Coronavirus, en direct : les Etats-Unis franchissent la barre des 10.000 morts

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 8.911 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 70.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.244.740 de cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 8.911 morts, dont 6.494 à l'hôpital et 2.417 dans les Ehpad.

> Plus de la moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

20h00

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 10.000 morts recensés du nouveau coronavirus, selon l'université Johns Hopkins, dont le comptage, actualisé en continu, fait référence. La pandémie y a tué au total 10.335 personnes, pour 347.003 cas officiellement déclarés.

La première puissance mondiale est le troisième pays le plus endeuillé après l'Italie (15.877 morts) et l'Espagne (13.055). Mais alors que le nombre de décès enregistrés quotidiennement commence à baisser dans certains des pays d'Europe les plus touchés, les Etats-Unis n'ont pas encore atteint le pic de la crise et se préparent à vivre un moment "comme Pearl Harbor" ou les attentats du 11 septembre 2001.

Le pays relève depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1.000 nouveaux décès quotidiens, malgré les mesures de confinement qui y ont été progressivement mises en place, Etat par Etat.

L'Etat de New York constitue le principal foyer de l'épidémie américaine, avec plus de 4.750 morts et 130.000 cas, dont plus de la moitié dans la seule ville de New York.

19H31

Les autorités vont lancer une «vaste opération de dépistage» des infections au Covid-19 dans les Ehpad, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Cette opération «permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contaminations des autres résidents», a-t-il précisé. Selon le dernier bilan, au moins 2.417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux.

19H10

Comme chaque soir, le minsitre de la Santé Olivier Véran a fait un point sur la situation en France. Ce lundi soir, le bilan est de 833 décès en France ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 8.911 morts.

18H18

Le bilan des morts en Italie est reparti lundi à la hausse, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse, a annoncé la Protection civile.

L'Italie, pays le plus durement touché par l'épidémie de Covid-19 avec un total de 16.523 morts pour plus de 132.000 cas, avait commencé à espérer une accalmie après avoir enregistré des baisses significatives samedi et dimanche par rapport aux 766 décès de vendredi.

17h54

Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé les 5.000 morts au Royaume-Uni, avec 439 décès supplémentaires en une seule journée, selon un bilan officiel publié lundi.

Le bilan est désormais de 5.373 morts, après une deuxième journée consécutive de baisse du nombre de décès, et de 51.608 contaminations officiellement recensées, ont précisé les services sanitaires.

17h16

Un détenu de la maison d'arrêt de Douai (Nord) atteint du coronavirus est décédé jeudi dernier, a annoncé le parquet lundi après avoir reçu le résultat provisoire de l'autopsie.

Les deux médecins légistes ayant procédé à cet examen indiquent que ce cas doit "d’ores et déjà être considéré comme positif au Covid 19", a indiqué le parquet de Douai dans un communiqué.

Pour parvenir à cette conclusion, les légistes se sont fondés notamment sur "l’histoire clinique du défunt", qui "ne présentait ni antécédents ni signes cliniques antérieurs", qui "a connu les premiers symptômes de toux et détresse respiratoire de façon brusque" et "dont le décès est survenu très rapidement".

17h02

La chancelière allemande Angela Merkel a jugé lundi que l'Union européenne faisait face "à sa plus grande mise à l'épreuve" depuis sa fondation, avec la pandémie de nouveau coronavirus.

La dirigeante conservatrice a également estimé que "la réponse" à cette crise ne pouvait être que "plus d'Europe, une Europe plus forte et une Europe qui fonctionne bien", au cours d'une conférence de presse à Berlin.

16h42

La Norvège, qui a adopté un régime de semi-confinement, a réussi à faire passer l'épidémie de nouveau coronavirus sur son sol "sous contrôle", a estimé lundi le gouvernement.

Le taux de reproduction de la maladie, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par chaque malade, est tombé sous le seuil de 1, à 0,7 contre 2,5 avant l'adoption à la mi-mars de mesures telles que la fermeture de certains espaces publics et l'interdiction des événements sportifs et culturels. "Cela veut dire que nous avons fait passer l'épidémie de coronavirus sous contrôle", a affirmé le ministre de la Santé, Bent Høie.

16h23

En Uruguay, une soixantaine de passagers d'un paquebot australien ont été testés positifs au coronavirus.

