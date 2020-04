Coronavirus, en direct : 541 morts en France à l'hôpital en 24h, 7.632 au total, 21.254 patients guéris ont quitté l'hôpital

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 10.328 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 80.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.350.759 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de plus de 10. 869 morts, dont 7.632 à l'hôpital et 3.237 dans les Ehpad. 21.254 personnes guéries ont quitté l'hôpital.

> Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs lundi soir.

> Plus de la moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

19h33

Au total, 541 morts ont été comptabilisés en France à l'hôpital en 24h, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Cela porte à 7.632 le bilan hospitalier total. En revanche, les données de mortalité en Ehpad et établissements médico-sociaux n'ont pas pu être mises à jour en raison d'un problème technique.

En additionnant le dernier bilan connu en Ehpad (3.237 morts au 7 avril), cela porte le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie à plus de 10.869. Par ailleurs, 21.254 patients sont sortis guéris de l'hôpital.

18h59

La France va consacrer 1,2 milliard d'euros à la lutte contre le Covid-19 en Afrique.

18H45

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 60.000 personnes en Europe, soit plus de 70% des décès dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16h15 GMT.

Avec un total de 60.325 morts (pour 762.625 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 84.435 personnes. L'Italie (17.669 décès) et l'Espagne (14.555) sont les pays européens les plus touchés, suivis de la France (10.328) et du Royaume-Uni (7.097), qui a enregistré mercredi un nombre record de décès.

18H42

Un nouveau record de décès du coronavirus dans l'Etat de New York a été enregistré, avec 779 morts en 24H.

18h28

Plus de 400.000 cas de coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis, et près de 13.000 morts, selon un décompte de l'institut John Hopkins.

18h08

938 morts ont été comptabilisés en 24 heures au Royaume-Uni, le plus lourd bilan quotidien enregistré par le Royaume depuis le début de la pandémie.

16h58

Cinq maires ou présidents d'exécutifs locaux sont décédés depuis les élections municipales et l'entrée en vigueur de la loi d'urgence sanitaire contre le coronavirus, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

"Nous avons déjà à déplorer le décès de cinq dirigeants d'exécutifs locaux", a-t-elle déclaré lors du compte rendu du Conseil des ministres. Des élus, bénévoles ou assesseurs sont décédés du coronavirus depuis la tenue, le 15 mars, du premier tour des municipales. C'est le cas du maire de Saint-Nabor (Bas-Rhin), le 27 mars, de celui de Saint-Louis (Haut-Rhin), lundi, des suites du Covid-19. Les maires de Saint-Brice-Courcelles (Marne) et de Beurey-Bauguay (Côte-d’Or), ainsi que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, sont également décédés fin mars, victimes de l'épidémie.

16h36

La commission des Affaires économiques du Sénat appelle le gouvernement à inscrire la transition énergétique "au coeur du plan de relance" pour sortir du marasme économique consécutif à l'épidémie de Covid-19, alors que le prix du pétrole a plongé.

"A la crise sanitaire s'ajoute une crise énergétique, qui est une mauvaise nouvelle pour le climat et la diversification de notre mix énergétique", a souligné dans un communiqué Sophie Primas, présidente LR de la commission qui a notamment entendu cette semaine les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et de la Transition écologique Elisabeth Borne.

16H17

L'impact économique de la crise liée au coronavirus sera "considérable", "massif", "très négatif" et "brutal", a prévenu mercredi Edouard Philippe, qui s'est toutefois réjoui du ralentissement de la progression du nombre de malades graves laissant "peut-être entrevoir un peu d'espoir".

"L'impact (économique) sera considérable, il est encore beaucoup trop tôt pour l'apprécier, puisqu'il sera très directement lié à la durée de confinement et que cette durée de confinement est appelée aujourd'hui, de toute évidence, à durer quelques temps encore", a fait valoir le Premier ministre lors des questions au gouvernement au Sénat.

15h22

Plus de 2.500 malades du coronavirus sont hospitalisés en réanimation en Île-de-France, a indiqué mercredi à l'AFP l'Agence régionale de santé (ARS), jugeant "très probables" que de "nouveaux transferts de patients" vers d'autres régions soient organisés à brève échéance.

Loin du reflux espéré, la vague épidémique continue de monter en région parisienne, où "la situation continue d'être préoccupante", selon un porte-parole de l'ARS.

Certes, le nombre de malades du coronavirus admis en réanimation "augmente trois fois moins vite que la semaine dernière", avec environ 50 entrées par jour contre 150 au plus fort de la crise.

Mais "ça augmente toujours plus vite que nos capacités", malgré l'ouverture de 200 lits supplémentaires en une semaine, dont 85 à Créteil (Val-de-Marne).

15h21

Les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir l'économie française pendant la crise seront "maintenues le temps que durera cette crise" malgré leur coût grandissant à mesure que le confinement se prolonge, a assuré mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous avons fait un choix et je considère que c'est un choix de responsabilité qui est de préserver les compétences, les salariés plutôt que d'avoir comme aux États-Unis, des millions de chômeurs supplémentaires chaque semaine", a défendu M. Le Maire lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres.

14h59

La crise des échanges commerciaux en 2020 devrait être supérieure à celle de 2008, selon l'OMC.

13h55

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi 121 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte à 3.993 morts le bilan officiel en Iran, pays de loin le plus touché par la pandémie de Covid-19 au Proche et au Moyen-Orient.

L'Iran a recensé 1.997 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures, portant le total des cas confirmés à 64.586, a ajouté Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien.

