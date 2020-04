Coronavirus : l'immunité des personnes contaminées varie-t-elle selon l'intensité de la maladie ?

Tous les malades du Covid-19 ne se ressemblent pas. Certains sont dans un état grave, quand d'autres n'ont aucun symptômes ou développent une forme bénigne. Cela veut-il dire que tous ne seront pas également protégés, une fois guéris, face au coronavirus ? Les personnes contaminées ont-elles une immunité différente selon l'intensité de la maladie ?

Pour répondre à cette question, il faut déjà déterminer quelle réaction immunitaire est la plus protectrice face au coronavirus. D'après Sophie Ugolini, directrice de recherche Inserm au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy, les différentes formes de la maladie traduisent justement des réponses immunitaires distinctes.

«Chez une majorité d'individus, l'infection survient et est maîtrisée en quelques jours, certains ne montrent même pas de signes cliniques». Cette première phase indique que «le système immunitaire est activé et répond contre le virus».

La plupart du temps, le coronavirus en reste là. Sauf pour les cas graves qui entrent dans une seconde phase. On assiste alors à «une sorte d'emballement inflammatoire, avec une production de cytokines en grande quantité», décrit Sophie Ugolini.

Produites par le système immunitaire, les cytokines sont des molécules qui favorisent la réaction inflammatoire en cas d'infection, afin de défendre le corps agressé par un pathogène.

Dans les cas graves de Covid-19, on peut donc dire que le système immunitaire est surinvesti. On parle parfois d'«orage cytokinique» pour qualifier cette réaction immunitaire excessive.

Cytokine storm: how the immune system can go into overdrive during a severe respiratory illness @AFP pic.twitter.com/5n3Fo7oI1Q

— AFPgraphics (@AFPgraphics) April 4, 2020