16h01



Les autorités russes ont annoncé lundi la mise au point d'un test capable de dépister en 40 minutes une infection au nouveau coronavirus avec un équipement de laboratoire standard, selon une méthode d'analyse encore peu utilisée.

Selon un communiqué publié par le ministère de l'Industrie, ces tests ont été mis au point par la société pharmaceutique russe Generium et développés par le consortium d'entreprises médicales spécialisées "Union médico-biologique". Elles revendiquent un précision "de plus de 94%".

15h50

Une photo peinte de Pierre & Gilles adjugée 20.000 euros, une peinture de Claire Tabouret vendue 207.000 euros: des enchères en ligne proposant des œuvres d'artistes renommés ont réuni plus de 2,4 millions d'euros au profit des soignants, a annoncé lundi la maison de ventes Piasa.

Près de 400 lots offerts par les artistes, des collectionneurs ou des galeristes ont été dispersés au profit du collectif #ProtègeTonSoignant.

L'intégralité des enchères est destinée à aider des structures hospitalières, des médecins de ville, des infirmières libérales et des aides-soignants pour l'achat de matériel de protection, de respirateurs ou pour les frais de transport de ces personnels pendant la crise sanitaire.

15h17

La pandémie de nouveau coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, anticipe une étude de l'Union africaine publiée lundi. "Près de 20 millions d'emplois, à la fois dans les secteurs formel et informel, sont menacés de destruction sur le continent si la situation persiste", prévient cette étude, qui estime que les pays dont l'économie repose largement sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque.

15h01

Les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie sont en nette baisse en mars par rapport à février en raison des effets du confinement, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMI).

Dans un contexte marqué par le confinement de la population depuis le 17 mars, les baisses sont en moyenne de l'ordre de 45% pour la majorité des indicateurs, souligne le SSMI dans sa note de conjoncture mensuelle, publiée lundi.

14h07

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du Covid-19, a un "bon moral" lundi après une "nuit tranquille" à l'hôpital, où il "reste en observation", a indiqué Downing Street.

"Le Premier ministre a passé une nuit tranquille à l'hôpital St Thomas à Londres et son moral est bon. Il reste à l'hôpital en observation", a déclaré à la presse son porte-parole, répétant que le responsable, âge de 55 ans, restait aux commandes du gouvernement.

13h52

Les défaillances d'entreprise devraient bondir de 25% cette année à travers le monde à cause de la récession économique liée à la pandémie de coronavirus, selon un baromètre publié lundi par l'assureur-crédit Coface.

"Le risque de crédit des entreprises sera en très forte hausse et ce, même si l'on se place dans un scénario où l'activité économique redémarrerait graduellement dès le troisième trimestre" et ne connaîtrait pas de deuxième vague épidémique, souligne cette étude.

Ces défaillances devraient exploser aux Etats-Unis (+39%) et au Royaume-Uni (+33%) mais aussi augmenter fortement en France (+15%), en Italie (+18%), en Espagne (+22%) et, de façon un peu moins marquée, en Allemagne (+11%).

13h15

Plus de 70.000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, a annoncé l'AFP.

12h04

La barre des 50.000 morts en Europe a été franchie, selon un décompte de l'AFP.

11h56

637 morts ont été comptabilisés en 24 heures en Espagne. Il s'agit du quatrième jour consécutif de baisse du bilan des morts enregistrés dans le pays.

11h42

La France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945, a fait savoir Bruno Le Maire.

11h12

Le gouvernement japonais va déclarer l'état d'urgence afin d'endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, qui s'est accélérée dernièrement dans certaines régions du pays, notamment à Tokyo.

Le Premier ministre a annoncé dans le même temps un plan massif de soutien à l'économie du pays de 108.000 milliards de yens (soit 915 milliards d'euros) pour parer aux conséquences de la pandémie sur l'activité de la troisième puissance économique mondiale.

Bien que voisin de la Chine, foyer d'origine du Covid-19, le Japon est jusqu'à présent nettement moins touché par la pandémie que l'Europe ou les Etats-Unis. L'archipel totalisait dimanche quelque 3.650 cas pour 73 décès, selon un dernier bilan officiel.

Le nombre de cas a cependant sensiblement augmenté depuis deux semaines, notamment à Tokyo où 148 nouvelles infections ont été recensées dimanche, un nouveau record local.

