer dimanche soir la réponse des Britanniques face à la crise sanitaire lors d'une adresse solennelle. «J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi», doit dire Elisabeth II selon des extraits diffusés par ses services.

Cette allocution télévisée de la reine sera seulement la quatrième pour des sujets exceptionnels tels que crises ou deuils depuis le début de son règne de 68 ans.

22H45

L'Algérie a pris samedi la décision d'étendre les mesures de confinement partiel à l'ensemble de son territoire face à la progression de la pandémie du nouveau coronavirus qui a fait 130 morts.

Il a été décidé «l’extension de la mesure de confinement partiel à l’ensemble des wilayas (préfectures) du pays, à l’exclusion de la wilaya de Blida (Sud d'Alger) qui demeure soumise à une mesure de confinement total», indique un communiqué des services du Premier ministre publié dans la soirée.

22H30

Le président du Malawi Peter Mutharika a annoncé samedi soir qu'il baissait son salaire et celui de ses ministres afin de dégager des fonds pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui a infecté quatre personnes dans son pays.

22H01

Les Etats-Unis ont dépassé samedi la barre des 300.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins.

La pandémie a fait au moins 8.162 morts dans le pays, selon le comptage du tableau de bord de l'université. Le cap des 200.000 cas recensés dans le pays avait été franchi mercredi.

21H14

La petite île de Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, confinée comme le reste de la France depuis près de vingt jours, a débloqué samedi deux millions d'euros pour faire tester au Covid-19 la totalité de ses 10.000 habitants.

20H51

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 45.000 personnes en Europe, dont près de 85% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 18h00 GMT.

Avec un total de 46.033 morts (pour 627.203 cas officiellement déclarés), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L’Italie (15.362) et l’Espagne (11.744) sont les pays au monde comptant le plus de morts. La France dénombre 7.560 décès sur son sol, le Royaume-Uni 4.313.

20h06

La France recense 7.560 personnes mortes à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5.532 à l'hôpital et 2.028 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1.416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.

19H01

Les autorités grecques ont annoncé samedi l'extension pour trois semaines, jusqu'au 27 avril, des mesures de confinement en vigueur dans le pays.

«Des semaines difficiles nous attendent. Si nous relâchons nos efforts, le virus nous détruira», a déclaré Nikos Hardalias, vice-ministre à la protection civile

18H55

Le Coral Princess, un navire de croisière dénombrant deux personnes décédées et plusieurs malades du coronavirus à son bord, a accosté samedi dans le port de Miami, après avoir été rejeté par une autre ville de Floride et plusieurs pays d'Amérique latine.

18H39

Le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois en Italie depuis que la pandémie y a explosé il y a plus d'un mois, a annoncé samedi la protection civile.

Le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux italiens, est repassé sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille). «C'est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous avons la gestion de cette urgence», s'est félicité le patron de la protection civile Angelo Borrelli.

17H48

L'Etat de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a enregistré 630 décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures, ce qui porte le total des morts causés par l'épidémie dans cet Etat à 3.565 samedi.

«Nous n'avons pas encore atteint le pic» de l'épidémie «mais on s'en rapproche», a déclaré le gouverneur démocrate Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse, en soulignant que la hausse était particulièrement rapide sur Long Island.

17H08

Dans le cadre de la solidarité nationale avec les hôpitaux en tensions, 18 nouveaux malades du Covid-19 originaires de la région Grand-Est seront transférés vers les établissements hospitaliers d'Occitanie d'ici lundi, a annoncé l'Agence régionale de santé.

Six premiers patients devaient arriver samedi après-midi par hélicoptère et avion à l'aérogare de Nîmes-Garons, avant d'être accueillis dans des établissements hospitaliers du Gard, dont quatre au CHU de Nîmes.

Six autres seront accueillis dimanche dans les hôpitaux de l'ouest de la région. Les six derniers sont attendus lundi au CHU de Montpellier, a précisé l'ARS.

16h55

Le ministre de la Santé Olivier Véran a promis la livraison de «500.000 masques par jour au secteur médico-social» et détaillé des mesures pour faciliter l'accès aux soins des personnes handicapées, lors d'une conférence de presse samedi avec la secrétaire d'Etat chargée du secteur Sophie Cluzel.

16H35

Un enfant de 5 ans est décédé du nouveau coronavirus au Royaume-Uni, qui a enregistré samedi plus de 708 morts supplémentaires en un jour, un nouveau record portant le total de décès à 4.313, a indiqué le service public de santé de l'Angleterre.

15H56

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 60.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi à 13H30 GMT.

Au total, 60.457 décès ont été recensés, dont 44.132 en Europe, continent le plus touché.

15H41

Le Liberia a annoncé samedi son premier décès de l'épidémie de Covid-19, celui d'un homme de 72 ans.

Ce premier mort renforce l'inquiétude devant l'apparition du virus dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde et le plus durement touché d'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 par la fièvre Ebola qui y a fait plus de 4.800 morts

15h18

L'Espagne va prolonger le confinement de deux semaines, jusqu'au 25 avril, a annoncé le président espagnol Pedro Sanchez.

15h13



Un bilan officiel au Royaume-Uni fait état de 4.313 morts au total depuis le début de l'épidémie.

En une journée, 704 décès supplémentaires ont été enregistrés.

12h10

L'Espagne a enregistré en 24 heures 809 décès dus à l'épidémie de Covid-19, soit un chiffre en baisse pour le deuxième jour consécutif après le record de 950 jeudi, selon le bilan publié samedi par les autorités.

11h48



Les îles Malouines, territoire britannique dans l'Atlantique Sud, ont annoncé leur premier cas de nouveau coronavirus. Un patient présentant des symptômes de la maladie a été testé positif après avoir été admis à l'hôpital le 31 mars.

10h18



Depuis vendredi, début des vacances scolaires pour la zone C qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pour tout le week-end, pour faire appliquer les mesures de confinement.

08h03



Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé être placé en isolement pour quatorze jours, après la détection d’un cas de Covid-19 au sein même de la cellule de crise de l’archipel.

07h14



Quelque 600 militaires français sont atteints du coronavirus, mais la capacité des armées françaises à accomplir ses missions "n'est pas impactée", a déclaré la ministre des Armées Florence Parly dans un entretien au groupe de presse quotidienne régionale Ebra publié samedi.

06h19



Les Etats-Unis ont recensé près de 1.480 morts supplémentaires entre jeudi et vendredi soir, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence, soit le pire bilan sur 24h enregistré dans un pays. Selon les chiffres de l'université actualisés en continu, le nombre total de personnes décédées depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis est désormais de 7.406.

VENDREDI 3 AVRIL



23h02

La question du transfert de malades atteints du covid-19 en Outre-mer vers des pays voisins «n'est pas prévue à ce jour», a indiqué le ministre de la Santé Olivier Veran, mais «tous les accords de coopération possibles» sont envisagées.

22h37

L'armée canadienne a été déployée dans le nord du Québec pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus dans des villages inuits, où deux cas ont été confirmés, a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

22h29

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (Fifa) a recommandé vendredi le report de tous les rencontres internationales prévues en juin en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé la plupart des championnats nationaux de football à travers le monde.

«Le groupe de travail établi par le bureau du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, et composé des dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa et de toutes les confédérations continentales, a approuvé à l'unanimité une série de recommandations à l'issue de sa première réunion organisée par visio-conférence», a indiqué la Fifa dans un communiqué.

22h00

Quatre malades du coronavirus soignés dans des hôpitaux de région parisienne sont arrivés vendredi à l'aéroport d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand, à bord d'un Airbus A400M utilisé pour la première fois à cette fin par l'armée française, a constaté un journaliste de l'AFP.

21h46

Le nombre de décès dans un Ehpad de Mougins, près de Cannes, a encore augmenté et atteint 29 morts en lien avec le coronavirus, a indiqué le maire en lançant un «ultimatum» pour que résidents et personnel soient tous dépistés sans délai.

«De jour en jour, le nombre de personnes touchées a augmenté ainsi que le nombre de morts, maintenant on en est à 29. C'est quelque chose d'apocalyptique, c'est une hécatombe», a dit à l'AFP le dr Richard Galy, médecin généraliste et maire de cette ville de la Côte d'Azur depuis 2001.

21h32

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 57.474 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 1.082.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

20h53

Un TGV médicalisé parti vendredi matin de Strasbourg avec 24 malades du Covid-19 est arrivé en fin de journée à Bordeaux, après un arrêt à Poitiers, pour une prise en charge dans des établissements de Nouvelle-Aquitaine, région moins touchée que le Grand-Est.

20h27

Un homme a été condamné à Rouen en comparution immédiate à deux mois de prison avec sursis pour huit violations de confinement et rébellion.

20h26

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré que la sortie de crise ne passerait pas par «une augmentation d'impôts» et annoncé que le report des charges sociales et fiscales pour les entreprises serait également possible en avril.

20h26

Le recours au chômage partiel concerne désormais cinq millions de salariés dans 473.000 entreprises, soit un quart du secteur privé, après presque trois semaines de confinement pour lutter contre le coronavirus, a annoncé vendredi soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

20h07

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré envisager une baisse de la production mondiale de pétrole d'environ 10 millions de barils par jour pour équilibrer le marché, à deux jours d'une réunion exceptionnelle des pays exportateurs de pétrole.

19h50

L'épidémie de coronavirus a fait plus de 6.500 morts en France, dont 5.091 à l'hôpital et au moins 1.416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel vendredi.

Au cours des dernières 24 heures, 588 décès supplémentaires on été enregistrés en milieu hospitalier, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Le bilan total, avec les chiffres pas encore complets et provenant de quelque 3.000 autres établissements, se monte à 6.507 morts.

19h26

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur : «les Français ont compris qu’il n’y avait pas de vacances en perspective parce que l’on veut gagner le combat contre le virus» pic.twitter.com/zPyEdJwLa4 — CNEWS (@CNEWS) April 3, 2020

19h18

163 malades du coronavirus ont été évacués d'Ile-de-France au cours des trois derniers jours, a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS), qui entend poursuivre les transferts durant le week-end mais à un rythme «moins soutenu».

Au total, 113 personnes ont été évacuées dans le cadre du pont aérien mis en place par les autorités sanitaires, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'agence. 36 malades ont été transportés par TGV médicalisé et 14 autres par la route, a-t-il détaillé.

18h59

Donald Trump et Emmanuel Macron ont exprimé leur volonté d'organiser une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour accroître la coopération face au coronavirus.

18h54

Le ministre allemand des Finances Olaf Scholz s'est déclaré favorable au déploiement du Mécanisme européen de stabilité (MES) pour soutenir les finances des Etats européens, face à la pandémie de coronavirus.

18h36

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 40.000 personnes en Europe, dont plus des trois quarts en Italie, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 16H20 GMT.

Avec un total de 40.768 morts (pour 574.525 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. Avec respectivement 14.681 et 10.935 décès, l'Italie et l'Espagne sont les pays du monde les plus atteints. La France dénombre 5.387 morts sur son sol.

18h16

La Ligue nord-américaine de basket féminin (WNBA) a annoncé vendredi qu'elle reportait sine die le début de saison de son championnat, initialement prévu le 15 mai, à cause du coronavirus.

"Alors que des développements continuent d'émerger autour de la pandémie de COVID-19, y compris la prolongation des consignes sur la distanciation sociale aux États-Unis jusqu'au 30 avril, la WNBA reporte la tenue de ses camps d'entraînement et le début de la saison régulière initialement prévu pour le 15 mai", a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert.

18h11

La ville de New York comptabilise désormais 2.935 morts du coronavirus, pour 102.863 cas confirmés, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo.

18h04

L'utilisation de deux médicaments vétérinaires à base de propofol a été autorisée pour la réanimation de malades humains, a indiqué vendredi l'Agence française du médicament alors que l'épidémie de Covid-19 entraîne une forte augmentation de la demande mondiale sur ce type de produits.

Cette mesure, autorisée par décret paru le 3 avril au Journal Officiel "dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19", est "une brique supplémentaire qui contribue à la couverture des besoins du nombre important de patients en réanimation" en raison de l'épidémie due au nouveau coronavirus, explique-t-on à l'ANSM.

17h06

Au moins un cas confirmé de nouveau coronavirus a été enregistré à Beni dans le nord-est de la République démocratique du Congo, un des épicentres de l'actuelle épidémie d'Ebola dont la fin doit être officiellement proclamée le 12 avril, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires.

Un cas "importé" de l'étranger a été enregistré à Beni, par ailleurs au coeur d'un territoire traumatisé par les massacres des centaines de civils attribués au redoutable groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF).

16h36

"Le pire est à venir" dans les pays en conflit, a averti vendredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres en relançant son appel à des cessez-le-feu partout dans le monde pour aider à endiguer la progression du Covid-19.

"Il y a une chance pour la paix, mais nous en sommes loin. Le besoin est urgent. La tempête du Covid-19 arrive maintenant sur tous les théâtres de conflit", a-t-il ajouté en présentant un rapport sur les avancées obtenues depuis son appel lancé le 23 mars.

"Le virus a montré à quel point il peut traverser rapidement les frontières, dévaster des pays et bouleverser des vies. Le pire est encore à venir", a souligné le chef de l'ONU.

15h22

Le Royaume-Uni a enregistré 684 morts supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus en une journée, un nouveau record marquant une accélération de l'épidémie qui a fait 3.605 morts dans le pays, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires.

Jeudi, 569 décès supplémentaires avaient été dénombrés, après une hausse de 563 mercredi. Au total désormais, 38.168 cas positifs ont été recensés.

La reine Elizabeth II s'adressera dimanche à 19H00 GMT aux habitants du Royaume Uni et des pays du Commonwealth dans une intervention télévisée liée à la pandémie du Covid-19, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

«Sa Majesté la reine a enregistré une intervention spéciale pour le Royaume-Uni et le Commonwealth en lien avec l'épidémie de coronavirus», selon un communiqué, alors que le bilan des morts a dépassé les 3.500 au Royaume-Uni vendredi. Il s'agit de la quatrième intervention extraordinaire d'Elizabeth II en 68 ans de règne.

