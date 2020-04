Etats-Unis : Les Noirs plus touchés par le coronavirus ?

Aux Etats-Unis, certains chiffres tendent à prouver que la communauté noire est particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus. Et ce du fait des inégalités inhérentes à la société américaine.

«J'ai peur que la pandémie de racisme soit pire que la pandémie de coronavirus», a écrit dans The Atlantic Ibram X. Kendi. Dans son article, l'auteur et historien noir questionne le manque de données raciales concernant les cas de coronavirus.

Dans un pays où ce type de statistiques est monnaie courante, force est de constater que les bilans nationaux ne précisent pas la race des malades du Covid-19 et de ceux qui en meurent. Et quand certaines autorités locales le font, les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Ainsi dans l'Illinois les noirs, qui ne forment que 14,6% de la population de l'Etat, représentent 28% des malades. En Caroline du Nord, où ils comptent pour 22,2% des habitants, ils constituent 36% des personnes infectées. Et il en va ainsi à chaque fois, et parfois de façon encore plus impressionnante.

Pour le Dr Camara Jones, les raisons de cette situation particulièrement inquiétante pour les noirs sont à trouver au cœur même de la société américaine. «Le Covid-19 ne fait que révéler le profond désinvestissement dans nos communautés, les injustices historiques et l'impact de la ségrégation résidentielle», explique l'épidémiologiste, anthropologue médicale et militante des droits civiques américaine, au site ProRepublica.

The most profound aspects of racism operate without bias. And institutionalized/structural racism most often manifests these days as inaction in the face of need. — Camara Jones (@CamaraJones) March 26, 2020

Un racisme systémique qui fait que les noirs se retrouvent souvent en première ligne. Proportionnellement plus présents que les autres au sein des professions dites «essentielles», actuellement sur le front (livraison, transports, nettoyage, etc.), moins à même de devenir propriétaires de leur logement comme d'un moyen de transport privé, et de fait moins capables d'accéder à une couverture santé digne de ce nom.

Mais les inégalités peuvent également être beaucoup plus directes. Selon le site National Public Radio, la société de données biotechnologiques Rubix Life Sciences a examiné les informations de plusieurs États et a constaté qu'un afro-américain présentant des symptômes comme la toux et la fièvre était moins susceptible de subir un test de coronavirus.

Une discrimination d'autant plus dangereuse que les noirs sont déjà naturellement plus en danger. Comme le rappelle la Fédération française des diabétiques, les personnes atteintes de diabète sont particulièrement à risque.

Or «le risque de diabète est 77% plus élevé chez les afro-américains que chez les Américains blancs non hispaniques», rappelaient en 2015 la National Medical Association. Une raison suffisante pour se pencher sérieusement sur le sort des noirs américains dans cette épidémie mondiale.