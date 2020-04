Médecin de formation, Miss Angleterre pose sa couronne pour remettre sa blouse

Elue miss Angleterre en août 2019, Bhasha Mukherjee avait décidé de mettre sa carrière de médecin entre parenthèses. Mais face à l'épidémie de coronavirus qui touche son pays, elle a décidé de remettre sa blouse.

Agée de 24 ans, la reine de beauté s'était concentrée sur les activités caritatives inhérentes à son nouveau statut depuis son élection. Une mission de miss au grand cœur qu'elle comptait bien assurer jusqu'au mois d'août 2020, date de sa fin de règne.

«J'ai été invitée en Afrique, en Turquie, puis en Inde, au Pakistan et dans plusieurs autres pays asiatiques pour être ambassadrice de diverses œuvres caritatives», a-t-elle déclaré à CNN.

Mais au début du mois de mars, alors qu'elle était en Inde pour faire des dons aux écoles et aux orphelinats pour le compte de l'association internationale Coventry Mercia Lions Club, la jeune femme a commencé à recevoir de plus en plus de message de ses anciens collègues du Pilgrim Hospital de Boston, dans le nord-est de l'Angleterre.

Comme elle l'explique à CNN, elle s'est alors sentie mal de porter sa couronne de Miss Angleterre, même pour un travail humanitaire, alors que des gens mouraient du coronavirus à travers le monde et que ses collègues travaillaient si dur. C'est pourquoi elle a demandé à être réintégrée au sein de l'hôpital.

«J'ai senti que c'était ce pour quoi j'avais obtenu ce diplôme, et quel meilleur moment pour faire partie de ce secteur particulier que maintenant, assure-t-elle. Il n'y a pas de meilleur moment pour être Miss Angleterre et pour aider l'Angleterre.»