14h49

L'ONU a averti vendredi que le système de santé risquait d'être submergé en Libye, un pays en conflit où un premier décès dû au nouveau coronavirus a été enregistré.

La victime est une femme âgée de 85 ans dont la contamination a été diagnostiquée après son décès, a annoncé le Centre national de lutte contre les maladies, sans donner plus de détails.

Dix cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement annoncés par le gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et qui contrôle l'ouest du pays y compris la capitale Tripoli.

14h32

Le préfet de police Didier Lallement a affirmé regretter ses propos, après avoir déclaré : «Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté, c'est très simple, il y a une corrélation très simple.»

13h51

Le Premier ministre Edouard Philippe a prévenu vendredi les députés LREM qu'avec le coronavirus "nous sommes entrés dans un territoire inexploré", sur lequel pèsent de "lourdes menaces sanitaire, économique, politique", selon des propos rapportés.

Lors d'une réunion en ligne, à laquelle ont participé quelque 250 députés, le chef du gouvernement a estimé que l'épidémie "va avoir des effets déstabilisants et recomposants pendant longtemps" et qu'"il faut donc apporter des réponses à hauteur de la crise".

13h

Un immense hôpital de campagne a ouvert vendredi dans un centre de conférence londonien, après avoir été mis en place en moins de dix jours pour faire face à l'afflux croissant de malades infectés par le nouveau coronavirus.

Construit avec le concours de l'armée, l'hôpital de Nightingale, d'une capacité initiale de 500 lits, pourra atteindre 4.000 lits, soit l'équivalent de dix hôpitaux classiques. Inauguré par le prince Charles en videoconférence et par le ministre de la Santé Matt Hancock sur place, il s'agit du premier d'une série d'établissements provisoires prévus au Royaume-Uni, où le Covid-19 a fait près de 3.000 morts.

12h33

Le nombre de détenus dans les prisons françaises a diminué de 6.266 personnes entre le 16 mars et le 1er avril, a indiqué vendredi à l'AFP le ministère de la Justice, qui a pris des mesures visant à désengorger les prisons afin d'éviter une propagation du coronavirus.

Au 1er avril, il y avait 66.309 détenus dans les 188 prisons françaises contre 72.575 le 16 mars, selon les chiffres de la Chancellerie. Cette baisse inédite est liée à la fois à une diminution de l'activité judiciaire, ce qui entraine une réduction du nombre de nouveaux détenus, et à des libérations anticipées.

11h44

Un TGV avec 24 malades du coronavirus à son bord a quitté Strasbourg peu avant 11H00 vendredi, nouvelle évacuation médicale visant à soulager les services de réanimation des hôpitaux alsaciens, toujours à la limite de la saturation.

Ces 24 patients, originaires des hôpitaux de Strasbourg, Colmar, Saverne, Sélestat et Haguenau, ont quitté la capitale alsacienne, à destination de la Nouvelle-Aquitaine.

Le TGV médicalisé s'arrêtera dans un premier temps en milieu d'après-midi à Poitiers, où des malades seront transférés vers Limoges, Niort et La Rochelle, avant son terminus à Bordeaux. Là, les autres patients seront emmenés dans les établissements hospitaliers de Bordeaux, Libourne, Mont-de-Marsan et Dax.

11h36

Pour la 2e journée consécutive, l'Espagne a enregistré plus de 900 morts du coronavirus, ont annoncé les autorités.

11h33

Amazon va fournir des masques à tous ses salariés en France et, comme aux Etats-Unis, mettre en place un contrôle de leur température à l'entrée des sites, a annoncé vendredi le géant du commerce en ligne.

"Les autorités ne nous demandent pas de travailler aujourd'hui avec des masques et pourtant à partir d'aujourd'hui, dans tous les bâtiments Amazon France, les salariés seront équipés de masques à leur demande", a annoncé le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval sur RTL. "Dès lundi, nous aurons un contrôle de la température par caméra thermique à l'entrée des sites en France".

11h19

Les élèves de Terminales au bac général, technologique et professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

11h

L'armée de l'Air a mobilisé cinq hélicoptères et deux avions de transport pour pouvoir évacuer quotidiennement d'Ile-de-France jusqu'à 30 patients atteints du Covid-19 vers des régions moins touchées par le coronavirus, selon un communiqué publié vendredi par le ministère des Armées.

"Depuis le 1er avril, l'armée de l'Air a mis en place un plot avancé sur la base Aérienne 107 de Villacoublay (en région parisienne, ndr) pour soulager les hôpitaux d'Ile-de-France durement éprouvés" par l'afflux de patients contaminés, souligne ce communiqué.

10h24

L'activité du secteur privé dans la zone euro a chuté en mars à son plus bas niveau historique, conséquence de la pandémie de coronavirus, selon une deuxième estimation de l'indice PMI composite publiée vendredi par le cabinet Markit.

L'indice s'affiche à 29,7 points, contre 31,4 points lors de la première estimation et 51,6 points en février. Avec 20,2 points, l'activité est particulièrement faible en Italie. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse. Elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

10h12

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a appelé vendredi l'Union européenne à être plus "ambitieuse, unie et courageuse" face à l'épidémie de Covid-19, dans une réponse à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"C'est le moment de faire preuve de plus d'ambition, de davantage d'unité et de courage", a-t-il écrit dans les colonnes du quotidien La Repubblica qui avait publié jeudi une tribune de Mme von der Leyen.

10h10

Ne pas respecter à Berlin la distance minimale d'1,5 mètre pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 euros, a annoncé la mairie de la capitale.

L'Allemagne a prolongé au moins jusqu'au 19 avril ses mesures de distanciation sociale et de restrictions (fermeture des écoles, restaurants, lieux culturels, bars, clubs...). Les rassemblements de plus de deux personnes sont proscrits.

09h58

On reparlera de football et de sport quand on l'aura vaincu": le coronavirus hante l'ancien sélectionneur italien Roberto Donadoni, qui raconte à l'AFP suivre depuis la Chine comment le Covid-19 dévaste Bergame, sa ville d'origine.

"Ma famille est de là-bas, c'est très, très dur", explique l'ancien international âgé de 56 ans au sujet de la ville du nord de l'Italie, parmi les plus durement touchées par la maladie.

09h52

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite convaincue vendredi que l'Union européenne sortirait "plus forte" de la crise du Covid-19 malgré les interrogations actuelles sur la solidarité entre les 27.

"Moi je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise", a-t-elle déclaré sur la radio française Europe E1.

09h16

La Bourse de Paris a démarré légèrement dans le rouge (-0,38%) vendredi matin alors que les cours du pétrole repartaient à la baisse, dans un marché qui attendait avec anxiété le rapport américain sur l'emploi de mars. A 09H00, l'indice CAC 40 lâchait 16,15 points à 4.204,81 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,33%.

09h03

Le porte-hélicoptère amphibie (PHA) Dixmude part ce vendredi matin de Toulon pour rejoindre les Antilles avec plus d'un million de masques à son bord, annonce le ministère des Armées dans un communiqué.

Attendu mi-avril dans les Antilles, le Dixmude va notamment y apporter "plus d'un million de masques chirurgicaux", "plus de 170.000 masques FFP2" et "plusieurs centaines de litres de gel hydro-alcoolique", selon ce communiqué.

07h35

Une personne travaillant au sein du centre de gestion de la crise Covid-19 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été déclarée positive à la maladie, nécessitant une réorganisation des opérations, ont annoncé vendredi les autorités.

"Un des deux cas positifs confirmés jeudi travaillait depuis le 22 mars au centre opérationnel du gouvernement (COG), structure de coordination de la gestion de la crise sanitaire que traverse la Nouvelle-Calédonie", a indiqué l’exécutif dans un communiqué.

07h21

Un des dirigeants de l'Association américaine de golf (USGA) a reconnu jeudi qu'un report de l'US Open, prévu en juin, était "de plus en plus probable" compte tenu de la progression du coronavirus aux Etats-Unis.

"Bien que nous espérions pouvoir tenir l'US Open au Winged Foot Golf Club en juin, il est de plus en plus probable que nous devrons le reporter", a déclaré Craig Annis, directeur marketing de l'USGA, à Golf Week Magazine.

06h24

Le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus, et la pandémie explose aux Etats-Unis, où 1.169 décès ont été enregistrés en 24 heures, en hausse d'un tiers sur le précédent bilan quotidien.

Le nombre des cas confirmés d'infection par le coronavirus dans le monde dépasse le million vendredi, et celui des décès les 52.000, selon un comptage de l'AFP. L'Europe est le continent le plus touché, mais les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie, avec un quart des cas enregistrés. Ces bilans sont probablement bien en-dessous de la réalité, faute de capacités suffisantes de dépistage.

06h02

Les forces de l'ordre mettent en place dès ce vendredi, des contrôles renforcés pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps. "Notre objectif est de dissuader les départs en vacances, avec des contrôles renforcés au départ des grandes villes, dans les gares, sur les routes et dans les lieux touristiques", a déclaré Christophe Castaner dans un entretien au Parisien.

Un message également martelé par le Premier ministre Edouard Philippe hier soir. "Il ne doit y avoir aucun départ en vacances", a-t-il déclaré, "pour que le début des vacances scolaires ne se traduisent pas par des trajets qui viendraient ruiner l'effort collectif mené depuis trois semaines". "Il y aura des contrôles. Tous ceux qui seront en contravention se verront sanctionner", a-t-il ajouté sur TF1.

0H30

Le maire de New York demande à la population de la ville de se couvrir le visage à l'extérieur.

minuit

Donald Trump annonce qu'il a été de nouveau testé négatif.

Jeudi 2 avril

23h12

Le commandant du porte-avion nucléaire américain USS Theodore Roosevelt, qui avait lancé un appel aux accents dramatiques pour faire évacuer son navire contaminé par le coronavirus, a été démis de ses fonctions, a fait savoir le secrétaire à l'US Navy, Thomas Modly.

22h56

Le Coral Princess, un navire de croisière avec à son bord 12 cas diagnostiqués de coronavirus, est actuellement en train de naviguer vers le port de Fort Lauderdale, en Floride, a indiqué à l'AFP la compagnie maritime Princess Cruises.

22h47

Le navire de croisière Zaandam, qui transporte des passagers atteints du coronavirus, a accosté jeudi dans le port de Fort Lauderdale en Floride ont constaté des journalistes de l'AFP, après avoir été rejeté par plusieurs ports en Amérique latine.

22h13

La France a décidé de reporter trois sommets internationaux qui devaient se tenir sur son sol en juin et juillet, dont celui Afrique-France, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé l'Elysée.

Pour remplacer le Sommet Afrique–France de Bordeaux, initialement prévu début juin, Emmanuel Macron proposera «une initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l’échelle du continent». Le Congrès mondial de la nature de Marseille est reporté au premier trimestre 2021 et le Forum Génération égalité de Paris au premier semestre 2021, précise la présidence française.

22h02

Plus de 5.000 personnes sont poursuivies par la justice pour avoir «violé l'état d'urgence sanitaire», instauré le 20 mars au Maroc pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, selon un bilan officiel.

21h35

Sur le second tour des élections municipales, le chef du gouvernement a indiqué qu'une décision «sera prise le 23 mai».

21h25

Interrogé sur l'organisation des épreuves du baccalauréat, Edouard Philippe a souligné que les épreuves du Bac 2020 ne pourront se dérouler normalement compte tenu de la crise actuelle.

«Très probablement, il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement neuve et originale. Soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu, (...) soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu une épreuve qui serait organisée au mois de juin», a-t-il souligné.

21h20

Interrogé sur la crise sanitaire sur TF1, le Premier ministre Edouard Philippe a répété que le déconfinement se fera de façon progressive.

«Le déconfinement ce n'est pas pour demain matin. Il sera en vigueur jusqu'au 15 avril, mais (durera) probablement plus longtemps», a-t-il par ailleurs ajouté.

21h14

Le navire de croisière Zaandam, qui transporte des passagers atteints du coronavirus et a été rejeté par plusieurs ports en Amérique latine, a été autorisé jeudi à accoster en Floride, ont annoncé les autorités locales.

21h00

Plus d'un million de cas du nouveau coronavirus officiellement recensés dans le monde.

20h36

La compagnie Emirates Airlines de Dubaï a annoncé avoir été autorisée à reprendre, dès le 6 avril, un nombre limité de vols passagers, deux semaines après avoir cloué au sol sa flotte en raison de la pandémie du Covid-19.

20h00

La Banque mondiale s'est dite prête à déployer jusqu'à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour soutenir les mesures destinées à aider les pays à répondre aux conséquences sanitaires immédiates de la pandémie et à soutenir la reprise économique.

19h59

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 50.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17H50 GMT.

19h47

Le maire d'opposition d'Istanbul a réclamé un confinement total de la plus grande ville de Turquie pour empêcher une hécatombe liée au nouveau coronavirus, déplorant un manque de coordination avec le président Recep Tayyip Erdogan.

19h45

Le gouvernement britannique a appelé les joueurs de Premier League, accusés de profiter des mesures de soutien à l'économie adoptées en réponse à la pandémie de nouveau coronavirus, à renoncer à une partie de leur salaire.

19h35

Au moins 884 personnes âgées sont décédées du coronavirus dans les Ehpad français, selon des premiers chiffres officiels «très partiels», et au moins 14.638 cas «confirmés ou possible» de la maladie y ont été recensés, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Depuis le 1er mars, 4.503 personnes sont décédées dans les hôpitaux français, dont 471 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, a précisé Jérôme Salomon au cours de son point presse quotidien. Parmi les plus de 26.000 personnes hospitalisées, 6.399 sont en réanimation, soit 382 de plus en un jour, une hausse qui ralentit depuis lundi.

