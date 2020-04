Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mercredi 8 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Bernie Sanders abandonne la course à la Maison blanche

Bernie Sanders, le sénateur socialiste autoproclamé de 78 ans, a mis fin à sa campagne pour devenir le président des Etats-Unis. Une annonce qui intervient avant la fin des primaires démocrates, laissant le chemin libre à Joe Biden pour affronter Donald Trump l'automne prochain.

Nettement à gauche par rapport à ses anciens rivaux du camp démocrate, Bernie Sanders avait réussi à mobiliser l’électorat jeune, mais a vu Joe Biden prendre petit à petit les devants dans la course à la primaire. Il lui a finalement apporté son soutien, en indiquant qu’il travaillerait à ses côtés «pour faire avancer nos idées progressistes» et battre Donald Trump.

Dix mois consécutifs plus chauds que la normale, une première en France

Depuis mai 2019, chaque mois passé en France a enregistré des températures moyennes supérieures aux normales, a indiqué Météo France. Il s’agit d’une première dans le pays. Le précédent record était de neuf mois d’affilée, en 2018.

Dans le détail, le thermomètre a affiché un mercure plus élevé de 1,72°C de juin 2019 à mars 2020. L’hiver a été particulièrement doux, avec des températures dépassant de deux degrés la normale en janvier et février, et de trois degrés en mars.

Christian Quesada condamné à trois ans de prison pour diffusion d’images pédopornographiques

Christian Quesada, ancien champion du jeu télévisé Les 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans de suivi socio-judiciaire, pour corruptions de mineure et détention et diffusion d’images pédopornographiques. En cas de non-respect de son suivi, il effectuera trois ans de prison supplémentaire, a précisé le parquet.

L’homme de 55 ans a été jugé en visioconférence, dans l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré depuis mars 2019.

L’affaire avait débuté après la plainte d’une fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur Internet avec une personne se faisant passer pour une adolescente, dans le but d’obtenir des photos dénudées. Les enquêteurs avaient alors remonté la trace de Christian Quesada et retrouvé sur ses ordinateurs plus de 30.000 images et 1.077 vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes.