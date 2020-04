Coronavirus, en direct : «l'heure du confinement va durer», avertit Edouard Philippe

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 8.911 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 75.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.350.759 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 8.911 morts, dont 6.494 à l'hôpital et 2.417 dans les Ehpad.

> Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs lundi soir.

> Plus de la moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

16h51

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a demandé mardi à ce que les opérateurs publics de transport puissent être équipés en masques, se disant prête à en mettre à disposition des entreprises si elles n'en ont pas ou à les aider à s'en procurer.

"Il y a urgence à pouvoir équiper les agents qui sont en contact du public, parmi lesquels évidemment les agents des sociétés de transport", a expliqué Mme Pécresse à l'AFP, rappelant que "sans transports, les services essentiels de notre pays ne fonctionneront plus".

16h40

Edouard Philippe a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus allait "durer", jugeant "très largement prématurée" toute question sur les conditions du déconfinement.

"Aujourd'hui c'est l'heure du confinement et l'heure du confinement va durer", a déclaré le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement.

Le chef du gouvernement répondait aux députés alors que la France entre dans sa quatrième semaine de confinement, fixé jusqu'au 15 avril pour le moment.

16h09

Durant la semaine du 30 mars au 5 avril, 3,9 millions de masques de protection à usage professionnel ont été fabriqués en France, et 6,6 millions devraient l'être cette semaine, selon Bercy.

L'objectif est de porter la capacité de production de ces masques "alternatifs" à usage non sanitaire à au moins 15 millions pour la dernière semaine d'avril, a appris l'AFP auprès du ministère, au 22e jour du confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

15h53

L'Arabie saoudite prévoit jusqu'à 200.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus dans quelques semaines, a déclaré mardi le ministre saoudien de la Santé

"Les études prévoient que dans les quelques semaines à venir le nombre de cas va se situer entre un minimum de 10.000 à un maximum de 200.000", a déclaré le ministre Tawfiq al-Rabia, cité par l'agence officielle SPA.

15h01

Plus de 550 millions d'euros de prêts garantis par l’État ont déjà été accordés à des entreprises du secteur tourisme dont l'activité est affectée par l'épidémie de Covid-19, a indiqué mardi le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne.

"Environ 11,5% des dossiers déposés pour des prêts garantis concernent le secteur Tourisme", a indiqué lors d'un point presse téléphonique M. Lemoyne, à l'issue d'une réunion du comité de filière tourisme, alors que les voyagistes, l'hôtellerie-restauration et les transporteurs, notamment, sont sévèrement touchés.

14h54

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a annoncé mardi que la suspension des compétitions nationales serait maintenue jusqu'à fin juillet en raison de la pandémie de coronavirus, tout en espérant organiser une saison "courant d'août à fin octobre".

14h42

Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, a appelé mardi les ministres européens des Finances "à prendre un engagement clair en faveur d'un plan de relance coordonné et de grande envergure" face au coronavirus.

Cet appel intervient juste avant une réunion ministérielle par visioconférence destinée à formuler des propositions communes face à la crise engendrée par l'épidémie, malgré des divisions entre Etats membres.

14h33

Le Printemps des Comédiens de Montpellier, prévu du 29 mai au 27 juin, est annulé en raison de la crise du coronavirus, a annoncé mardi l'équipe du second festival de théâtre de France, qui lance traditionnellement la saison avant Avignon.

"La situation sanitaire exceptionnelle à laquelle nous faisons face (...) nous oblige à prendre des décisions difficiles", souligne dans un communiqué l'équipe de ce festival présidé par l'auteur Jean-Claude Carrière et dirigé par Jean Varela.

14h27

Le Malawi a annoncé mardi avoir enregistré son premier cas mortel de contamination par le nouveau coronavirus, une femme de 51 ans revenue récemment à Blantyre d'un déplacement au Royaume-Uni.

"Elle était notre cinquième patiente testée positive au Covid-19, elle est décédée au premières heures de la journée", a déclaré le ministre de la Santé Jappie Mhango.

14h20

La ville de Biarritz a interdit la "station assise de plus de deux minutes" sur ses bancs afin de rappeler "l'impossibilité de flâner", une des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19, a indiqué mardi la municipalité.

Lundi, dans une lettre d'information publiée sur son site internet, la mairie a rappelé qu'elle avait décidé de "compléter le dispositif national" par cet arrêté municipal, daté du 20 mars.