«4 503 décès ont été signalés en milieu hospitalier. 83 % de ces décès ont eu lieu chez des personnes de plus de 70 ans», selon Jérôme Salomon, directeur général de la Santé pic.twitter.com/E1j6uwywyi — CNEWS (@CNEWS) April 2, 2020

19h09

Le Conseil d'Etat a rejeté jeudi la requête de cinq associations de soignants, patients et juristes qui lui demandaient de «contraindre» le gouvernement à réquisitionner des usines pour fabriquer les équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

18h27

Le groupe hôtelier français Accor est contraint par la pandémie de coronavirus de fermer "les deux tiers" de ses hôtels dans le monde dans les prochaines semaines et renonce à distribuer comme prévu 280 millions d'euros sous forme de dividende, a-t-il annoncé jeudi.

"Notre activité est très très fortement impactée" par le Covid-19, a déclaré le PDG Sébastien Bazin lors d'une conférence de presse téléphonique, précisant que le sixième groupe hôtelier mondial, dont la moitié du parc est déjà fermé, va "allouer 25% du dividende prévu, soit 70 millions d'euros" à un fonds destiné à ses salariés, et "préserver" les 210 millions restants.

18h25

Le président du Parlement iranien Ali Larijani a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la télévision d'Etat de la République islamique dont plusieurs responsables ont déjà contracté la maladie.

Ali Larijani "a fait un test pour savoir s'il avait le coronavirus après avoir présenté un certain nombre de symptômes et le résultat s'est révélé positif. Il est actuellement en quarantaine et suit un traitement", a précisé la télévision sur son site interne.

18h17

La convention du parti démocrate, lors de laquelle doit être désigné son candidat à la présidentielle américaine face à Donald Trump, a été reportée d'un mois jusqu'à la semaine du 17 août, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi le parti.

Cette convention, qui devrait rassembler des milliers de participants, est maintenue à Milwaukee, dans le Wisconsin, où elle devait au départ se dérouler du 13 au 16 juillet. L'ancien vice-président américain et favori des primaires Joe Biden avait appelé à son report. Il est en lice contre le sénateur indépendant Bernie Sanders.

18h

Le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, a envoyé l'avion de son équipe de football américain en Chine pour ramener aux Etats-Unis 1,2 million de masques de protection contre le coronavirus alloués aux personnels médicaux.

Cette initiative a fait suite à la commande de 1,7 million de masques effectuée par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, qui n'avait pas trouvé le moyen de les faire venir. Le Boeing 767 de la franchise de NFL, (championnat d'élite de football américain) a quitté mercredi soir Shenzhen en direction de la région de Boston.

17h57

Une attestation de déplacement numérique sera disponible à partir de lundi, en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier les sorties en dépit des mesures de confinement, a annoncé Christophe Castaner jeudi.

"Les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil", a commenté le ministre de l'Intérieur, dans un entretien accordé au Parisien.fr.

Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, a précisé le ministre.

16h51

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi que le mois d'avril serait chômé en Russie, mais les salaires préservés, pour ralentir la propagation de la pandémie provoquée par le coronavirus.

"J'ai décidé de prolonger le régime de jours chômés jusqu'au 30 avril inclus", a-t-il déclaré dans un discours télévisé, ajoutant que "les salaires des salariés seront préservés".

Cette mesure, en vigueur depuis le 28 mars en Russie, "a permis de gagner du temps" mais "le pic de l'épidémie dans le monde n'a pas encore été franchi, y compris dans notre pays", a souligné le président russe.

16h43

Plus de 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont désormais appelées ou contraintes par leurs dirigeants à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, selon un comptage réalisé jeudi à partir d'une base de données de l'AFP.

Ces mesures - confinements obligatoires ou recommandés, couvre-feux, quarantaines - concernent plus de 90 pays ou territoires. C'est l'instauration d'un couvre-feu en Thaïlande (en vigueur à partir de vendredi), qui permet d'atteindre le seuil de 50% de l'humanité.

15H12

Le trafic aérien passager a officiellement enregistré sa plus forte chute depuis les attentats du 11-Septembre.

14h38

Les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record des demandes hebdomadaires d'allocations chômage à cause du coronavirus, avec 6,6 millions de demandes enregistrées en l'espace d'une semaine. Au total, près de 10 millions de demandes ont été enregistrées au cours des deux dernières semaines.

14h36

La Ligue belge de foot a mis fin au Championnat, le classement actuel étant entériné.

14h32

L'évacuation de malades du coronavirus pour désengorger les hôpitaux d'Ile-de-France se poursuivait jeudi midi, l'objectif étant désormais de transférer 150 patients hors de la région parisienne d'ici ce week-end, a-t-on appris auprès de l'Agence régionale de santé (ARS).

Le transfert massif de patients par hélicoptère, engagé mercredi, "est toujours en cours et va se poursuivre dans les prochaines heures et les prochains jours", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'ARS, en précisant que l'objectif initial d'évacuation avait été revu à la hausse.

14h11

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 47.993 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Plus de 944.030 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 187 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre ne reflète toutefois qu'une partie de la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les porteurs du virus requérant une prise en charge hospitalière. Au moins 182.700 de ces personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

13h45

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rappelé jeudi que les jeunes étaient aussi concernés par la pandémie de Covid-19 due au nouveau coronavirus, qui a fait des victimes parmi les enfants et adolescents.

"L'idée selon laquelle +le Covid-19 touche uniquement les personnes âgées+ est factuellement erronée", a rappelé le directeur-général de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse hebdomadaire diffusée en ligne depuis Copenhague.

"L'âge n'est pas le seul facteur de risque pour une forme grave de la maladie", a insisté M. Kluge.

Des cas critiques ont été observés chez des adolescents et de jeunes adultes, beaucoup ont nécessité des soins intensifs et certains sont décédés, a-t-il relevé.

12h43

Un bâtiment du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis (Val-de-Marne) va être transformé au cours des prochains jours en morgue. La Semmaris, société gestionnaire du «ventre de Paris», annonce qu'un de ses entrepôts «a été réquisitionné par la préfecture mercredi». Une décision prise pour soulager les services funéraires régionaux, face à la surmortalité causée par l'épidémie de coronavirus.

12h35

Le président philippin Rodrigo Duterte a demandé aux forces de l'ordre d'abattre toute personne à l'origine de "troubles" dans les régions placées en confinement en raison de la pandémie de coronavirus.

Comme souvent, des responsables philippins ont tempéré les propos de leur président, alors que près de la moitié des quelque 110 millions d'habitants de l'archipel sont confinés chez eux, dont des millions vivent dans la plus grande précarité et se retrouvent sans travail.

12h31

Plus de 500.000 cas de contaminations par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit plus de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP jeudi à 10H00 GMT.

Avec au moins 508.271 cas, dont 34.571 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 940.815 cas et 47.863 morts ont été officiellement enregistrés.

Avec plus de 100.000 cas chacun, l'Italie (13.155 décès) et l'Espagne (10.003) sont les pays européens les plus atteints. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

11h55

L'Espagne a dépassé la barre des 10.000 morts.

11h31

Le Grand Prix de France moto, initialement programmé du 15 au 17 mai au Mans (ouest), est reporté à une date encore à déterminer en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs par communiqué jeudi.

11h28

L'assureur niortais Maif va rendre un peu plus de 100 millions d'euros à ses sociétaires pour tenir compte de l'effondrement du nombre d'accidents automobiles, dans un contexte de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"La Maif décide de prendre part à l'effort de solidarité collectif par un geste très fort" avec le "remboursement des cotisations d'assurances auto à hauteur d'un peu plus de 100 millions d'euros, redistribués à 2,8 millions de sociétaires (assurés Maif) pour environ 3,6 millions de véhicules", fait savoir l'assureur dans un communiqué.

11h10

570 morts du coronavirus ont été recensés dans les Ehpad du Grand Est.

11h04

Le nombre de cas de coronavirus recensés dans le monde atteint désormais 938.000, approchant la barre du million.

10h36

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis d'accroître "massivement" le dépistage du nouveau coronavirus face aux critiques de plus en plus vives contre sa stratégie face à la pandémie.

"Nous augmentons massivement les tests", a assuré le chef du gouvernement dans une vidéo postée sur Twitter depuis son appartement de Downing Street où il est en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 la semaine dernière. "C'est ainsi que nous allons débloquer le casse-tête du coronavirus (...) et le vaincre", a martelé le dirigeant conservateur.

10h21

Le groupe allemand Bauer Media a fermé jeudi plusieurs titres de presse en Nouvelle-Zélande en raison du coronavirus, ce qui lui a valu des critiques de la part de la Première ministre Jacinda Ardern.

Cette décision, qui signifie la disparition de l'hebdomadaire New Zealand Listener, du mensuel North & South et du magazine féminin Women's Day, va entraîner la suppression de 237 emplois.

10h19

Le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis Jean-Christophe Lagarde estime que le non respect du confinement dans son département est "une légende" et s'est insurgé jeudi contre ceux qui font des quartiers populaires des "boucs émissaires".

"Arrêtons avec ces fantasmes". Un couvre-feu n'est pas nécessaire parce que "97% des gens qui sont contrôlés dans la rue sont des gens qui ont le papier" d'attestation de sortie pendant le confinement, a assuré M. Lagarde à l'antenne de Sud Radio.

10h16

Un camp de migrants près d'Athènes a été placé en quarantaine, après la découverte de 21 cas de maladie Covid-19 parmi les demandeurs d'asile, a annoncé jeudi le ministère grec des Migrations.

Une réfugiée vivant dans le camp de Ritsona, à 80 km au nord d'Athènes, avait été testée positive au coronavirus après son accouchement, en début de semaine dans un hôpital d'Athènes, conduisant les autorités à tracer ses contacts à l'intérieur et à l'extérieur du camp.

10h03

Quatre associations ont saisi le Conseil d'Etat d'un premier recours sur la conformité à la Constitution de la loi sur "l'état d'urgence sanitaire", estimant qu'elle portait atteinte à la dignité et au principe de fraternité envers les plus démunis.

Cette première question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui est adossée à une requête en référé déposée mercredi, vise les angles morts du texte "d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19" voté le 23 mars, un régime d'exception qui encadre le confinement du pays et impose une série de mesures restrictives des libertés.

10h02

L'Espagne a enregistré en mars 302.265 nouveaux chômeurs, en raison de "l'impact extraordinaire (...) de la crise sanitaire du Covid-19", a annoncé jeudi le ministère du Travail.

Selon la presse espagnole, cette hausse est la plus forte jamais observée dans les statistiques du chômage. L'état d'alerte et un strict confinement ont été décrétés le 14 mars, freinant net l'activité économique.

09h41

Le chanteur CharlElie Couture annonce sur sa page Facebook qu'il se remet du coronavirus après "huit jours/nuits terribles", sans avoir toutefois souffert d'insuffisance respiratoire.

L'interprète de "Comme un avion sans aile", 64 ans, explique avoir été "enfiévré du matin au soir et plus encore pendant la nuit", le thermomètre oscillant "entre 38,4° et 39,8°". "Maux de tête, spasmes et tremblotements, le corps en vrac et la nuque qui craque, un clou entre les omoplates", décrit encore le natif de Nancy, confiné dans "le Grand Est" selon un autre post.

09h35

L'Europe aura besoin de créer un nouveau fonds financé par de la dette pour aider les Etats membres à répondre à la crise économique engendrée par l'épidémie de coronavirus, a estimé jeudi le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

Les moyens débloqués à ce jour par les Etats et l'Union européenne ne suffiront pas et "pour combler ce manque (...) il faudra certainement avoir un fonds, on peut l'appeler fonds industriel de relance européenne par exemple, qui va permettre d'émettre les obligations qui permettront d'avoir le complément de financement", a affirmé Thierry Breton sur la radio France Inter.

09h30

Emmanuel Macron a annoncé jeudi un aménagement des règles de confinement pour les autistes, en les autorisant à sortir "un peu plus souvent" pour se rendre sur les lieux habituellement fréquentés, "porteurs de repères rassurants".

À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le chef de l'Etat a adressé un message vidéo aux autistes et à leurs accompagnants, qui connaissent une période "difficile" avec la crise du coronavirus.

09h10

Le jazzman Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz, est décédé mercredi à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le coronavirus, a annoncé son fils Branford.

Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies, est le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis.

08h09

La star russe de MMA (arts martiaux mixtes), Khabib Nurmagomedov, a renoncé mercredi à participer à un combat prévu le 18 avril, en raison de la pandémie de coronavirus. Le champion des poids légers de l'UFC (la plus importante ligue professionnelle de MMA) devait affronter l'Américain Tony Ferguson dans le combat vedette de la soirée UFC 249, mais il a déclaré sur son compte Instagram qu'il ne voulait pas quitter la Russie.

"Je comprends tout mais je suis bien plus déçu que vous d'annuler ce combat (...) J'avais beaucoup de projets après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler", écrit sur son compte le Daguestanais, qui avait battu la superstar irlandaise des arts martiaux mixtes Conor McGregor le 6 octobre 2018 dans un combat ultramédiatisé.

06h05

Plus de 5.000 personnes sont mortes aux Etats-Unis du fait de l'épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 215.000 personnes dans le pays, a annoncé jeudi l'université Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

A 02H35 GMT jeudi, un total de 215.417 personnes ont été contaminées aux Etats-Unis et 5.116 d'entre elles en sont mortes, a indiqué cette université sur son site internet. En 24 heures, 884 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, ce qui constitue un nouveau record quotidien.

Mercredi 1 er avril

23h10

Un avion chargé d'aide humanitaire, envoyé par la Russie pour aider les Etats-Unis à faire face à l'épidémie de coronavirus, a atterri à New York.

22h49

Tous les détenus des prisons fédérales américaines, près de 170.000 personnes, ont été placés à l'isolement mercredi pour au moins deux semaines, afin d'éviter une flambée du nouveau coronavirus qui a déjà causé deux morts dans une prison de Louisiane.

