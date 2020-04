L'âge du requin-baleine, plus grand poisson au monde, révélé

Grâce au carbone-14, des scientifiques sont parvenus à déterminer l'âge du requin-baleine, selon une étude publiée par Frontiers in Marine Science.

A partir de la fin des années 1940, plusieurs nations ont procédé à des essais de bombes atomiques. L'un des impacts fut le doublement d'un type d'atome, ou d'isotope, appelé Carbone-14 dans l'atmosphère. Ainsi, «tout animal vivant a alors incorporé du Carbone-14», a expliqué l'auteur de l'étude, le docteur Mark Meekan, de l'Institut australien des sciences marines de Perth, à BBC News.

L'étude de deux requins-baleines morts a ainsi conclu que «la longévité absolue de ces animaux peut être vieille, très vieille, elle peut même aller jusqu'à 100-150 ans».

Jusqu'à présent, les scientifiques comptaient les vertèbres des requins-baleines morts, ces lignes agissant comme les anneaux d'un tronc d'arbre qui augmentent avec l'âge. Mais ils ne savaient pas avec certitude à quelle fréquence ces anneaux se forment, ni pourquoi.

un outil pour lutter contre son extinction

L'espèce, qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres, est menacée d'extinction en raison de la surpêche dans certains endroits, comme en Thaïlande ou dans les Philippines. Pour les scientifiques, la connaissance de l'âge du géant de l'océan permettrait de contribuer à la survie de l'espèce, car ces résultats expliqueraient pourquoi le nombre de baleines s'est effondré dans certains lieux : «Ils ne sont tout simplement pas conçus pour être exploités par l'homme», affirme Mark Meekan.

En étant en mesure d'estimer avec précision l'âge des requins-baleines, ils pourraient fournir des indications plus précises sur la situation d'une population et leur possibilité d'autoriser la pêche. «Les requins-baleines sont de fantastiques ambassadeurs de la vie marine et ont permis à tant de personnes de sortir de la pauvreté», conclu le docteur.