La conseillère santé du gouvernement écossais démissionne après avoir contourné le confinement

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà un proverbe que pourrait faire sien la conseillère santé du gouvernement écossais, Catherine Calderwood. Après avoir contourné à deux reprises le confinement lié au coronavirus pour se rendre dans sa maison de vacances, la médecin en chef a démissionné ce dimanche 5 avril.

«Les habitants de toute l'Ecosse savent ce qu'ils doivent faire pour réduire la propagation de ce virus et cela signifie qu'ils doivent faire entièrement confiance à ceux qui les conseillent. C'est avec le cœur lourd que je démissionne de mon poste de médecin en chef», a déclaré la Dr Catherine Calderwood dans un communiqué diffusé dimanche soir, peu avant 23h heure française.

L'obstétricienne et gynécologue de 51 ans avait été photographiée samedi, avec son mari et ses trois enfants, près de sa résidence secondaire d'Earlsferry, à plus d'une heure de route d'Edimbourg, où se situe le domicile de la famille. Et ce, en contradiction totale avec les mesures de confinement prônées par Catherine Calderwood elle-même auprès des Ecossais, dont la consigne d'éviter tout déplacement non-essentiel. Des clichés révélés par le Scottish Sun dimanche matin, qui ont immédiatement créé la polémique outre-Manche.

Quelques heures avant sa démission, la médecin en chef de l'exécutif écossais depuis 2010 avait pourtant exclu de quitter son poste. «Je vais continuer à me concentrer entièrement sur (mon) travail», avait-elle déclaré dans un communiqué, après s'être platement excusée. «Je n'ai pas suivi les conseils que je donne aux autres et j'en suis vraiment désolée.»

Deux trajets vers sa maison de vacances en une semaine

Elle avait reçu plus tard dans l'après-midi le soutien de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Lors de son point presse quotidien sur le coronavirus, la dirigeante indépendantiste avait indiqué que les conseils et l'expertise de Catherine Calderwood étaient «inestimables». Pour tenter de calmer la colère, la cheffe du gouvernement avait annoncé que la médecin se retirait de toutes les campagnes d'informations publiques sur l'épidémie.

Une mesure trop insignifiante pour l'opposition écossaise, d'autant plus que la même Catherine Calderwood a révélé lors d'une conférence de presse dimanche après-midi qu'elle ne s'était rendue pas une, mais deux fois dans sa résidence secondaire d'Earlsferry depuis le début de l'épidémie. Elle a en effet avoué y être allée le week-end précédent avec son mari.

Une situation devenue intenable, qui a poussé Nicola Sturgeon à accepter dans la soirée la démission de cette figure-clé de la lutte contre le coronavirus en Ecosse. «Il est clair que l'erreur qu'elle a commise - même si elle s'en est sincèrement excusée - risque de distraire et de saper la confiance envers le message de santé publique du gouvernement dans ce moment crucial. C'est un risque qu'aucun de nous n'est prêt à prendre», a réagi la Première ministre écossaise.