22h30

La COP26 sur le climat, qui devait se tenir en Ecosse en novembre 2020 est reportée en 2021, annonce le gouvernement britannique.

21h47

Un bébé de six semaines, qui n'a pas pu être ranimé après avoir été hospitalisé en fin de semaine dernière, est décédé du coronavirus dans le Connecticut, a annoncé le gouverneur de cet Etat voisin de New York, Ned Lamont.

«Les tests ont confirmé hier soir (soir, ndlr) que le bébé était positif au Covid-19. Ca fend le coeur. Nous pensons qu'il s'agit de l'une des personnes les plus jeunes à travers le monde à décéder des complications dues au Covid-19», a ajouté le gouverneur sur son compte Twitter.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3) — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020

21h16

Plus de 900.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles.

20h50

L'Erythrée a ordonné un confinement de 21 jours de la population à compter de jeudi afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique.

20h43

Les Etats-Unis ont dépassé la barre des 200.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. La pandémie a fait au moins 4.361 morts dans le pays, premier dans le monde en nombre de cas déclarés d'infections (203.608).

20h39

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a ordonné le confinement des 21 millions d'habitants de cet Etat américain, pour ralentir la propagation du coronavirus.

20h37

Les autorités tchèques ont annoncé qu'elles allaient soumettre à des tests de détection du coronavirus un échantillon de près de 5.000 personnes ne présentant pas de symtômes de la maladie afin d'évaluer plus précisément la propagation du Covid-19 dans la population.

20h34

Un homme de 20 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à deux mois de prison ferme et incarcéré pour avoir violé à plusieurs reprises les règles du confinement, a-t-on appris auprès du parquet.

20h22

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi mercredi la barre des 20.000 cas déclarés de Covid-19, selon un décompte établi par l'AFP à partir des informations fournies par les gouvernements et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

20h03

Selon le dernier bilan français, 509 décès de plus à l'hôpital ont été comptabilisés en 24 heures, la barre des 4.000 morts franchie.

19h53

La France a commandé «plus d'un milliard et demi de masques en France et à l'étranger» pour faire face aux besoins liés à l'épidémie de Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

19h33

Le gouvernement portugais a décidé de prolonger de deux semaines le confinement.

19h13

100 malades supplémentaires vont être transférés hors d'Ile-de-France d'ici à jeudi midi.

18h53

L'enseigne de chaussures André a été placée en redressement judiciaire, victime du confinement lié au coronavirus, alors qu'elle était déja en difficulté.

18h30

Edouard Philippe : « Il est probable que nous ne nous acheminions pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois, partout et pour tout le monde » pic.twitter.com/EewJ5i7gSx — CNEWS (@CNEWS) April 1, 2020

18h08

Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a annoncé mercredi que la vente d'alcool à emporter serait désormais interdite à partir de 17H00, pour lutter "contre la hausse des violences intrafamiliales dues au confinement".

Il n'a pas chiffré cette augmentation des violences familiales.

Jusqu'à présent, la vente d'alcool à emporter étaient interdite à partir de 18H00 dans les stations services, et à partir de 21H00 pour les camions bars. Le préfet n'a pas précisé si les supermarchés seraient autorisés à vendre de l'alcool après 17H00.

17h46

La Bourse de Paris termine en baisse de 4,30% à 4.207,24 points.

17h16

Vingt-cinq résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Thise (Doubs), touché par la pandémie de coronavirus, sont décédés en un mois, a-t-on appris mercredi auprès de la mairie.

Depuis la détection des premiers cas de Covid-19 au sein de l'Ehpad, le 5 mars, 25 personnes sont décédées, soit plus d'un quart des 80 résidents de l'établissement dont la moyenne d’âge était de 88 ans, a indiqué à l'AFP le maire de Thise, Alain Loriguet.

17h13

Le tournoi de tennis de Wimbledon, qui devait se tenir du 29 juin au 12 juillet, a été annulé, ont annoncé les organisateurs.

16h54

Tous les matches des équipes nationales, y compris les matches de barrage pour l'Euro-2020 qui étaient programmés en juin, sont reportés "jusqu'à nouvel ordre" en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi l'UEFA.

L'instance de gouvernance du football européen n'a en revanche pas communiqué sur l'avancée des travaux concernant la reprogrammation de ses compétitions de clubs, dont la lucrative Ligue des champions.

16h31

L'Allemagne va prolonger ses mesures de restriction au moins jusqu'au 19 avril, a annoncé la chancelière Angela Merkel.

16h10

La Bourse de New York reculait fortement à l'ouverture mercredi alors que la Maison Blanche a prévenu que les Etats-Unis allaient faire face à deux semaines "très très douloureuses".

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, baissait de 3,11%, à 21.234,90 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 2,93%, à 7.474,78 points, et l'indice élargi S&P 500 perdait 3,30%, à 2.499,36 points.

16h00

La région Grand Est a franchi mardi le seuil symbolique des 1.000 morts du coronavirus, et les évacuations de patients vont se poursuivre ces prochains jours, avec notamment un nouveau TGV médicalisé vendredi pour soulager ses hôpitaux surchargés.

Mardi, le nombre de morts dans les hôpitaux de la région s'élevait à 1.015, pour 4.246 personnes hospitalisées en raison du Covid-19, dont 890 en réanimation, selon les chiffres communiqués par l'Agence régionale de Santé (ARS).

15h40

Le Royaume-Uni a enregistré en une journée 563 décès supplémentaires de patients atteints par le coronavirus, nouveau record marquant une nette accélération de la pandémie et portant le bilan à plus de 2.000 morts dans le pays, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires ont dénombré 2.352 morts à l'hôpital de patients atteints par le Covid-19 et près de 30.000 cas testés positifs (29.474, soit 4.324 cas supplémentaires).

15h34

La Foire du trône 2020 à Paris a été annulée, ont annoncé les organisateurs.

15h11

Deux TGV médicalisés partis de Paris et évacuant 36 malades du coronavirus sont arrivés mercredi en début d'après-midi l'un à Rennes, l'autre à Saint-Brieuc (Cotes-d'Armor), unique arrêt avant d'atteindre son terminus Brest, ont indiqué un journaliste de l'AFP et la SNCF.

Le premier TGV doit acheminer dix patients au CHU de Brest, huit au Centre hospitalier de Saint-Brieuc et six à l'hôpital d'instruction des armées à Brest, selon un communiqué de l'ARS Bretagne.

Le second TGV devait acheminer douze malades au CHU de la capitale bretonne.

14h21

Les services de santé au travail vont pouvoir prescrire des arrêts de travail en lien avec l'épidémie de Covid-19 et faire des tests de dépistage, a fait savoir le ministère du Travail mercredi.

Les médecins du travail, qui ne peuvent pas prescrire des arrêts de travail contrairement à un médecin traitant, vont être autorisés à le faire "en cas d'infection ou de suspicion d'infection" au coronavirus, selon le texte d'une ordonnance présentée en Conseil des ministres.

14h08

Plus de 204.000 petites entreprises et indépendants ont déjà déposé une demande auprès de l'Etat pour recevoir l'aide de 1.500 euros via le fonds de solidarité créé par le gouvernement pour les aider à traverser la crise engendrée par l'épidémie de Covid-19.

14h04

Le chômage partiel concerne désormais 337.000 entreprises pour 3,6 millions de salariés.

13h42

Le festival d'Edimbourg a été annulé.

13h29

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 43.082 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Plus de 865.970 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 186 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 172.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

11h56

L'Iran compte officiellement plus de 3.000 morts du coronavirus.

11h48

L'Espagne a enregistré 864 morts en 24 heures, le bilan total dépassant désormais les 9.000 décès.

11h16

Le premier TGV médicalisé évacuant d'Ile-de-France vers la Bretagne des malades du coronavirus est parti mercredi de la gare d'Austerlitz à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.

Vingt-quatre patients sont à bord de ce train, parti à 11h12 à destination de Saint-Brieuc et Brest. Un deuxième TGV doit partir à 12h05 vers Rennes avec douze autres malades, pour soulager les hôpitaux d'Ile-de-France, désormais région française la plus touchée par l'épidémie de Covid-19.

11h12

Le marché automobile français est en chute libre en raison de la crise du coronavirus. Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 72,2% au mois de mars, selon des données publiées mercredi 1er avril par les constructeurs.

10h43

Le sélectionneur de l'équipe de France de volley Laurent Tillie ne voit pas le sport de compétition reprendre en France avant septembre-octobre en raison notamment du temps nécessaire à la remise en forme des joueurs après le confinement.

"Pour le moment, en France en tout cas, les salles sont fermées et il y en a encore pour au moins un mois, un mois et demi. S'il y a réouverture, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, sinon ce serait une catastrophe. Ça va être une reprise au goutte à goutte. Sincèrement, (je ne vois) pas de reprise avant septembre-octobre. Pourquoi risquer de reprendre trop tôt au point où on en est ?", a dit mercredi l'entraîneur.

10h06

La volonté de souveraineté économique affichée par Emmanuel Macron laisse sceptique Marine Le Pen, a déclaré mercredi la présidente du Rassemblement national en appelant le chef de l'Etat à aller "au bout de la logique" notamment à l'égard de l'UE.

"Pourquoi le croire ? Cela fait des décennies qu'Emmanuel Macron prône exactement l'inverse" a-t-elle affirmé sur France 2, à propos de la reconstruction de "notre souveraineté nationale et européenne" plaidée mardi par le président en visite dans une usine de fabrication de masques, qui manquent encore face à l'épidémie de coronavirus.

10h02

Les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin ont reconnu mercredi que le report des JO de Tokyo de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, les mettait dans "une situation spéciale".

"Les nouvelles dates des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo impliquent que nous sommes confrontés à une situation spéciale avec des Jeux d'été et d'hiver qui auront lieu en l'espace d'une demi-année", a expliqué un responsable du comité d'organisation des JO-2022, cité par l'agence chinoise Xinhua.

09h16

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 30.000 personnes en Europe, dont plus des deux tiers en Italie et en Espagne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 7h00 GMT.

Avec un total de 30.063 décès (pour 458.601 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie (12.428 décès) est le pays européen le plus atteint, suivi de l'Espagne (8.189) et de la France (3.523).

08h51

5,8 millions de contrôles et 359.000 PV ont été dressés pour non-respect du confinement, annonce Christophe Castaner qui prévient : "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement".

08h39

Comme des milliards d'habitants de la planète, les Néo-zélandais ont vu leur vie bouleversée par la pandémie de coronavirus mais une chose les a mis tout particulièrement en colère : la flambée du prix du choux-fleur.

Les autorités néo-zélandaises, qui ont mis en place une surveillance de la hausse des prix liée à cette crise sanitaire mondiale, croulent sous les plaintes concernant ce modeste chou. Alors que dans beaucoup de pays les prix des masques, des solutions hydro-alcooliques et même de l'alcool ou des cigarettes ont grimpé en flèche, c'est au rayon légumes que les commerçants néo-zélandais semblent tirer profit de la situation.

08h06

La Bourse de Tokyo chute à la clôture (Nikkei: -4,5%).

08h05

L'interprofession laitière souhaite réduire la production de lait en France au mois d'avril, traditionnelle période de pic d'activité, pour s'adapter à l'évolution de la demande dans le contexte de la crise sanitaire, a-t-elle annoncée mercredi.

"On s'est mis d'accord sur un schéma de réduction de la production de lait au mois d'avril (...) qui serait compensée avec la mise en place d'un fonds", a indiqué à l'AFP Thierry Roquefeuil, président du Cniel (interprofession laitière).

07h47

Le groupe japonais Fujifilm a démarré un essai clinique pour tester l'efficacité de son médicament antigrippal Avigan (favipiravir) pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus, après des résultats encourageants d'autres études menées en Chine sur ce produit.

"L'essai sera conduit sur 100 patients d'ici fin juin" à Tokyo, a précisé mercredi à l'AFP un porte-parole de Fujifilm, connu du grand public pour ses produits de bureautique et de photographie, mais qui est aussi présent dans le secteur médical.

07h02

Du commerce aux salles de fitness, les entreprises de la filière du sport s'attendent à une perte de chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros au 1er semestre 2020, soit 36% en moins par rapport à 2019, à cause de la crise sanitaire, selon une étude publiée mercredi par l'Union sport et cycle, qui représente le secteur.

06h15

Plus de 4.000 personnes sont décédées aux Etats-Unis, dont 865 en 24 heures, un record.

Au total, 4.076 décès dus au Covid-19 ont été recensés mercredi depuis le début de la pandémie, contre 2.010 samedi, selon les données publiées par l'université américaine Johns Hopkins. Un chiffre multiplié par deux en trois jours.

06h05

Les Etats-Unis s'attendent à deux semaines "très douloureuses" qui pourraient les voir enregistrer encore plus de décès journaliers que les sombres records atteints mardi par plusieurs pays européens en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

"Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent", a lancé Donald Trump mardi d'un ton grave, "ce seront deux semaines très très douloureuses". La Maison Blanche a présenté ses projections : selon elle, la maladie devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis avec les restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

Mardi 31 mars

23H59



L'aéroport d'Orly ferme, faute de trafic aérien, pour une durée indéterminée.

Ce soir, @ParisAeroport #Orly marque une pause. Notre passion collective reste intacte et toute la communauté aéroportuaire se mobilise déjà pour vous accueillir nombreux, passagers, compagnies, partenaires, collaborateurs, pour la reprise de nos vols. #BientôtRéunis pic.twitter.com/Q2q1aHUCVo — Groupe ADP (@GroupeADP) March 31, 2020

23h12



Un adolescent de 13 ans est décédé des suites du coronavirus au Royaume-Uni.

22h40



L'ex-président de l'Olympique de Marseille Pape Diouf est décédé des suites du coronavirus à l'âge de 68 ans.

20h51



Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé mardi qu'il décalait du 9 au 20 avril l'ouverture de la déclaration sur les revenus, en raison des mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

«J'ai pris la décision, après en avoir informé le Premier ministre, de décaler la déclaration de revenus d'une semaine», a-t-il affirmé sur TF1. «On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20 avril», a-t-il précisé.

