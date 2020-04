Coronavirus, en direct : le sport en extérieur interdit en journée à Paris

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 8.911 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 70.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.244.740 de cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 8.911 morts, dont 6.494 à l'hôpital et 2.417 dans les Ehpad.

> Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs

> Plus de la moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

11h49

Le bilan du coronavirus repart à la hausse en Espagne, avec 743 morts en 24 heures.

11h33

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré mardi l'état d'urgence, d'une durée initiale d'un mois, pour Tokyo et six autres régions de l'archipel face à une récente accélération du nombre de cas de Covid-19 dans l'archipel.

L'état d'urgence ne permet pas aux autorités japonaises d'imposer un confinement strict comme dans d'autres pays, mais offre aux gouverneurs régionaux concernés la possibilité d'insister auprès de la population afin qu'elle reste chez elle, ainsi que de demander la fermeture temporaire de commerces non essentiels.

11h18

La pratique sportive sera désormais interdite en extérieur à Paris entre 10h et 19H, et ce jusqu'à la fin de la période de confinement, ont annoncé la mairie et la préfecture.

10h29

Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que le confinement «durera aussi longtemps que nécessaire» car «nous ne sommes pas encore au pic épidémique», et jugé qu'il ne fallait «pas parler trop tôt du déconfinement».

«Je comprends l'impatience des Français, mais mon message c'est de dire que le confinement continue plus que jamais» et qu'il «durera aussi longtemps qu'il est nécessaire qu'il dure», a déclaré Olivier Véran sur RMC.

L'aggravation de l'épidémie de coronavirus «est en train de se freiner sous l'effet du confinement et de nos efforts» mais «nous ne sommes pas encore au pic épidémique» car «il y a toujours plus de malades, chaque jour», a souligné le ministre de la Santé.

10h00

Interrogée sur France Info, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que «deux millions de masques en tissu réutilisables seront offerts aux Parisiens et aux Parisiennes» dans quelques jours.

09h18

"On a ramené 148.000 Français à la maison" depuis le début du confinement, a indiqué le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, en affirmant que seuls "quelques milliers" de ressortissants restaient à rapatrier.

09h17

Boris Johnson a reçu de l'oxygène mais n'est pas placé sous respirateur, a-t-on appris ce mardi matin, quelques après l'annonce de son transfert en soins intensifs.

09h14

La Bourse de Paris a ouvert en hausse (+3,30%), poursuivant sa remontée entamée la veille par un rebond significatif, en s'accrochant aux fragiles signaux laissant entrevoir un potentiel pic de l'épidémie de coronavirus en Europe.

09h05

Au moins 49 détenus ont été infectés au nouveau coronavirus dans une prison de Lahore (est), dans laquelle un trafiquant de drogue présumé revenant d'Italie avait été enfermé, ont indiqué les autorités, indice de la forte contagion en milieu carcéral au Pakistan.

08h18

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'apprête à déclarer mardi dans la soirée l'état d'urgence face au coronavirus dans sept régions de l'archipel, dont Tokyo et Osaka, où les cas sont en nette hausse depuis deux semaines.

06h45

Les ministres européens des Finances devraient surmonter leurs divisions et réussir à s'entendre mardi sur de premières mesures économiques communes face au coronavirus, mais elles ne seront pas aussi ambitieuses qu'espérées par Paris, Rome et Madrid.

04h14

La Chine n'a recensé aucun nouveau décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ont annoncé mardi les autorités, trois mois après le premier mort enregistré dans ce pays.

03h37

La Colombie prolonge le confinement de deux semaines.

03h34

Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré lundi qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai, compte tenu de l'incertitude sur l'évolution du coronavirus.

02h54

Les Etats-Unis, qui ont dépassé les 10.000 morts du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, ont recensé 1.150 décès supplémentaires en 24H, selon le comptage lundi soir à 20H30 de l'université Johns Hopkins.

Le pays dénombre officiellement plus de 366.000 cas d'infection (quasiment 30.000 cas supplémentaires en 24H) et déplore 10.783 décès au total, selon cette base de données actualisée en continu.

Les Etats-Unis sont le pays du monde qui compte, de très loin, le plus de cas officiellement déclarés de Covid-19. Le nombre de décès causés par la maladie dans le pays augmente depuis plusieurs jours de plus de 1.000 morts quotidiennement, se rapprochant ainsi peu à peu du bilan déploré en l'Italie (16.523 morts) et en Espagne (13.005).

01h27

La justice sénégalaise a autorisé lundi l'ex-président tchadien Hissène Habré à quitter pendant 60 jours la prison de Dakar où il est détenu pour crimes contre l'humanité, car elle doit abriter la quarantaine de prévenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

00h47

Le fondateur du groupe de chimie SNF, à Andrézieux-Bouthéon (Loire), a été placé lundi en garde à vue puis relâché, soupçonné de proposer de la chloroquine aux salariés de sa société pouvant souffrir du Covid-19, a-t-on appris de sources judiciaire et syndicale.

00h06

Le président américain Donald Trump a souhaité lundi un prompt rétablissement à son "ami" Boris Johnson, après l'admission en soins intensifs du Premier ministre britannique, atteint du coronavirus.