14h14

En Suède, plus de 100 morts du coronavirus en 24 heures.

13h35

Le gouvernement de coalition de gauche en Espagne veut accélérer la mise en place d'un "revenu universel", afin de soutenir les personnes laissées sans ressources par la pandémie de Covid-19.

Aucun montant n'a encore été annoncé pour ce revenu garanti qui ne bénéficierait d'abord qu'à une partie de la population alors que l'Espagne, deuxième pays le plus endeuillé après l'Italie, a enregistré un record de 300.000 chômeurs supplémentaires en mars.

13h26

La préfecture du Rhône a ordonné au groupe JCDecaux, qui avait fermé au premier jour du confinement les 46 sanitaires publics qu'il exploite à Lyon, à en rouvrir 10 afin que les sans-abri puissent s'en servir. La mairie l'avait demandé à plusieurs reprises à l'entreprise, en vain, indique l'arrêté préfectoral pris lundi et qui entre en vigueur dès ce mardi, révélé par le site d'information Lyon Capitale et consulté par l'AFP.

13h25

La flamme olympique va cesser d'être exposée au public à Fukushima, a annoncé le comité d'organisation des JO de Tokyo mardi, au lendemain de l'annonce par le gouvernement du Japon de son intention de déclarer l'état d'urgence dans sept régions devant la multiplication de cas de coronavirus.

13h09

Les anciens internationaux du XV de France Thierry Dusautoir et Sébastien Chabal ont affirmé avoir contracté le Covid-19, tout en assurant "aller bien" désormais, lors de l'émission Canal rugby club sur Canal +.

"Comme vous pouvez le voir, on est plutôt en forme. Pour ma part, je pense l'avoir attrapé au tout début du confinement. J'ai été à plat pendant une bonne semaine mais rien de bien grave comparé à tout ce qu'on entend et qui nous touche autour de nous", a expliqué dimanche Chabal (62 sélections), surnommé "L'Anesthésiste" pour ses plaquages dévastateurs.

12h54

Le grand pèlerinage annuel à Fatima, qui rassemble jusqu'à 300.000 fidèles chaque 13 mai, a été annulé à cause de l’épidémie de coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de ce sanctuaire catholique du centre du Portugal.

"En raison de la pandémie et de la nécessité l'éviter la propagation du virus, c'est la seule décision raisonnable et responsable que nous pouvions prendre", expliqué l'évêque de Fatima, Mgr Antonio Marto, dans une vidéo publiée sur le site du sanctuaire.

D'après la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois jeunes bergers à six reprises au cours de l'année 1917, la première le 13 mai.

12h50

Le président russe Vladimir Poutine a souhaité mardi un "rétablissement rapide" au Premier ministre britannique Boris Johnson, souffrant du nouveau coronavirus et admis la veille en soins intensifs.

"Je suis certain que votre énergie, votre optimisme et votre sens de l'humour vous aideront à vaincre la maladie", a déclaré M. Poutine dans un télégramme adressé au dirigeant britannique, cité dans un communiqué du Kremlin.

12H46

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 75.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 9h45 GMT.

Au total, 75.538 décès ont été recensés, dont 53.928 en Europe, continent le plus touché. Avec 16.523 morts, l’Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l’Espagne (13.798), des États-Unis (10.993) et de la France (8.911). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 1.350.759 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (708.898), 384.947 aux États-Unis et au Canada (11.332 décès à eux deux) et 122.348 en Asie (4.308 décès).

12h23

L'Académie nationale de médecine prône un futur déconfinement par région, avec de strictes restrictions sur les déplacements et le maintien de mesures de "distanciation sociale", dans une recommandation reçue mardi.

Elle recommande ainsi que "la sortie du confinement soit décidée sur la base de la région et non par classe d'âge (et) que cette sortie ne soit autorisée que dans les régions dans lesquelles une décroissance nette du nombre des patients Covid-19 devant être hospitalisés et un retour des besoins de réanimation à l'état pré-épidémique sont observés".

11h49

Le bilan du coronavirus repart à la hausse en Espagne, avec 743 morts en 24 heures.

11h33

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré mardi l'état d'urgence, d'une durée initiale d'un mois, pour Tokyo et six autres régions de l'archipel face à une récente accélération du nombre de cas de Covid-19 dans l'archipel.

L'état d'urgence ne permet pas aux autorités japonaises d'imposer un confinement strict comme dans d'autres pays, mais offre aux gouverneurs régionaux concernés la possibilité d'insister auprès de la population afin qu'elle reste chez elle, ainsi que de demander la fermeture temporaire de commerces non essentiels.