19h30



499 morts en France ces dernières 24 heures, soit un total de 3.523 depuis le début de l'épidémie.

19h05



Davantage de personnes sont mortes du coronavirus aux Etats-Unis qu'en Chine, berceau de la pandémie, selon le bilan officiel chinois et le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.415 morts aux Etats-Unis, contre 3.305 en Chine.

18h51

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 40.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 16H20 GMT.

Au total, 40.057 décès ont été recensés, dont 29.305 en Europe, continent le plus touché. Avec 12.428 morts, l'Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l'Espagne (8.189) et de la Chine (3.305), foyer initial de la contagion. Depuis le début de la pandémie, 803.645 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (440.928), 172.071 aux Etats-Unis et au Canada (3.243 décès à eux deux) et 108.421 en Asie (3.882 décès).

18h39

Sept résidents d'un Ehpad de Lorient (Morbihan) sont décédés après avoir contracté le Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la direction.

"Nous avons le regret de déplorer, à ce jour, sept décès suite au Covid-19, dont quatre à la résidence", indique dans un communiqué la direction de la résidence Edilys, qui compte 90 résidents.

18h37

Plus de 800.000 cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde.

17h35

Un médecin a été condamné par le tribunal de Lille à trois ans de prison dont un an avec sursis pour avoir notamment toussé "de façon exagérée" en présence des gendarmes en disant être atteint du covid 19, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

L'homme, âgé de 66 ans, a été placé en détention à l'issue de l'audience lundi, a indiqué à l'AFP le parquet de Lille.

Samedi soir, les gendarmes ont interpellé ce médecin exerçant dans un centre hospitalier de la métropole lilloise à son domicile pour des faits de "violences par conjoint", ont affirmé les gendarmes à l'AFP.

"Selon les dires de son épouse", cet homme "est en arrêt maladie suite à une suspicion de covid 19", a relaté cette source.

17h12

381 morts supplémentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni en 24 heures, un record, pour 1.789 morts au total.

16h33

38 malades vont être transférés hors d'Ile-de-France par TGV ce mercredi, a annoncé l'AP-HP.

15h52

Le couvre-feu en vigueur à Mulhouse, l'une des villes françaises les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, est prolongé jusqu'au 15 avril, a décrété mardi le préfet du Haut-Rhin Laurent Touvet.

Ce couvre-feu reste fixé de 21H00 à 06H00.

15h22

Le médecin-chef du principal hôpital moscovite traitant les malades du coronavirus, qui avait rencontré Vladimir Poutine la semaine dernière, a été infecté, selon l'agence russe Interfax et la télévision publique qui citent l'hôpital.

Le porte-parole du Kremlin a immédiatement annoncé que le président russe se faisait dépister régulièrement et que "tout est normal", selon Interfax, M. Poutine avait rencontré il y a tout juste une semaine ce médecin, le docteur Dennis Protsenko.

15h19

Une migrante vivant dans le camp de Ritsona, près d'Athènes, a été testée positive au nouveau coronavirus après avoir accouché dans un hôpital d'Athènes, a indiqué mardi le ministère des Migrations.

Il s'agit du premier cas officiel de contamination au Covid-19 chez les migrants vivant dans des camps.

Cette demandeuse d'asile "originaire d'Afrique" selon la télévision publique ERT, a donné naissance par césarienne à son bébé il y a deux jours, avant d'être testée positive au Covid-19, a-t-on appris de source hospitalière.

15h12

De nombreux sites touristiques de Shanghai, qui avaient rouvert mi-mars, ont de nouveau fermé leurs portes, illustrant la peur d'une seconde vague épidémique en Chine.

Le nombre de nouvelles contaminations par le Covid-19 s'est effondré ces dernières semaines en Chine, pays où le coronavirus a fait son apparition fin 2019.

Plusieurs sites de la capitale économique chinoise en ont profité pour rouvrir leurs portes au public dès la mi-mars, notamment les gratte-ciel comme la Tour de Shanghai, deuxième du monde avec ses 632 mètres.

14h53

La Mauritanie a déclaré son premier cas de décès du coronavirus, celui d'une Franco-Mauritanienne de 48 ans dont la contamination a été diagnostiquée après son décès, a rapporté mardi l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

La victime, qui vivait en France, devait sortir de confinement lundi en même temps qu'un groupe de 16 Français arrivés mi-mars et confinés depuis lors pour deux semaines dans des hôtels, conformément aux règles instaurées par les autorités mauritaniennes.

14h13

Quinze résidents d'un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Mougins, près de Cannes, sont décédés depuis le 20 mars des suites du Covid-19, a indiqué mardi un porte-parole de l'Agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur.

Ces décès se sont produits à l'Ehpad La Riviera, du groupe Korian, dans les Alpes-Maritimes, précise l'ARS, confirmant une information du quotidien Nice-Matin. "Toutes ces personnes décédées depuis cette date dans cet Ehpad ont été testées positives au Covid-19", a ajouté l'Agence.

14h

Le confinement et d'autres mesures prises pour freiner l'avancée de l'épidémie de Covid-19 ont épargné la vie de 59.000 personnes dans 11 pays européens, dont 2.500 en France, avancent des chercheurs britanniques.

"Avec les mesures actuelles en place jusqu'à, au moins, la fin mars, nous estimons que ces mesures auront évité la mort de 59.000 personnes dans 11 pays jusqu'au 31 mars", selon cette étude réalisée par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, université réputée dans le domaine médical.

Ces universitaires spécialistes en épidémiologie et en mathématique ont modélisé la dynamique de l'épidémie en Europe et estimé le freinage de la contagion par SARS-CoV-2, dû aux différentes mesures prises dans les pays étudiés à des dates différentes les uns des autres.

13h33

Emmanuel Macron a souhaité mardi "l'indépendance pleine et entière" de la France "d'ici la fin de l'année" dans la production de masques de protection face au coronavirus.

"Fin avril nous serons à plus de 10 millions" de masques fabriqués en France et "nous continuerons cet effort", a déclaré le chef de l'Etat depuis l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire). "Je veux que d'ici la fin de l'année nous ayons obtenu cette indépendance pleine et entière", a-t-il ajouté.

Il estime ainsi que la France sera en mesure de produire 15 millions de masques par semaine d'ici fin avril.

12h17

Un premier décès lié au Covid-19 a été enregistré à Mayotte qui compte 94 cas avérés, a annoncé mardi la préfecture de ce territoire de l'océan indien, où l'avion présidentiel a atterri avec 3 tonnes de matériels pour le centre hospitalier.

Dans son point quotidien sur la propagation du coronavirus, la préfecture indique qu'"un décès est à déplorer chez une personne dans un état de santé extrêmement fragile". L'annonce avait été faite lundi par l'ARS, mais "on ne peut pas affirmer de manière certaine qu’il est mort principalement à cause du virus, il y avait d’autres pathologies, mais cela n’a pas dû aider", avait alors précisé sa directrice Dominique Voynet.

12h15

La Tanzanie a recensé mardi son premier mort du nouveau coronavirus, un homme de 49 ans qui souffrait déjà d'autres problèmes de santé, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays a confirmé 19 cas positifs de coronavirus, dont des voyageurs étrangers et des personnes qui ont été en contact avec eux.

11h59

Les autorités iraniennes ont annoncé lundi 141 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à 2.898 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, un des pays parmi les plus touchés par la maladie du Covid-19.

Les autorités sanitaires ont recensé 3.111 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, a déclaré Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien. Au total, 44.606 cas ont été déclarés officiellement en Iran.

11h47

Un nouveau record de morts en 24 heures a été enregistré en Espagne, à 849.

11h27

Une adolescente de 12 ans est décédée en Belgique des suites de la maladie Covid-19.

10h34

L'Europe a livré du matériel médical à l'Iran dans le cadre du mécanisme de troc Instex permettant de contourner les sanctions américaines, utilisé pour la première fois, a annoncé mardi le ministère allemand des Affaires étrangères.

"La France, l'Allemagne et le Royaume Uni confirment qu'Instex a mené avec succès sa première transaction et permis ainsi l'exportation de matériel médical d'Europe vers l'Iran", a indiqué le ministère allemand dans un communiqué.

10h24

Les députés russes doivent adopter mardi un projet de loi prévoyant des sanctions sévères, jusqu'à cinq ans de prison, pour la diffusion de fausses informations relatives au nouveau coronavirus. Les élus ont voté le texte en première et deuxième lecture dès mardi matin. Et la troisième et dernière est attendue dans la journée.

10h19

Les policiers, dont les syndicats dénoncent le manque d'équipement face au coronavirus, devraient être "mieux protégés" et porter des masques lors des contrôles liés au confinement, a estimé mardi le procureur de la République de Paris Rémy Heitz.

"Je pense que les policiers devraient être mieux protégés, ils devraient porter en effet des masques. C'est d'ailleurs prévu, fort heureusement", a expliqué M. Heitz sur franceinfo.

10h07

Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, a mis en garde les ministres des Finances européens contre le risque d'une "fragmentation" de la zone euro, conséquence de l'épidémie de coronavirus, dans une lettre dont l'AFP a pris connaissance mardi.

"Inévitablement, nous sortirons tous de la crise avec un niveau d'endettement beaucoup plus important", écrit dans ce courrier M. Centeno, qui est aussi ministre des Finances du Portugal.

09h47

Cinq associations de soignants, patients et juristes ont demandé au Conseil d'Etat de "contraindre" le gouvernement à réquisitionner les usines permettant de fabriquer les masques, tests et médicaments nécessaires à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Ce recours en "référé mesures utiles" devant la plus haute juridiction administrative a été déposé lundi par les collectifs Inter-Urgences et Inter-Hôpitaux, la Coordination nationale infirmière (CNI), Act-Up Paris et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico).

09h26

La Chine a annoncé mardi que les épreuves du baccalauréat se tiendraient finalement début juillet, au lieu de juin habituellement, mettant fin à des mois d'incertitude en raison de l'épidémie de Covid-19.

Avec quelque 10 millions d'élèves qui planchent en moyenne chaque année, le "gaokao" est considéré comme le plus grand examen du monde. Sélectif, il s'agit d'un concours, dont la note détermine l'accès ou non à l'université. Les meilleurs candidats accèdent aux établissements les plus prestigieux.

09h22

Jean-Michel Blanquer a estimé mardi qu'"entre 5 et 8% des élèves" ont été "perdus" par leurs professeurs, qui ne peuvent pas les joindre pour assurer la "continuité pédagogique" souhaitée, deux semaines après la fermeture des écoles pour lutter contre le coronavirus.

"Il y a un grand risque" que la situation actuelle "creuse les inégalités", a reconnu le ministre de l'Education nationale sur Cnews, entre les familles qui ont la possibilité de faire la classe à la maison et les autres.

09h04

La Bourse de Paris a démarré la séance sur une note d'optimisme mardi (+1,35%), le marché se raccrochant aux signes encourageants sur la contagion en Italie, où la progression des nouveaux cas positifs recensés n'a jamais été aussi faible. A 09H00, l'indice CAC 40 prenait 59,27 points à 4.437,78 points. Lundi, il avait gagné 0,62%.

09h02

La hausse des prix à la consommation a fortement ralenti en mars en France, tombant à 0,6% sur un an contre 1,4% en février, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee mardi.

Les prix des produits manufacturés ont baissé de 0,6% tandis que ceux de l'alimentation sont en hausse de 2,5%, détaille l'Institut national des statistiques dont les données "sont calculées sur un champ restreint d'observations de prix", à cause du confinement.

08h54

Environ 21.000 entreprises ont déjà effectué une demande de prêt garanti par l'Etat pour sauver leur trésorerie mise à mal par l'arrêt ou le ralentissement de leur activité du fait du confinement, a annoncé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Avec un montant moyen de 135.000 euros accordé par entreprise, ce sont "déjà 3,8 milliards d'euros" qui ont été mobilisés par les banques via ce dispositif, a détaillé le ministre sur Radio Classique.

07h35

En pleine polémique sur l'insuffisance de masques en France au moment où le nombre de morts du coronavirus dépasse les 3.000, le président Emmanuel Macron visite mardi matin une usine qui en produit près d'Angers (Maine-et-Loire).

06h45

Des éléphants mal nourris, enchaînés dans des camps désertés : le coronavirus a fait fuir les touristes de Thaïlande et 2.000 pachydermes se retrouvent au chômage. Sans aide d'urgence, la situation pourrait devenir catastrophique, d'après les professionnels du secteur.

06h05

Le gouvernement du Mexique a décrété lundi l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 avril pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait 28 morts dans le pays. La décision a été prise en raison de l'augmentation sensible du nombre de cas, passé en 24 heures de 993 à 1.094, a expliqué le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard lors d'une conférence de presse à Mexico.

Lundi 30 mars

23h28

Emmanuel Macron visite mardi matin l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire), le plus gros des quatre producteurs français, a annoncé l'Elysée, en pleine polémique sur le manque de masques face au coronavirus. Le chef de l'Etat veut "montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19", a ajouté l'Elysée.

Cette usine de masques FFP2 et chirurgicaux, située à Saint-Barthélémy d'Anjou, tourne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production après avoir recruté 35 CDD.

23h14

Inquiétude dans le Maryland après que 67 pensionnaires ont été testés positifs au coronavirus. Le gouverneur de l'Etat américain a indiqué lundi surveiller "des milliers" de foyers de contamination potentiels. "Nous parlons d'un scénario du pire, et le plus terrifiant aujourd'hui est le cas de cette maison de retraite avec 67 cas positifs", a déclaré Larry Hogan lors d'une conférence de presse.

Le foyer de contamination a été détecté à Mount Airy, dans le centre de cet Etat de la côte est américaine.

Sur les 67 cas positifs, un homme de 90 ans est décédé samedi et 17 personnes ont été hospitalisées.

