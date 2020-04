Un trou dans la couche d’ozone s’est ouvert au-dessus de l’Arctique

Des scientifiques ont signalé il y a quelques jours l’apparition d’un trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Arctique.

Détecté grâce au satellite Copernicus Sentinel-5P, ce phénomène rare est dû à des conditions atmosphériques inhabituelles.

En effet, des températures exceptionnellement basses ont fait chuter les niveaux d’ozone, provoquant ainsi un trou dans la couche de la stratosphère terrestre qui rend possible la vie sur Terre en absorbant les rayons ultraviolets nocifs du soleil.

Cette année, des vents très puissants ont circulé autour du pôle Nord et ont emprisonné de l’air froid dans ce que l’on appelle le «vortex polaire», un cyclone massif qui se forme chaque hiver dans la stratosphère arctique.

Le retour du soleil à la fin de l'hiver a ensuite engendré un appauvrissement de la couche d'ozone.

#Ozone is a gas in the atmosphere that protects everything living on the Earth from harmful UV rays from the Sun.





We have an ozone hole right now.





If you are heading outdoors, be responsible regarding social distance but also be sun safe in your garden.





Use suncream. pic.twitter.com/FyNsGqwgSj

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) April 5, 2020