11h18

La pratique sportive sera désormais interdite en extérieur à Paris entre 10h et 19H, et ce jusqu'à la fin de la période de confinement, ont annoncé la mairie et la préfecture.

10h29

Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que le confinement «durera aussi longtemps que nécessaire» car «nous ne sommes pas encore au pic épidémique», et jugé qu'il ne fallait «pas parler trop tôt du déconfinement».

«Je comprends l'impatience des Français, mais mon message c'est de dire que le confinement continue plus que jamais» et qu'il «durera aussi longtemps qu'il est nécessaire qu'il dure», a déclaré Olivier Véran sur RMC.

L'aggravation de l'épidémie de coronavirus «est en train de se freiner sous l'effet du confinement et de nos efforts» mais «nous ne sommes pas encore au pic épidémique» car «il y a toujours plus de malades, chaque jour», a souligné le ministre de la Santé.

10h00

Interrogée sur France Info, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que «deux millions de masques en tissu réutilisables seront offerts aux Parisiens et aux Parisiennes» dans quelques jours.

09h18

"On a ramené 148.000 Français à la maison" depuis le début du confinement, a indiqué le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, en affirmant que seuls "quelques milliers" de ressortissants restaient à rapatrier.

09h17

Boris Johnson a reçu de l'oxygène mais n'est pas placé sous respirateur, a-t-on appris ce mardi matin, quelques après l'annonce de son transfert en soins intensifs.

09h14

La Bourse de Paris a ouvert en hausse (+3,30%), poursuivant sa remontée entamée la veille par un rebond significatif, en s'accrochant aux fragiles signaux laissant entrevoir un potentiel pic de l'épidémie de coronavirus en Europe.

09h05

Au moins 49 détenus ont été infectés au nouveau coronavirus dans une prison de Lahore (est), dans laquelle un trafiquant de drogue présumé revenant d'Italie avait été enfermé, ont indiqué les autorités, indice de la forte contagion en milieu carcéral au Pakistan.

08h18

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'apprête à déclarer mardi dans la soirée l'état d'urgence face au coronavirus dans sept régions de l'archipel, dont Tokyo et Osaka, où les cas sont en nette hausse depuis deux semaines.

06h45

Les ministres européens des Finances devraient surmonter leurs divisions et réussir à s'entendre mardi sur de premières mesures économiques communes face au coronavirus, mais elles ne seront pas aussi ambitieuses qu'espérées par Paris, Rome et Madrid.

04h14

La Chine n'a recensé aucun nouveau décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ont annoncé mardi les autorités, trois mois après le premier mort enregistré dans ce pays.

03h37

La Colombie prolonge le confinement de deux semaines.

03h34

Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré lundi qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai, compte tenu de l'incertitude sur l'évolution du coronavirus.

02h54

Les Etats-Unis, qui ont dépassé les 10.000 morts du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, ont recensé 1.150 décès supplémentaires en 24H, selon le comptage lundi soir à 20H30 de l'université Johns Hopkins.

Le pays dénombre officiellement plus de 366.000 cas d'infection (quasiment 30.000 cas supplémentaires en 24H) et déplore 10.783 décès au total, selon cette base de données actualisée en continu.

Les Etats-Unis sont le pays du monde qui compte, de très loin, le plus de cas officiellement déclarés de Covid-19. Le nombre de décès causés par la maladie dans le pays augmente depuis plusieurs jours de plus de 1.000 morts quotidiennement, se rapprochant ainsi peu à peu du bilan déploré en l'Italie (16.523 morts) et en Espagne (13.005).

01h27

La justice sénégalaise a autorisé lundi l'ex-président tchadien Hissène Habré à quitter pendant 60 jours la prison de Dakar où il est détenu pour crimes contre l'humanité, car elle doit abriter la quarantaine de prévenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

00h47

Le fondateur du groupe de chimie SNF, à Andrézieux-Bouthéon (Loire), a été placé lundi en garde à vue puis relâché, soupçonné de proposer de la chloroquine aux salariés de sa société pouvant souffrir du Covid-19, a-t-on appris de sources judiciaire et syndicale.

00h06

Le président américain Donald Trump a souhaité lundi un prompt rétablissement à son "ami" Boris Johnson, après l'admission en soins intensifs du Premier ministre britannique, atteint du coronavirus.