22h30

L'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) teste la possibilité d'oxygénation de patients à domicile, pour faire face à l'afflux de malades du Covid-19 en Ile-de-France, explique son directeur général, Martin Hirsch, dans une interview à paraître mardi dans Libération.

Baptisée "Covidom 02", cette initiative consiste en la possibilité d'oxygénation des patients à domicile sous surveillance médicale à distance, et vise à "commencer à préparer la suite: faire en sorte que des patients puissent sortir de médecine aiguë plus rapidement de sorte à pouvoir en accueillir d'autres, par exemple sortant de réanimation", explique M. Hirsch. "On teste s'il est possible de suivre leur état de santé et leur niveau de saturation en oxygène à domicile".

20h56

Plus de 500.000 entreprises ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars, a indiqué lundi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui a également lancé un appel aux dons pour soutenir les sociétés en difficulté en raison de l'épidémie de Covid-19.

Au total "507.000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé à ce que leur échéance de paiement des cotisations sociales qui tombait le 15 mars soit reportée, ce qui est équivalent à 3,8 milliards d'euros de cotisations qui n'ont pas été prélevées sur les 9 milliards d'euros alors appelées", a déclaré M. Darmanin dans une interview au Figaro.

20h49

Le confinement imposé aux 60 millions d'Italiens depuis près de trois semaines, sera "prolongé au moins jusqu'à Pâques", a annoncé lundi soir le ministre italien de la Santé Roberto Speranza. "Lors de la réunion du Comité scientifique et technique de ce matin, il a été estimé que toutes les mesures de confinement devraient être prolongées au moins jusqu'à Pâques. Le gouvernement va aller dans cette direction", a déclaré le ministre de la santé Roberto Speranza. Les fêtes de Pâques s'achèvent le lundi 13 avril, férié en Italie.

19h20

La barre des 3.000 décès à l'hôpital (3.024) a été franchie lundi en France, dont 418 enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation en nombre sur une journée depuis le début de l'épidémie, selon le bilan mis en ligne par le gouvernement.

Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000 (+1.592 depuis dimanche) dont un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce jour 5.056 patients.

Pour la région Ile-de-France, désormais la plus impactée et qui s'attend à un "pic" cette semaine, 954 décès ont été comptabilisés dans les hôpitaux (+147) et 1.792 personnes ont été placées en réanimation (+124); 597 nouveaux patients ont été hospitalisés portant leur nombre total à 7.689. Le Grand Est qui a été la première région fortement touchée, enregistre lundi soir 3.950 hospitalisations, dont 844 en réanimation et 917 décès à l'hôpital.

Coronavirus : « 5107 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation » selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé pic.twitter.com/tgiPGX9ZSn — CNEWS (@CNEWS) March 30, 2020

19h08

L'Italie, pays au monde le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, a enregistré lundi de nouveaux signes encourageants sur la contagion, après près de trois semaines de confinement de sa population. Les autorités sanitaires ont encore annoncé un lourd bilan quotidien de 812 morts lors des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 11.500 le nombre total de décès. Mais la hausse des nouveaux cas positifs recensés n'a jamais été aussi faible, avec une augmentation de +4%, moitié moins qu'il y a quatre jours (8,3%) et quatre fois moins qu'il y a quinze jours.

18h31

25% des marchés alimentaires vont rouvrir en France, sous condition sanitaire stricte, ont annoncé le gouvernement et les professionnels. Maires et préfets ont la possibilité de décider du maintien des marchés alimentaires.

18h28

Plus de 35.000 morts ont été recensées dans le monde, la majorité en Europe, selon un décompte de l'AFP.

18h12

Facebook a indiqué lundi faire don de 100 millions de dollars pour aider les médias, déjà fragiles et durement impactés par l'épidémie de Covid-19, à fournir une information fiable au moment où elle est le plus indispensable.

"Le secteur des médias travaille dans des conditions extraordinaires pour que les gens continuent d'être informés pendant la pandémie de Covid-19", a indiqué Campbell Brown, en charge des collaborations du premier réseau social mondial avec les médias.

17h43

Vladimir Poutine et Donald Trump ont évoqué une coopération sur le coronavirus et le pétrole, lors d'un entretien téléphonique ce lundi.

17h33

Un médecin hospitalier est mort du coronavirus alors qu'il était en réanimation dans un établissement en Moselle, a annoncé lundi la directrice générale du CHR de Metz, le 6e décès de praticien rendu public depuis le début de l'épidémie.

"Je viens d'apprendre le décès d'un de nos médecins" qui était "hospitalisé dans le lit d'une autre réanimation" que celle du centre hospitalier régional (CHR) de Metz, a indiqué sa directrice générale, Marie-Odile Saillard, lors d'une audioconférence de presse.

17h01

Un navire-hôpital militaire de 1.000 lits, le USNS Comfort, est arrivé lundi dans le port de New York, où il doit contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades du coronavirus, a constaté l'AFP.

Ce navire, équipé de 12 salles d'opération et 1.200 soignants, doit accueillir des malades nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19.

16h51

L'auteur-compositeur à l'origine du tube «I love Rock n'Roll», Alan Merrill, est décédé des suites du Covid-19.

Rest in peace, Alan Merrill. "He played down the 'cold' he thought he had," his daughter wrote https://t.co/gjRQw8buuY — billboard (@billboard) March 30, 2020

16h46

Le prince Charles est sorti de quarantaine. Il avait été testé positif au coronavirus la semaine dernière.

16h42

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été placé lundi en quarantaine préventive, un employé de ses services ayant été testé positif au nouveau coronavirus, en plein sprint final pour la formation d'un nouveau gouvernement afin d'affronter cette crise sanitaire.

Selon des sources concordantes, une employée du bureau du Premier ministre, Rivka Paluch, a été testée positif lundi au Covid-19.

16h25

Edouard Philippe réunira jeudi matin par visio-conférence les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus, afin de faire un point de situation sur l'épidémie de coronavirus, a annoncé Matignon lundi.

Le rendez-vous, auquel devraient participer plusieurs membres du gouvernement, se déroulera à partir de 09H30.

Si le Premier ministre avait "toujours prévu de réunir les responsables politiques de façon régulière", a-t-on observé dans l'entourage d'Edouard Philippe, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen avait écrit à Matignon dimanche pour solliciter une nouvelle réunion.

15h58

Vladimir Poutine a appelé lundi les habitants de Moscou à "prendre au sérieux" le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, au moment où des mesures similaires sont prises dans un nombre croissant de régions russes.

"Je demande aux Moscovites et aux habitants de la région de prendre ces mesures nécessaires (...) avec le plus grand sérieux et avec une totale responsabilité", a déclaré M. Poutine lors d'une réunion par visio-conférence avec des responsables au premier jour d'un confinement d'une durée indéterminée.

15h30

Un vaccin contre le coronavirus sera testé sur des humains dès le mois de septembre, a annoncé le laboratoire Johnson & Johnson à l'agence Reuters, espérant pouvoir le faire circuler dès le début de l'année 2021.

15h05

Le Mondial de l'auto de Paris est annulé «dans sa forme actuelle», ont annoncé les organisateurs.

14h51

La guérilla de l'ELN a annoncé un cessez-le-feu en Colombie en raison de l'épidémie de coronavirus.

14H40

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 12h30.

Avec un total de 25.037 décès (pour 399.381 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie (10.779 décès) et l'Espagne (7.340) sont les deux pays du monde les plus atteints et concentrent à eux seuls près des trois quarts des décès européens.

14H31

Marine Le Pen a accusé lundi le gouvernement de mentir sur «absolument tout» à propos du l'épidémie de coronavirus, jugeant «de bon sens» de se demander si le virus n'a pas «échappé d'un laboratoire».

On nous ment sur «absolument tout, sans aucune exception», a estimé la présidente du Rassemblement national (RN) sur France Info, fustigeant une «stratégie du gouvernement» consistant «à cacher le niveau de faiblesse de l'État, de nos stocks, d'impréparation de notre pays, plutôt que de dire la vérité».

Le gouvernement n'a cessé de mentir que ce soit «sur les frontières, les masques inutiles, les tests eux-mêmes inutiles. Tout cela a créé une situation de méfiance de la part de la population à l'égard de ses dirigeants», a ajouté Mme Le Pen.

«L'unité nationale ne peut pas se faire autour du mensonge. On ne peut pas demander à l'opposition de soutenir les mensonges et les incohérences du gouvernement», a-t-elle insisté.

13h47

Les supermarchés autrichiens vont distribuer à partir de mercredi à leurs clients des masques de protection dont le gouvernement a dit vouloir généraliser le port tout en préparant la population à une nouvelle prolongation du confinement.

Les masques distribués seront de type chirurgicaux, à usage unique, et couvriront le nez et la bouche pour éviter les projections du porteur.

13h37

La confiance des Français dans le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus continue de baisser (-10 points en une semaine) et devient nettement minoritaire, selon un sondage OpinionWay diffusé lundi.

Seules 43% des personnes interrogées font désormais confiance au gouvernement "pour limiter les effets de l'épidémie", contre 55% (+9) d'un avis contraire. Un quart d'entre elles (25%) ne lui font même "pas du tout confiance", selon cette enquête avec Square pour Les Echos.

Le niveau de confiance dans l'exécutif pour gérer la crise est en nette baisse dans l'ensemble des dernières enquêtes.

Selon OpinionWay, seule une personne sur trois (35%) considère notamment que "le gouvernement est transparent" vis-à-vis de la crise sanitaire, contre 63% d'un avis contraire. Les Français interrogés plébiscitent en revanche la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril au moins (92%), contre seulement 6% qui y sont opposés.

13h10

Un médecin sur quatre au Royaume-Uni est en arrêt après avoir contracté le coronavirus ou s'être placé en quarantaine car un de ses proches a été contaminé, ont fait savoir les services de santé britanniques.

12h35

Six patients atteints du Covid-19 ont été transférés lundi par trois hélicoptères de l'armée de terre depuis Strasbourg vers la Suisse et l'Allemagne, a-t-on appris auprès de la préfète du Grand Est.

Après les multiples évacuations du week-end, par TGV, car, hélicoptères et avion militaires, la préfète de la région Josiane Chevalier a fait état lundi auprès de l'AFP d'une "évacuation de patients de Saverne et d'Haguenau ce matin vers Berne et Francfort par des hélicos NH90 de l'armée de terre depuis Entzheim".

Ces trois appareils se sont posés sur le tarmac de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et ont embarqué les patients par deux, a constaté un photographe de l'AFP.

11h48

L'Iran annonce 117 nouveau décès, pour un bilan officiel de 2.757 morts.

11h44

812 morts ont été comptabilisés en 24 heures en Espagne, pour 7.340 au total.

11h35

Le cap des 500 morts a été franchi en Belgique, pour près de 12.000 cas recensés.

10h45

Marine Le Pen (RN) a jugé lundi nécessaire que les médecins de ville puissent prescrire la Chloroquine pour des symptômes "peu graves" du coronavirus afin d'éviter la saturation des hôpitaux et le risque de tri des malades.

"Je pense qu'il faut tout de suite donner la possibilité à tous les médecins de ville qui savent ce qu'ils font et connaissent les effets secondaires possibles de ce médicament, la capacité de le prescrire à ceux qui sont contaminés avec des symptômes peu graves", a expliqué la présidente du Rassemblement national du France Info.

10h33

Les nouvelles dates des Jeux olympiques de Tokyo, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, devraient probablement être fixées "dans la semaine", a déclaré lundi le président du comité d'organisation japonais, Yoshiro Mori.

"Je pense que le président du CIO, Thomas Bach, fera une annonce dans la semaine" à ce sujet, a expliqué M. Mori lors d'une conférence de presse, ajoutant que la possibilité d'une compétition au printemps ou à l'été 2021 était étudiée.

10h28

Une partie du gouvernement autour d'Edouard Philippe s'entretient lundi matin par visio-conférence avec des représentants du monde économique afin notamment de s'assurer de "la bonne continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels", a annoncé Matignon.

10h24

Plus de 700.000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, selon un comptage AFP.

10h17

Le ministre de l'Education nationale a affirmé lundi qu'il donnera "à la fin de la semaine" la formule retenue pour le baccalauréat, précisant qu'il y aura "forcément une dose de contrôle continu", alors que les écoles sont fermées depuis deux semaines pour lutter contre le coronavirus.

"Oui, il y aura un baccalauréat. Mon premier objectif est de garantir à tous les élèves de Terminale qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils ne perdent pas une année et donc qu'ils puissent passer un baccalauréat", a-t-il dit, interrogé sur Europe 1.

10h15

La pandémie du coronavirus qui a provoqué l'interruption des compétitions de football nationales et continentales, a entraîné une baisse de près d'un tiers de la valeur de tranfert des joueurs des cing grands championnats européens, révèle une étude publiée lundi.

Ainsi, la valeur totale de transfert des joueurs au niveau des cinq grands championnats diminuerait de 28%, de 32,7 à 23,4 milliards d'euros, dans le cas où aucun match ne serait joué et aucun contrat ne serait prolongé jusqu'à fin juin, a estimé l'Observatoire du football du Centre Centre International d'Etude du Sport (CIES) de Neuchâtel.

10h02

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé lundi les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel face à l'épidémie de Covid-19 à ne pas verser de dividende, après avoir interdit de le faire aux groupes bénéficiant d'un report de charges.

"J'invite (...) toutes les entreprises qui ont accès aujourd'hui au chômage partiel , c'est-à-dire qui ont leurs salariés payés par l'Etat, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes", a-t-il souligné

09h50

Moscou est entrée lundi dans sa première journée d'un confinement d'une durée indéterminée et le Premier ministre russe a appelé le reste du pays à se tenir prêt à suivre pour enrayer la progression du Covid-19.

