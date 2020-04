Coronavirus, en direct : plus de 1.200 morts en 24 heures aux Etats-Unis

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 8.078 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 68.125 morts à travers le monde, pour plus de 1.244.740 de cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 8.078 morts, dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les Ehpad.

> La moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé dimanche un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles «à la maison», alors que le confinement provoqué par la pandémie de Covid-19 exacerbe les violences conjugales et dans les familles.

Plus de 1.200 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage publié dimanche à 20H30 (lundi 00H30 GMT) par l'université Johns Hopkins.

Le pays a recensé 337.072 cas d'infection et déplore 9.633 décès, selon cette base de données.

Le président Donald Trump a averti dimanche que les Américains devaient s'attendre à un bilan «terrible» de morts lors du pic, pas encore atteint, de l'épidémie

Apple a conçu des masques destinés au personnel hospitalier, couvrant l'intégralité du visage, et sera en mesure d'en produire un million par semaine à partir de la fin de semaine, a annoncé le PDG du groupe Tim Cook dimanche sur Twitter.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020