13h52

Le gouvernement a mis fin mercredi aux fonctions de directeur de l'Agence régionale de Santé Grand Est de Christophe Lannelongue, qui avait suscité un tollé en disant qu'il n'y avait pas de raison d'interrompre les suppression de postes au CHRU de Nancy, a-t-il indiqué à l'AFP.

"Le directeur de cabinet du ministre de la Santé m'a contacté ce matin pour me dire que le gouvernement souhaitait mettre fin à mes fonctions en raison du débat sur le CHU de Nancy", a expliqué M. Lannelongue.

13h32

Plus de 750.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit plus de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi à 11h00 GMT.

Avec au moins 750.276 cas, dont 58.627 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 1.438.291 cas et 82.726 morts ont été enregistrés.

L'Espagne (146.690 cas, 14.555 décès), l'Italie (135.586, 17.127), la France (109.069, 10.328) et l'Allemagne (103.328, 1.861) sont les quatre pays comptant plus de 100.000 cas sur leur territoire. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

13h26

L'athlète italien Donato Sabia, double finaliste olympique sur 800 mètres en 1984 et 1988, est mort à l'âge de 56 ans, victime du Covid-19, a annoncé la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal) mercredi.

Sabia, placé depuis plusieurs jours en unité de soins intensifs à l'hopital de Potenza dans la région de Basilicate au coeur de l'Italie du sud, est décédé quelques jours après son père, également infecté par le virus, précise la Fidal.

12h48

La fin du confinement en France ne pourra être envisagée que lorsque la "saturation" des services de réanimation aura été "jugulée" et que les "mesures de contrôle" qui prendront le relais seront "opérationnelles", estime le Conseil scientifique dans son dernier avis.

"Avant d'envisager une sortie du confinement, le gouvernement devra s'assurer que l'objectif" de "soulager les services de réanimation français" est "atteint", "sur la base d'indicateurs épidémiologiques", souligne le texte transmis la semaine dernière au gouvernement et rendu public mardi soir.

11h41

L'Espagne recense 757 morts en 24 heures, deuxième jour de hausse.

11h18

L'économie allemande devrait se contracter de 9,8% au deuxième trimestre de cette année en raison de la pandémie de coronavirus, du jamais vu dans l'histoire récente, selon les projections communes des principaux instituts économiques publiées mercredi.

Sur l'ensemble de l'année, les instituts (DIW, IfO, IfW, IWH et RWI) s'attendent à une récession de 4,2%, soit un peu moins que ce qu'anticipe le gouvernement, avant un net rebond en 2021, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) projetée de 5,8%.

10h25

«Le Premier ministre Boris Johnson est dans un état stable» et «il a un bon moral» après deux nuits passées en soins intensifs, indique le secrétaire d'Etat à la Santé, Edward Argar, sur la télévision Sky News.

«Il a précédemment reçu de l'oxygène mais il n'est pas placé sous respirateur», a-t-il ajouté.

10h14

Conséquence inattendue du coronavirus, une pénurie mondiale de préservatifs se profile à cause des nombreuses usines et circuits de distribution paralysés, a averti le principal fabricant du secteur: une situation qui pourrait se révéler "désastreuse" selon l'Onu.

09h52

La chaîne de supermarchés Tesco a annoncé avoir embauché 45.000 personnes ces deux dernières semaines au Royaume-Uni pour faire face à une envolée d'achats en prévision du confinement dû au coronavirus mais aussi compenser l'absence d'employés malades.

09H26

Le ministère des Armées annonce dans un communiqué la suspicion de cas de Covid-19 à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, actuellement déployé en Atlantique.

«Une quarantaine de marins est aujourd'hui sous observation médicale renforcée. Ils présentent des symptomes compatibles avec une possible infection par le Covid-19. Ces premiers symptomes sont apparus récemment», précise le communiqué.

Une équipe de dépistage doit être envoyée à bord pour faire toute la lumière sur ces cas suspects.

En conséquence, le porte-avions sera de retour plus tôt que prévu à Toulon.

09h19

La Bourse de Paris a ouvert en recul (-0,92%) mercredi matin, revenant de son optimisme des derniers jours face aux derniers bilans sanitaires liés au coronavirus en Europe et aux Etats-Unis, et avant la publication des minutes de la Fed.

08h23

Le produit intérieur brut (PIB) français a plongé d'environ 6% au premier trimestre 2020, plombé par l'épidémie de Covid-19 qui a mis une grande partie de l'économie à l'arrêt, selon une estimation publiée mercredi par la Banque de France.

Il s'agit de la pire performance trimestrielle de l'économie française depuis 1945. Le PIB s'étant déjà replié de 0,1% au quatrième trimestre, selon les dernières données de l'institut national des statistiques Insee, la France est donc techniquement en récession.

08h11

Les membres de l'UE ne sont pas parvenus à un accord sur une riposte économique commune face à la crise du coronavirus.

04h37

John Prine, légende de la musique folk américaine, est mort mardi à l'âge de 73 ans de complications liées au coronavirus, a confirmé à l'AFP son agent au nom de sa famille.

04h09

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné l'"ordre" d'hospitaliser la totalité des personnes contaminées par le nouveau coronavirus, tout en assurant que le système hospitalier du pays en crise comptait plus de 20.000 lits prêts à les accueillir.

02h45

Près de 2.000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins.

Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie.

Cette progression record (+1.939 exactement) y porte à 12.722 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, Italie (17.127 morts) et Espagne (13.798).

00h01

Les passagers australiens et néo-zélandais d'un paquebot ancré depuis plusieurs jours au large de Montevideo après l'apparition de cas de coronavirus, vont être rapatriés jeudi par avion, a annoncé mardi le gouvernement uruguayen.