A l'heure de pointe matinale, de nombreuses rues du centre-ville étaient quasi-désertiques, mais beaucoup de voitures individuelles circulaient encore, selon une journaliste de l'AFP. Le trafic était cependant beaucoup moins chaotique et embouteillé qu'il ne l'est d'ordinaire à ce moment-là.

09h44

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, souhaite fournir aux pêcheurs français des masques et des tests au départ des bateaux pour garantir leur sécurité et leur permettre de repartir en mer, a-t-il indiqué lundi.

"Quand on part quinze jours ou trois semaines dans un bateau, il faut avoir des masques, peut-être qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait des tests au départ des bateaux, nous travaillons là-dessus", a déclaré le ministre.

09h21

La Bourse de Paris a débuté en timide hausse lundi matin (+0,24%), les investisseurs se montrant frileux alors que la pandémie de coronavirus continue à faire rage, notamment en Europe, continent le plus durement touché. A 09H00, l'indice CAC 40 prenait 10,60 points à 4.362,09 points. Vendredi, il avait lâché 4,23%.

09h15

La Ligue australienne de rugby à XIII (NRL) a dévoilé lundi un plan d'urgence pour permettre aux seize clubs de son championnat d'encaisser l'impact négatif de la pandémie du coronavirus pendant la suspension des compétitions.

La NRL a décidé d'allouer 2,5 millions de dollars australiens (1,4 millions d'euros) supplémentaires à chaque équipe, une enveloppe financée par la réduction de 95% des effectifs administratifs de la NRL et par des baisses de salaire de ses dirigeants.

09h01

La compagnie aérienne britannique EasyJet a indiqué lundi qu'elle allait immobiliser l'ensemble de sa flotte pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de coronavirus et des nombreux pays européens en confinement. Elle avait déjà annoncé il y a dix jours qu'elle maintiendrait au sol la majorité de ses avions à cause de la paralysie du trafic mondial.

08h20

L'arrivée de Meghan et Harry en Californie ne se fera pas sans respecter les limites décidées par Donald Trump. Le président des Etats-Unis a annoncé clairement que son pays ne paiera pas pour leur protection.

Un point que le locataire de la Maison Blanche avait ainsi tweeté : «Je suis un grand ami et un grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni. Il a été annoncé que Harry et Meghan, qui ont quitté le royaume, allaient vivre de manière permanente au Canada. Maintenant, ils ont quitté le Canada pour les Etats-Unis. Toutefois, les U.S. ne paieront pas pour leur protection. Ils doivent payer!»

07h34

Un site internet créé par la police néo-zélandaise pour signaler les violations des consignes de confinement a rencontré un succès tel qu'il a planté quelques heures seulement après sa mise en ligne, ont annoncé lundi les autorités.

L'archipel du Pacifique Sud vient d'entamer une phase de quatre semaines de confinement pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Les Néo-Zélandais sont appelés à demeurer chez eux, et à garder deux mètres de distance entre eux s'ils quittent leur domicile.

06h15

Le régulateur du médicament aux Etats-Unis (FDA) a autorisé dimanche contre le coronavirus, uniquement à l'hôpital, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président Donald Trump fonde les plus grands espoirs. Dans un communiqué, le département de la Santé a indiqué que la FDA donnait son feu vert pour que ces traitements soient "distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de manière adaptée, quand un essai clinique n'est pas disponible ou faisable".

Dimanche 29 mars

23H03



Un premier décès lié au coronavirus a été comptabilisé dimanche dans l'île de Saint-Martin, aux Antilles, ont annoncé la préfecture, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe et la direction de l'hôpital local. Le patient, âgé de 61 ans, est décédé jeudi, mais les tests ont révélé vendredi qu'il avait le coronavirus.

22H34



La Côte d'Ivoire a enregistré dimanche son premier décès dû au coronavirus, a annoncé dimanche le ministre de la santé Eugène Aka Aouélé, lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie. Le ministre n'a pas donné de précision sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi «post-mortem».Vingt-cinq nouveaux cas ont été officiellement enregistrés dimanche pour un total de 165. Ce nombre a été presque multiplié par sept en une semaine (25 cas avaient été détectés dimanche dernier).

Le président Alassane Ouattara avait décrété lundi soir l'état d'urgence et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin entré en vigueur mardi.

21H52



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 33.244 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT. Plus de 697.750 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 137.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé samedi à 19H00 GMT, 3.241 nouveaux décès et 56.973 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont l'Espagne avec 838 nouveaux morts, l'Italie (756) et les Etats-Unis (460).

21H20

Plus de 5.000 places supplémentaires sont désormais mobilisées dans les hôtels pour héberger les sans-abri pendant l'épidémie de nouveau coronavirus, et 40 sites de confinement sont actuellement prêts à accueillir des SDF malades du covid-19, a annoncé dimanche le ministère du Logement.

20H33



Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné dimanche soir un confinement total des populations d'Abuja, la capitale fédérale et de Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants, alors que les cas officiels d'infection au Covid-19 frôlent la centaine.

20H28



L'Angola a enregistré ses deux premiers morts du coronavirus, sur sept cas de contamination déclarés, a annoncé dimanche la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta.Les deux personnes décédées étaient de nationalité angolaise. L'une, âgée de 59 ans résidait régulièrement au Portugal, et était revenue le 12 mars, l'autre, âgée de 37 ans, était rentrée de Lisbonne le 13 mars.

20H23



Un avion d'Air France en provenance de Chine, convoyant 5,5 millions de masques médicaux, a atterri à l'aéroport de Roissy dimanche, a annoncé Air France. La compagnie aérienne avait indiqué plus tôt dans la journée que cet avion était en provenance de Shanghai. Parmi les 5,5 millions de masques de la cargaison se trouvent «2,5 millions d'entre eux commandés par LVMH pour l'Etat», a précisé à l'AFP un porte-parole du géant mondial du luxe, soulignant que ce premier lot s'inscrivait dans une commande de «10 millions de masques au total, chirurgicaux et FFP2», pour cinq millions d'euros.

19H32



La maire de Moscou a annoncé dimanche un confinement général de la population à partir de lundi, pour tenter de freiner la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus dans la capitale russe. Les Moscovites ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour se rendre au travail, si c'est nécessaire, pour les urgences médicales, pour se ravitailler ou aller dans une pharmacie, a précisé la maire Sergueï Sobianine dans un communiqué.

19H31



Le nouveau coronavirus a causé 292 nouveaux décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures en France, portant le bilan à 2.606 morts depuis le début de l'épidémie, selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Selon ce dernier bilan, 19.354 patients sont hospitalisés (+ 1.734) dont 4.632 en réanimation, soit un nouvel afflux de 359 personnes en une seule journée. Et 7.132 ont pu rentrer chez eux.

19H07



Les Emirats arabes unis ont inauguré samedi à Abou Dhabi un centre de dépistage du nouveau coronavirus permettant à des automobilistes d'être testés sans quitter leur voiture, une première dans les pays du Golfe où plus de 3.000 cas ont été recensés. Ce centre doté d'«un personnel médical compétent propose un examen d'une durée de cinq minutes» et peut tester 600 personnes par jour, a indiqué samedi le bureau d'information de l'émirat d'Abou Dhabi dans un communiqué.

La priorité est donnée aux personnes ayant des symptômes de la maladie Covid-19, aux personnes âgées de nationalité émiratie, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de maladies chroniques, selon la même source.

19H03

Le ministère libyen de la Justice a annoncé dimanche la libération de plus de 400 détenus pour éviter une propagation du nouveau coronavirus dans ce pays miné par les conflits et où les premiers cas de contamination ont été déclarés, selon un communiqué.

17H46



Le chanteur Christophe, 74 ans, a été hospitalisé et admis en réanimation en raison d'une «insuffisance respiratoire», a indiqué dimanche son entourage à l'AFP, confirmant Le Parisien. «Dans le contexte actuel, nous sommes évidemment inquiets. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer s'il a été testé positif au Covid-19», indique Laurent Castanié, producteur de spectacles. Le journal Le Parisien affirme que l'auteur des «Mots Bleus» a été testé positif au coronavirus.

17H10



Un avion en provenance de Chine, convoyant 5,5 millions de masques médicaux, est attendu à l'aéroport de Roissy dimanche en fin d'après-midi, au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'une commande massive d'équipements contre le Covid-19, a-t-on appris de sources concordantes. Cet avion Air France doit se poser sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en fin d'après-midi, a annoncé à l'AFP une source à la préfecture déléguée aux aéroports.

Cet avion cargo en provenance de Shanghai dispose à son bord de près de 100 tonnes de matériel médical, dont 5,5 millions de masques, a confirmé la compagnie aérienne.

15H53



Environ 110.000 Français sur les 130.000 qui étaient bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus ont été rapatriés, a indiqué dimanche le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

«Il reste des points encore compliqués, notamment aux Philippines» mais c'est en voie de résolution, a-t-il ajouté. Aux Français qui s'étaient déjà déclarés au départ s'ajoute désormais «une nouvelle vague qui étaient résidents habituels dans d'autres pays» et «souhaitent revenir en France notamment pour bénéficier de soins», a-t-il précisé.

15H35

Plus de cinq millions de masques de protection illégalement stockés ont été saisis au cours des derniers jours par les autorités saoudiennes, a rapporté dimanche l'agence officielle du pays, le plus touché par la pandémie de Covid-19 parmi les pays arabes du Golfe. «Le ministère du Commerce a saisi (près de) 1,17 million de masques médicaux dans la région de Haïl (nord), stockés dans le but d'être revendus ultérieurement», selon l'agence SPA. Cette annonce intervient après la saisie mercredi de plus de quatre millions de masques médicaux stockés à Jeddah (ouest), «en violation des réglementations commerciales», selon la même source.

Les masques seront redistribués sur le marché et des «mesures légales ont été prises contre les contrevenants», a ajouté SPA.

14h47

Plus de 3,38 milliards de personnes dans près de 80 pays ou territoires sont appelées ou astreintes par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, selon un comptage réalisé dimanche à partir d'une base de données de l'AFP.

Cela représente environ 43% de la population mondiale, évaluée par l'ONU à 7,79 milliards de personnes en 2020.

14h44

Les Pays-Bas ont dépassé le cap des 10.000 cas du nouveau coronavirus, ont indiqué dimanche les autorités sanitaires du pays, qui souhaite favoriser le développement d'une immunité collective plutôt qu'un confinement total de la population.

Aux Pays-Bas, qui comptent 17 millions d'habitants, 771 personnes sont décédées des suites de la maladie Covid-19 et 10.866 ont été testés positives, selon l'Institut néerlandais pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM). Le gouvernement néerlandais a instauré des mesures mais refuse pour l'instant de confiner la population. Il devrait annoncer mardi s'il conserve cette stratégie.

13h24

Plus de cinq millions de masques de protection illégalement stockés ont été saisis au cours des derniers jours par les autorités saoudiennes, a rapporté l'agence officielle du royaume, où des mesures drastiques ont été instaurées pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

«Le ministère du Commerce a saisi (près de) 1,17 million de masques médicaux dans la région de Haïl (nord), stockés dans le but d'être revendus ultérieurement», a rapporté dimanche l'agence SPA. Cette annonce intervient après la saisie mercredi de plus de quatre millions de masques médicaux stockés à Jeddah (ouest), «en violation des réglementations commerciales», selon la même source.

12h37

Le recours au dispositif du chômage partiel avait été demandé vendredi soir par 220.000 entreprises pour 2,2 millions de salariés au total, a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dimanche au "Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI».

«A la date de vendredi soir, nous avions 220.000 entreprises qui avaient demandé le chômage partiel pour tout ou partie de leurs salariés. C'est 65.000 de plus que la veille», a indiqué Mme Pénicaud. Ces demandes concernaient «2,2 millions de salariés» vendredi soir, soit «600.000 de plus» que jeudi, a-t-elle ajouté.

12h18

Un avion militaire allemand va évacuer des malades du Covid-19 d'Alsace, dans l'est de la France, vers les villes allemandes de Stuttgart et Ulm, a annoncé dimanche la secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.

«Au moment on se parle, il y a un avion militaire allemand qui se pose à Strasbourg pour emmener des patients français dans les hôpitaux autour de Stuttgart et Ulm», a-t-elle déclaré dans l'émission «Questions politiques» de la radio France Inter, du journal Le Monde et de France Télévisions.

12h14

L'épidémie de Covid-19 a déjà fait 2.640 morts en Iran, ont annoncé dimanche les autorités de Téhéran, prévenant la population qu'elle allait sans doute devoir prolonger «un certain temps» le «nouveau mode de vie» adopté pour contrer la maladie.

La République islamique fait partie des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus. Elle a annoncé le 19 février de premiers cas de contamination sur son sol, mais un haut responsable a reconnu récemment que le virus était vraisemblablement déjà présent en Iran en janvier.

11h39

Nouveau triste record en Espagne. Au total, 838 personnes sont mortes ces dernières 24 heures des suites du Covid-19 portant le bilan de la pandémie dans le pays à 6.528 morts, selon les chiffres publiés dimanche par le ministère de la Santé.

Le nombre de cas confirmés a atteint 78.797, une progression de 9,1% en un jour dans le second pays le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie, et qui va durcir encore les règles du confinement. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse d'augmenter jour après jour en Espagne, où les autorités sanitaires espèrent se rapprocher du pic de contagion, observant un ralentissement du rythme de l'augmentation quotidienne du nombre de cas et de morts ces derniers jours. Le nombre de personnes guéries a aussi augmenté de 19,7% en 24 heures à 14.709.

Après l'Italie, l'Espagne a décidé samedi de durcir les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 en ordonnant l'arrêt des «activités non essentielles».

10h48

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi soir qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l'émoi dans la région.

Le chef de l'Etat a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies (CDC), autorité de santé nationale, de diffuser un avis «ferme» dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces Etats, sans pour autant fermer leurs frontières.

«Le CDC demande instamment aux résidents de New York, du New Jersey et du Connecticut d'éviter tout voyage non essentiel (dans le pays) durant les 14 prochains jours avec effet immédiat», a indiqué le Centre dans un court communiqué publié un peu plus tard samedi.

