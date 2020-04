Coronavirus : des repas pour les plus démunis préparés dans les cuisines du Parlement européen

Le Parlement européen a mis les cuisines et le réfectoire de son siège à Bruxelles à disposition pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mercredi 8 avril, l'institution a annoncé qu'un millier de repas serait préparé quotidiennement et distribué aux plus démunis, ainsi qu'au personnel soignant.

«Chaque jour, nos cuisines prépareront 1.000 repas à distribuer aux personnes dans le besoin et aux travailleurs de la santé pour les aider dans leur travail», a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli, dans un enregistrement vidéo.

Ces repas pourront être consommés sur place, dans le réfectoire du Parlement, ou distribués dans d’autres enceintes.

Cet arrangement se fait dans le cadre d'un accord passé avec la région de Bruxelles et en lien avec l'association d'aide Samusocial de la ville, a précisé une porte-parole.

La force de l'Europe est sa solidarité, et en tant que @Europarl_FR nous voulons continuer à donner un exemple concret. Nos cuisines à Bruxelles prépareront 1000 repas par jour pour les personnes dans le besoin ainsi que pour celles qui travaillent sans relâche dans nos hôpitaux pic.twitter.com/QH6nJ0YEXX — David Sassoli (@EP_President) April 8, 2020

Par ailleurs, le Parlement met à disposition un espace pour accueillir des personnes dans le cadre d'un confinement de populations vulnérables, sorties de l'hôpital mais qui doivent encore rester à l'isolement.

Le Parlement européen, qui a des sièges à Bruxelles et à Strasbourg, a déjà mis à disposition ses bâtiments dans la capitale alsacienne pour accueillir un centre de dépistage et un centre de consultations Covid-19.

Il met par ailleurs à disposition sa flotte de véhicules dans les deux villes pour le transport de matériel médical par exemple.