11h10

Un bateau de croisière, le "Ruby Princess", lié à lui seul au quart des personnes décédées du nouveau coronavirus en Australie, a accosté lundi près de Sydney, après que les quelque 200 membres d'équipage ont commencé à présenter des symptômes du Covid-19.

Le paquebot s'est amarré à Port Kembla, à environ 80 kilomètres au sud de Sydney, après avoir passé des semaines bloqué en pleine mer.

09h58

Le confinement «a eu un impact majeur» sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France et ne doit pas être relâché «trop tôt», même s'il est amené à devenir «plus subtil», a estimé lundi le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch.

«Si on voit les choses se stabiliser, c'est parce que le confinement a été mis en place», a déclaré sur France inter le responsable de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en assurant que l'obligation faite aux Français de rester chez eux avait permis de «sauver des vies».

«C'est pour cela que nous insistons tous pour qu'il n'y ait pas de relâchement. Relâcher le confinement trop tôt, craquer en ce moment, si je puis dire, cela conduirait (...) à créer ce que nous avons évité jusqu'à présent, le vrai débordement», a-t-il poursuivi

09h30

L'arrière français d'Orlando Evan Fournier a admis dimanche qu'il ne croyait plus que la saison 2019-20 du Championnat NBA, suspendue le 11 mars en raison de l'épidémie du coronavirus, pourrait reprendre.

«Je (ne) sais pas vous, mais j'y crois de moins en moins à la reprise de la saison», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Ici on commence a peine le confinement. Une reprise en juillet? Cest dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/ prepa physique sinon les blessures cava etre un massacre. Et en plus on irait direct en PO? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

09h28

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré que le gouvernement reste «attaché» à la politique fiscale mise en place durant le quinquennat, malgré la crise économique causée par l'épidémie de Covid-19.

Le ministre était notamment interrogé sur la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation.

09h17

Le gouvernement japonais se préparait lundi à déclarer l'état d'urgence afin d'endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, qui s'est accélérée dernièrement dans certaines régions du pays, notamment à Tokyo.

09h09

La Bourse de Paris ouvre en nette hausse de 3,46% à 4.298,50 points.

09h00

«Près de 480.000 contraventions ont été dressées» pour non-respect du confinement, sur les 8,2 millions de contrôle, indique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur FranceInfo.

«Les Français font partie, dans le monde entier, de ceux qui respectent le mieux le confinement», a-t-il ajouté.

08h56

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé au nouveau coronavirus, «reste aux commandes» du gouvernement, bien qu'il ait été admis à l'hôpital dimanche soir pour des tests, a déclaré son ministre du Logement.

«Aujourd'hui, il est à l'hôpital pour subir des tests, mais il continuera d'être tenu informé de ce qui se passe et d'être aux commandes du gouvernement», a déclaré à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés.

08h25

Le nombre de résidents de l'Ehpad de Mougins (Alpes-Maritimes) décédés du coronavirus s'est alourdi ce week-end passant de 29 à 31, a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole de l'établissement.

08h00

L'attestation de déplacement dérogatoire au format numérique est désormais disponible.

Comment fonctionne l'attestation de déplacement sur smartphone, qui sera disponible à partir de 8h ? https://t.co/bQkmanruyF — CNEWS (@CNEWS) April 6, 2020

03h35

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé dimanche un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles «à la maison», alors que le confinement provoqué par la pandémie de Covid-19 exacerbe les violences conjugales et dans les familles.

02h56

Plus de 1.200 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage publié dimanche à 20H30 (lundi 00H30 GMT) par l'université Johns Hopkins.

Le pays a recensé 337.072 cas d'infection et déplore 9.633 décès, selon cette base de données.

Le président Donald Trump a averti dimanche que les Américains devaient s'attendre à un bilan «terrible» de morts lors du pic, pas encore atteint, de l'épidémie

02h16

Apple a conçu des masques destinés au personnel hospitalier, couvrant l'intégralité du visage, et sera en mesure d'en produire un million par semaine à partir de la fin de semaine, a annoncé le PDG du groupe Tim Cook dimanche sur Twitter.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

01h17



Le président américain Donald Trump s'est dit «confiant» dans le fait que le Premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé dimanche, allait se remettre de son infection au coronavirus.