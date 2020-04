Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 7 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le corps de la petite nièce de John Fitzgerald Kennedy retrouvé

Disparue depuis le jeudi 2 avril, Maeve Kennedy McKean, 40 ans, n'était pas revenue d'une sortie en canoë avec son fils Gideon, 8 ans, dans la baie de Chesapeake, dans la région de Washington.

Le corps de la petite nièce de John F. Kennedy a finalement été retrouvé, lundi 6 avril, à quelques trois kilomètres de la maison de sa mère, Kathleen Kennedy Townsend, où la famille s'était isolée en raison de la pandémie de coronavirus, selon le Washington Post.

La police de l'Etat du Maryland a indiqué que les recherches pour retrouver le corps du garçon se poursuivaient aujourd'hui, mardi 7 avril.

La mère et grand-mère des victimes, Kathleen Kennedy Townsend, est la fille aînée de l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, le frère de John, qui fut tué en 1968 alors qu'il était bien placé pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle.

Un procureur révèle que des pots-de-vin ont été versés pour l’attribution des Coupes du monde en Russie et au Qatar

D’après un procureur fédéral de Brooklyn, des dirigeants de la Fifa auraient reçu des pots-de-vin pour voter en faveur de l’attribution à la Russie et au Qatar des Coupes du monde 2018 et 2022.

Concrètement, deux hauts dirigeants déchus de la Fifa, le Trinidadien Jack Warner et le Guatémaltèque Rafael Salguero, auraient selon le parquet été soudoyés pour favoriser la candidature russe.

Le premier aurait touché 5 millions de dollars via un complexe réseau de sociétés-écrans, avec l'aide d'un «proche conseiller du président de la Fifa» de l'époque, ce dernier étant le Suisse Sepp Blatter, contraint à la démission en 2015 quand le scandale a éclaté.

Rafael Salguero se serait lui vu promettre un million de dollars.

Les deux, déjà condamnés dans d'autres affaires liées à leurs activités dans le football, ont déjà été bannis par la Fifa en 2015. Warner, installé à Trinité-et-Tobago où il échappe aux poursuites pénales de la justice américaine, est réclamé par les Etats-Unis où il a déjà été jugé au civil.

Concernant le Qatar, selon le parquet, plusieurs dirigeants ont reçu des enveloppes pour acheter leurs voix, dont le sulfureux Brésilien Ricardo Teixeira, déjà mis en cause dans d'autres affaires du Fifagate et qui échappe aux poursuites américaines faute d'accord d'extradition entre Brésil et Etats-Unis.

Pédophilie : acquitté par la Haute Cour d'Australie, le cardinal Pell est sorti de prison

Placé en détention en mars 2019, le prélat de 78 ans, naguère l'un des plus puissants du Vatican, a quitté la prison de Barwon, près de Melbourne. Il a été acquitté de cinq chefs d'accusation de violences sexuelles sur mineurs, au bénéfice du doute.

L'ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège avait été condamné en mars 2019 à six ans d'incarcération pour des viols et agressions sexuelles sur deux enfants de choeur, en 1996 et 1997, dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est) dont il était l'archevêque.

Sa condamnation, confirmée en appel en août, a donc finalement été cassée mardi 7 avril par la Haute Cour d'Australie. Les sept juges de la plus haute juridiction du pays, ont été unanimes pour estimer que la Cour suprême de Victoria avait «omis de se pencher sur la question de savoir s'il restait une possibilité raisonnable que l'infraction n'ait pas été commise», en mettant ainsi en avant le principe fondamental du «doute raisonnable» qui doit bénéficier à l'accusé.

Si elle solde le volet pénal d'une affaire très ancienne, cette décision ne libère pas le cardinal du risque de poursuites au civil.

M. Pell, qui a toujours clamé son innocence, a affirmé dans un communiqué que cet arrêt permettait de réparer «une grave injustice».

L'ancien argentier du Vatican reste prêtre, mais son futur rôle dans l'Eglise est des plus incertains. Il a l'an passé été discrètement écarté des plus hautes instances de l'Eglise. Le Saint-Siège n'a en revanche pas ouvert d'enquête interne.