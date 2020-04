Ils organisent leur mariage en plein confinement, la police les arrête pendant la cérémonie

L’amour est-il plus fort que le coronavirus ? Le doute est permis pour ce couple de Sud-Africains, qui a été arrêté par la police en plein milieu de son mariage pour non-respect des règles du confinement.

La scène, qui s’est déroulée dimanche 5 avril à Richards Bay, a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre le marié aider sa femme, dans sa robe blanche, à grimper dans un véhicule de police, sous les yeux des convives.

The video is ending me, I don't knw if I should feel sorry or laugh pic.twitter.com/k4b0T99tEq

— rubired_07 (@RubiRed_07) April 5, 2020