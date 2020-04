Deux pandas s'accouplent enfin après dix ans de tentatives

Un peu d’amour et des pandas, cela ne fait pas de mal en cette période de coronavirus. Ying Ying et Le Le, les deux animaux du zoo Ocean Park de Hong Kong, se sont accouplés pour la première fois en dix ans de cohabitation dans leur enclos.

Une nouvelle que le zoo s’est empressé d’annoncer, tant l’événement était attendu. «Depuis (leur) arrivée en 2007 et les tentatives d’accouplement naturel depuis 2010, ils n’avaient malheureusement pas encore réussi jusqu’à aujourd’hui, après des années d’essais et d’apprentissage», a indiqué le communiqué.

Les photos prises par des soigneurs, qui montrent les deux pandas géants en plein ébat, ont de quoi ravir la communauté pour la préservation du monde animal. En effet, ces bêtes sont réputées pour être parmi les plus complexes à se reproduire. La femelle n’est fertile et réceptive aux avances du mâle qu’un à trois jours par an. Et si celui-ci n’est pas disposé durant cette période-là, il faut alors s’armer de patience en croisant les doigts pour que les humeurs des partenaires s’accordent la prochaine fois.

The pandas at Ocean Park Zoo in Hong Kong 'succeeded in natural mating for the first time.



The two animals, named Le Le and Ying Ying, arrived at the park in 2007 and had not mated since attempts were made to unite the pair in 2010.









