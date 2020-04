Les propos de Trump sur la chloroquine provoquent des tensions à la Maison Blanche

L’hydrochloroquine divise au sein même de la Maison Blanche. Des dissensions secouent le groupe de travail sur le coronavirus formé autour du président Donald Trump.

Depuis l’apparition du traitement prôné par le professeur Didier Raoult dans les débats, Donald Trump n’a eu de cesse de le mettre en avant comme une potentielle solution miracle contre le Covid-19.

Selon CNN, un désaccord particulièrement houleux s’est produit, le week-end dernier, sur l’efficacité du médicament, entre des membres du groupe de travail de la Maison Blanche. Une partie des experts, menée par le docteur Anthony Faucy, reproche à Donald Trump de vanter les mérites de l'hydrochloroquine.

«Il pourrait y avoir des morts»

Ces derniers jours, le chef d’Etat américain n’a pas hésité à déclarer que ce «grand» et «puissant» médicament antipaludique avait montré «des signes qu’il fonctionne», «des signes très forts».

Des affirmations sans réels fondements car, même si de nombreuses études sont en cours, aucune n'a pour le moment apporté de preuve fiable sur son efficacité contre le nouveau coronavirus. C’est notamment l’idée défendue par le docteur Anthony Faucy.

Pire, le chef d’État américain a suggéré que le personnel soignant, médecins en tête, conseillait de prendre de l’hydrochloroquine à titre préventif. «Qu’avez-vous à perdre ?», a martelé le président américain en restant mystérieux sur l’origine de cet appel.

«Il pourrait y avoir des morts, a répondu à CNN le docteur Patrice Harris, président de l’Association médicale américaine (AMA), la première association de médecins des États-Unis. Il s’agit d’un nouveau virus, et nous ne devons donc pas promouvoir un médicament qui n’a pas été testé et approuvé par la Food and Drug Administration – l’Administration américaine des médicaments et des denrées alimentaires-».

Or, Trump a déclaré ce week-end avoir eu «l’approbation rapide» de cette administration concernant l’utilisation de l’hydrochloroquine. Une affirmation démentie par CNN.