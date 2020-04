Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mercredi 8 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

541 décès dans les hôpitaux français en 24h, pour un total de 10.869 depuis le début de l’épidémie

Le coronavirus a fait 10.869 morts en France depuis le début de l’épidémie, dont 541 recensés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, a indiqué Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un nouveau bilan qui ne comprend toutefois pas les décès dans les Ehpad, puisqu’un «problème technique» n’a pas permis d’actualiser les chiffres.

Concernant les personnes en réanimation, elles étaient 7.148 ce mercredi soir. Avec les sorties, le solde du nombre de patients dans ces services est passé à + 17, en baisse depuis le 30 mars (+150 dimanche, + 94 lundi et + 59 mardi). Une statistique encourageante, car elle montre une diminution de la pression sur les établissements de santé.

Au niveau international, l’AFP indique que la barre des 60.000 morts en Europe a été passée, soit plus de 70% des décès dans le monde (84.435).

Le confinement va être prolongé après le 15 avril

L’Elysée a affirmé hier que le confinement « va être prolongé » au-delà du 15 avril, sans en dévoiler encore la date. Emmanuel Macron indiquera peut-être la nouvelle durée lundi prochain, lors d’une allocution à la télévision, prévue juste après 20h.

Des hôpitaux suédois arrêtent la chloroquine à cause des effets secondaires

Plusieurs hôpitaux de la région de Västra Götalan, en Suède, ont décidé de ne plus utiliser la chloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19. Selon un journal local, ce sont les effets secondaires déclenchés chez certains malades qui a décidé les équipes soignantes. L’un d‘entre eux, âgé de 40 ans, aurait notamment eu des crampes, une perte de la vision et un mal de tête extrêmement violent.

Les médecins suédois indiquent avoir peur de conséquences plus graves que ce qu’ils pensaient des effets secondaires sur leurs patients. Ils évoquent notamment des risques cardiaques.

Une quarantaine de marins du Charles-de-Gaulle suspectés d’être infectés

Environ quarante marins embarqués à bord du porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle montrent des «symptômes compatibles» avec le Covid-19, a indiqué le ministère des Armées. Ils ont été placés en isolement, tandis qu’une équipe sanitaire devait se rendre sur le bâtiment militaire afin de réaliser des tests.

Le navire, qui transporte 1.760 personnes et devait rentrer le 23 avril à Toulon, a raccourci son trajet afin de retourner au port le plus vite possible, a indiqué Florence Parly, ministre des Armées. Aucun des marins suspectés d’être atteints n’a montré d’aggravation de son état de santé.

Le PIB plonge au premier semestre, la France en récession

Le produit intérieur brut français a chuté d’environ 6% au premier trimestre 2020, selon une estimation de la Banque de France. Il s’agit de la pire performance sur trois mois de l’économie du pays depuis 1945. L’épidémie de coronavirus est évidemment la grande responsable, puisqu’elle a mis une large partie des activités à l’arrêt.

Puisque le PIB s’était déjà replié de 0,1% au quatrième trimestre 2019, la France est donc en récession. La Banque de France indique que la plupart des secteurs économiques du pays ont brutalement vu leur activité s’arrêter, avec en tête le BTP, le commerce, les transports, la restauration et l’hébergement. L’industrie est légèrement moins touchée, tandis que les services s’en sortent le mieux.