Le président américain refermait ainsi une parenthèse qu'il avait lui-même ouverte en milieu de journée, lorsqu'il avait évoqué la possibilité de placer en quarantaine l'Etat de New York, tout en restant évasif sur la portée exacte de cette mesure.

9h19

L'Australie a annoncé dimanche une enveloppe de 150 millions de dollars australiens (82 millions d'euros) pour la lutte contre les violences conjugales, les cas de maltraitance étant en hausse depuis le début de la crise du coronavirus.

Le Premier ministre Scott Morrison a précisé dimanche que cette somme d'inscrivait dans un plan de 1,1 milliard de dollars australiens d'aide au secteur de la santé.

Les fonds dédiés spécifiquement à la lutte contre les violences conjugales iront notamment aux organisations gérant les numéros de téléphone d'urgence.

9h17

Patrick Devejian, ancien ministre et président du département des Hauts-de-Seine, est décédé dans la nuit du 28 au 29 mars. C'est ce que la collectivité a annoncé ce dimanche matin.

L'homme âgé de 75 ans avait été hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19.

8h20

Placées sous haute surveillance, les gares de Nancy et de Mulhouse ont accueilli aux premières heures du jour dimanche les premiers des 36 patients en réanimation du Grand Est qui doivent être transférés par deux TGV médicalisés vers la Nouvelle-Aquitaine.

Cette évacuation vers une région encore relativement préservée de l'épidémie de coronavirus, sera la plus importante jamais menée depuis que la «vague» a déferlé sur l'est de la France. A Nancy, où 24 patients doivent être embarqués à bord de ce train, les deux premiers sont arrivés dans des ambulances vers 07h20 et ont immédiatement été transférés par du personnel soignant protégé de pied en cap à l'intérieur de la gare, placée sous bonne garde.

Une noria d'ambulances du Samu et des pompiers a ensuite pris le relais. A Mulhouse, où un autre TGV médicalisé doit recevoir 12 patients, six d'entre eux ont quitté vers 07h l'hôpital de campagne installé par les armées et un septième, les urgences de l’hôpital civil voisin pour rejoindre eux aussi la gare, selon un photographe de l'AFP. Le premier embarquement à bord du train a été effectué à 07h35.

Ces évacuations visent à désengorger les hôpitaux du Grand Est, l'une des régions les plus lourdement touchées par l'épidémie avec samedi 3.777 personnes hospitalisées, dont 786 en réanimation, et 757 décès.

7h03

L'homme d'affaires américain et propriétaire de l'équipe de basket des New York Knicks, James Dolan, a été testé positif au coronavirus, premier patron d'une équipe sportive américaine de premier plan à être contaminé, ont annoncé samedi les Knicks.

James Dolan, 64 ans, égalment propriétaire de l'équipe de hockey New York Rangers, s'est isolé après avoir ressenti de légers symptômes du Covid-19. Les Knicks ont précisé sur leur compte Twitter que leur patron continuait cependait à gérer ses affaires, à la tête de sa société new-yorkaise, la Madison Square Garden Co.

La NBA, le championnat nord-américain de basket, a interrompu sa saison après que plusieurs joueurs eurent été testés positifs, dont le joueur des Utah Jazz Rudy Gobert.

Samedi 28 MARS



20H18



La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 30.000 personnes dans le monde, selon un comptage effectué par l'AFP à partir de données officielles, samedi à 19H00 GMT.

Au moins 30.003 décès ont été recensés, dont plus des deux tiers en Europe (21.334). Avec 10.023 morts, l'Italie est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 devant l'Espagne (5.690) et la Chine (3.295), foyer initial de la contagion. Au moins 640.778 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre.

19H20



319 personnes sont décédées en France ces dernières 24 heures, soit un total de 2.314 depuis le début de l'épidémie de coronavirus. 4.273 personnes sont en réanimation.

19H07



«Nous finirons par sortir de cette crise sanitaire », a affirmé Edouard Philippe, qui a rappelé aux Français la discipline à laquelle ils doivent impérativement se soumettre.

18H43



Les entreprises sont capables de produire plus de 8 millions de masques par semaine, a déclaré le ministre de la Santé, qui a également confirmé que la France avait commandé plus d'un milliard de masques à la Chine. «Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement », a ajouté Olivier Véran.

18H35



Les autorités espèrent pouvoir voir «les premiers impacts» des mesures de confinement sur l'épidémie de Covid-19 «en fin de semaine prochaine», a indiqué samedi le Dr Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique installé par le gouvernement. «Pour pouvoir estimer l'impact de ces mesures de confinement sur l'indicateur principal qui est le nombre de cas quotidien d'admissions en réanimation, il va falloir attendre un peu», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre. «On ne pourra les voir et, on l'espère, qu'en fin de semaine prochaine».

18H29



Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que l'Etat entend augmenter les capacités de réanimation, augmenter les équipements et renforts humains et transférer les malades. L'objectif est notamment de passer à 14.000 lits en réanimation contre 5.000 actuellement.

18H22



L'Italie a dépassé les 10.000 morts causés par la pandémie de Covid-19, avec 889 comptabilisés en 24 heures, a annoncé samedi la Protection civile. Avec 10.023 décès, la péninsule est le pays le plus endeuillé au monde par cette pandémie. Elle a enregistré un total de 92.472 cas, avec une contagion qui poursuit son lent ralentissement: +8,3% jeudi, +7,4% vendredi et +6,9% ce samedi.

18H20



«Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision» quant au confinement, a déclaré Edouard Philippe, rappelant le devoir des Français de «respecter strictement» les mesures imposées par le gouvernement.

18H11



Il y a environ 5.000 lits disponibles en service de réanimation en France, selon Edouard Philippe. Le Premier ministre a détaillé le plan du gouvernement pour aplanir la courbe et endiguer l'épidémie, notamment en augmentant la capacité d'accueil en service de réanimation dans les hôpitaux.

18H02



« Nous doublons le nombre de cas positifs tous les trois à quatre jours », a affirmé Edouard Philippe.

17H50



« Le combat ne fait que commencer», a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe lors de son discours à Matignon, qui a également affirmé que les «15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours » écoulés.

Edouard Philippe : "Le combat ne fait que commencer" lors de la conférence sur les mesures sanitaires pic.twitter.com/gzxCJSGApD — CNEWS (@CNEWS) March 28, 2020

16H31



Le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus a atteint un nouveau record en Espagne, à 832, selon le dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre total de décès à 5.690. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse d'augmenter jour après jour dans ce pays, le deuxième comptant le plus grand nombre de morts du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie. Le nombre de cas a lui progressé de plus de 8.000 en 24 heures, à 72.248, alors que les autorités ont décidé de pratiquer de plus en plus de tests.

15H31



La Russie va totalement fermer ses frontières à partir de lundi pour lutter contre l'expansion du nouveau coronavirus, ont annoncé samedi les autorités russes. Selon un décret du gouvernement, la Russie «va temporairement restreindre le trafic» de tous ses postes-frontières routiers, ferroviaires et maritimes à l'entrée et à la sortie à partir de lundi minuit (dimanche, 21H00 GMT).

15H30

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 20.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 14H15 GMT. Avec un total de 20.059 décès (pour 337.632 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. Avec respectivement 9.134 et 5.690 décès, l’Italie et l’Espagne sont les deux pays du monde les plus atteints, et concentrent à eux seuls près des trois quarts des décès européens.

15H15

Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus a dépassé les 1.000 morts au Royaume-Uni, avec 260 nouveaux décès en une journée. 1019 personnes sont mortes au Royaume-Uni.

17 089 personnes ont été déclarées positives au covid-19.

13h53

La première évacuation effectuée par un hélicoptère militaire -deux patients gravement atteints par le coronavirus, transportés de Metz vers l'Allemagne- a été conduite samedi matin dans le cadre de l'opération Résilience, a constaté un photographe de l'AFP.

L'appareil, un NH90 du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg (Moselle), s'est posé sur le parking du parc des expositions de Metz, en contrebas de l'hôpital civil, à 09H30 avant de redécoller vers 10H20.

Les deux patients, embarqués par du personnel en combinaisons blanches, portant masques et lunettes de protection, devaient être acheminés vers l'hôpital d'Essen (ouest de l'Allemagne), selon des sources concordantes.

13h44

Un car médicalisé, appartenant à une société basée à Metz, a transporté vendredi sept patients atteints du coronavirus hospitalisés au CHU de Reims vers l'hôpital d'Orléans, a-t-on appris samedi auprès du l'entreprise.

L'autocar a quitté le CHU vendredi à 09H30 avec «sept patients et cinq soignants» et «a été escorté par la police jusqu'à l'entrée de l'autoroute, puis par une voiture du Smur» jusqu'à l'hôpital d'Orléans où il est arrivé à 13H30, a indiqué à l'AFP Thierry Schidler, président de la société Autocars Schidler, basée à Metz.

12h58

Les syndicats CFDT, FO et CFTC du transport routier appellent les chauffeurs à exercer «individuellement» leur droit de retrait à partir de lundi en cas de «manquements» aux mesures de protection sanitaire contre le coronavirus.

«Nous ne pouvons malheureusement que constater que les conditions de travail des salariés en matière de sécurité sanitaire ne sont pas au rendez-vous», indiquent les trois syndicats dans un communiqué commun. «Même si des efforts ont pu être consenti», admettent-ils, «cela est bien maigre au regard des risques sanitaires et cela devient de plus en plus dangereux face à cette pandémie».

Selon les trois organisations, «le constat est récurrent de jour en jour», avec un «manque de masques, gants et gel hydroalcoolique», un «manque de sanitaires et douches» accessibles, des services de restauration «pas assez répandus» et des «clients ne respectant pas les conducteurs à la juste mesure». Les syndicats réclament «des dispositifs sérieusement protecteurs pour agir en 'temps de guerre'». Ils demandent notamment «l'arrêt des transports non essentiels», la «réquisition des aires de repos, stations-services, restaurants routiers» et, pour les transports sanitaires, «les mêmes protections que les urgentistes».

La semaine dernière, FO avait, seule, lancé puis levé un appel au droit de retrait à partir du 23 mars pour les salariés du transport routier et de la logistique «non essentiels». Le syndicat avait expliqué lever son appel après avoir obtenu une série d'engagements du gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire des chauffeurs pendant l'épidémie de coronavirus.

12h43

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a jugé samedi «chaotique» la gestion de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement, l'appelant à «arrêter d'avoir un temps de retard» et «être dans l'anticipation».

12h31

Trois pharmaciens des Alpes-Maritimes sont poursuivis par la justice, dans deux affaires distinctes, pour vente illégale de masques de protection, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

12h02

Au moins 605.010 cas d’infection, parmi lesquels 27.982 décès, ont été détectés dans 183 pays et territoires, selon un comptage de l'AFP.

11h42

Le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus a encore progressé en Espagne à 832, selon le dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre de décès à 5.690 dans le pays.

L'Espagne est le deuxième pays comptant le plus grand nombre de morts du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie.

11h33

Un homme a été mis en examen mercredi à Paris, après la découverte de 23.060 masques de protection, qu'il revendait illégalement puisqu'ils sont réquisitionnés à la demande du gouvernement, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Paris.

11h23

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) et son homologue américain ont discuté de «la nécessité pressante de renforcer la coopération internationale» pour lutter contre la pandémie de coronavirus, selon un communiqué de l'UE publié samedi.

10h46

l'Iran annonce 139 nouveaux décès, soit un total de 2.517 morts depuis le début de l'épidémie.

10h30

Plus d'un quart (26%) des Français pensent que le nouveau coronavirus a été fabriqué en laboratoire, dont 17% «intentionnellement», et ce dernier chiffre bondit à 40% chez les sympathisants du Rassemblement national, selon une étude de l'Ifop.

10h12

Les cinq archipels de Polynésie française sont passés sous couvre-feu vendredi soir (samedi à Paris) pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, sur une décision du haut-commissariat de la République.

10h11

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus mais observer une quarantaine de deux semaines, après qu'un membre de son équipe eut contracté le virus.

10h08

Un footballeur des Newcastle Jets a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le club, ce qui en fait le premier joueur du championnat australien à être infecté officiellement par le Covid-19.

09h47

La première évacuation par un hélicoptère militaire a été conduite ce matin dans le cadre de l'opération Résilience, avec deux patients embarqués à Metz à destination de l'Allemagne.

Opération Résilience - Des hélicoptères Caïman de l’armée de Terre vont prendre en charge plusieurs patients atteints du Covid-19. Depuis Metz, ils les transporteront jusqu’en Allemagne, vers des hôpitaux en capacité de les accueillir. — Florence Parly (@florence_parly) March 28, 2020

09h00

Plus de trois milliards de personnes sont entrées ce samedi 28 mars dans un nouveau weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, Italie en tête.

06h45

Les craintes d'une recrudescence des violences domestiques montent en Europe face au confinement général imposé aux familles pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. De Paris à Berlin, en passant par Madrid, Rome ou Bratislava, les associations tirent la sonnette d'alarme, alors que l'Europe est devenue, après la Chine, l'épicentre de la pandémie.

04h47

Une compagnie américaine a indiqué vendredi avoir créé un dispositif «portable» capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs.

03h26

Le chef d'état-major des forces armées canadiennes Jonathan Vance a affirmé vendredi que la «préoccupation première» de ses troupes était de «prévenir la propagation du virus» Covid-19, fléau qui fait des ravages le monde entier.

01h36

L'entreprise américaine Bird, pionnière des trottinettes électriques en libre-service, licencie 30% de ses employés à cause de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

00h24

Emmanuel Macron, favorable à des «emprunts Corona» face aux «réticences» de Berlin, en appelle à la solidarité budgétaire européenne et se défend d'avoir ignoré les signaux d'Italie montrant la gravité de la crise sanitaire, dans un entretien à des journaux italiens vendredi soir.