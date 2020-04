Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 7 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

597 morts dans les hôpitaux français en 24h, pour un total de 10 328 décès depuis le début de l'épidémie

La France a passé mardi la barre des 10.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui «continue sa progression», a indiqué Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Au total, la France compte précisément 10.328 victimes du Covid-19.

Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier, dont 597 ces dernières 24 heures, chiffre quotidien le plus important jusqu'ici. Dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, 3.237 décès ont été comptabilisés depuis le début de l'épidémie, soit 820 morts de plus que lors du bilan de lundi soir. Toutefois, il ne s'agit pas du nombre réel de décès survenus ces dernières 24 heures car les données de mortalité en Ehpad sont encore parcellaires et en cours de consolidation.

Quelque 30.000 personnes sont à ce jour hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 7.131 cas graves en réanimation.

Confinement : le sport en extérieur interdit durant la journée à Paris

La mairie de Paris et le préfet de police ont annoncé l'interdiction de toute activité sportive individuelle à Paris entre 10h et 19h à partir de mercredi 8 avril.

Cette décision intervient après qu'un certain relâchement dans le suivi du confinement a été constaté ce week-end, au commencement des vacances de Pâques en Ile-de-France.

Les images de Parisiens courant ou se promenant en trop grand nombre dans les rues de la capitale avaient alarmé les soignants alors que l'épidémie de covid-19 ne faiblit pas.

A tel point que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé lundi soir aux préfets de durcir les règles de confinement s'ils l'estimaient nécessaire.

Dans un communiqué commun, Anne Hidalgo et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, ont annoncé cette interdiction, expliquant que «toute forme de relâchement mettrait en péril les efforts collectifs réalisés jusqu'ici».

Saluant le «civisme et la responsabilité des Parisiens», la maire de Paris et Didier Lallement ont rappelé que «chaque sortie évitée est utile à la lutte contre l'épidémie».

Atteint du Covid-19, le Premier ministre britannique a été transféré en soins intensifs

L'état de santé de Boris Johnson, Premier ministre britannique atteint du Covid-19, s'est dégradé au point de le faire admettre en soins intensifs.

Diagnostiqué positif le 27 mars, le chef de gouvernement conservateur avait jusqu'ici continué de travailler, depuis ses appartements de Downing Street. Au bout de 10 jours, dimanche 5 avril, il a été hospitalisé «pour des examens». Les symptômes ont empiré le lendemain.

«Cela ne fait aucun doute que la tournure prise par les événements signifie que Boris Johnson est gravement malade», estimait lundi soir Derek Hill, professeur d'imagerie médicale à l'University College de Londres, cité par Science Media Centre.

De son côté, le porte-parole de Boris Johnson assure que le Premier ministre «reçoit un traitement standard à l'oxygène et respire sans aucune assistance. Il n'a pas eu besoin de ventilation mécanique ou d'aide respiratoire non invasive».

La reine Elizabeth II est tenue informée de l'état de santé du chef de gouvernement, selon le Palais de Buckingham.

Et Dominic Raab, ministre des Affaires étrangères, le remplace «là où c'est nécessaire», a précisé le porte-parole de M. Johnson.

L'Académie de médecine se prononce en faveur d'un déconfinement par région

L'Académie nationale de médecine recommande, mardi 7 avril, que «la sortie du confinement soit décidée sur la base de la région et non par classe d'âge». Elle précise que cette sortie ne doit être autorisée «que dans les régions dans lesquelles une décroissance nette du nombre des patients Covid-19 devant être hospitalisés et un retour des besoins de réanimation à l'état pré-épidémique sont observés».

L'Académie souhaite que les habitants d'une région en déconfinement «ne soient pas autorisés à se rendre dans une région encore en situation de confinement» et prône «le maintien de l'interdiction des rassemblements (sauf cas exceptionnels...), le maintien des mesures barrières sanitaires, mais aussi leur renforcement par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale, dans l’espace public».

L'instance nationale poursuit en stipulant que la décision de sortie du confinement ne doit pas être «fondée sur les résultats de tests biologiques individuels, dont la disponibilité et la fiabilité n'apparaissent pas assurées à brève échéance». Elle recommande que «les études de sérologie (qui doivent permettre de dire si quelqu'un a eu le Covid-19, ndlr) à visée épidémiologique en population générale soient déclenchées au plus vite dans tout le pays sur une base régionale, en vue d’apprécier le risque de survenue d’une deuxième vague épidémique».

Le gouvernement conseille aux Français d'attendre avant de réserver pour les vacances d'été

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé mardi 7 avril que les Français devaient «attendre» avant de réserver pour les vacances d'été, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 étant «encore trop incertaine».

«Il y aura un après coronavirus. Mais pour l'instant (...) je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages», a indiqué M. Djebbari sur Franceinfo.

«Bien malin celui qui sait décrire demain l'offre de transport et qui sait décrire exactement le moment où nous allons commencer à déconfiner», a-t-il expliqué, alors que le trafic ferroviaire et aérien est pour l'instant très fortement réduit.

«Nous travaillons, notamment au ministère des Transports, sur différents scénarios pour préparer la reprise de l'activité» à la fin du confinement de la population, a-t-il remarqué.