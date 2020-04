Confinement : avec la baisse de la pollution, des Indiens aperçoivent l'Himalaya pour la première fois depuis 30 ans

«Je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible» : sur Twitter, des Indiens partagent la vue de leur fenêtre, ébahis. Depuis chez eux, parfois à près de 200 km de distance, ils peuvent apercevoir les montagnes de l'Himalaya. Et ce n'était pas arrivé depuis des décennies.

C'est un heureux effet du confinement, mis en place le 25 mars en Inde. Selon le Centre national de contrôle de la pollution, l'isolement des 1,3 milliard d'Indiens a entraîné une baisse significative de la pollution.

En matière de qualité de l'air, il n'est pas rare que l'Inde enregistre des taux de particules fines cinq fois supérieurs à la limite de sécurité fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce sont ces particules qui créent le «smog» cet épais brouillard constitué de polluants atmosphériques qui, d'habitude, cache les montagnes de l'Himalaya à la vue des Indiens.

What nature really is and how we screwed it up.





This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020

Selon India Today, la qualité de l'air du pays s'est améliorée de 33% en moyenne depuis le confinement. Et le brouillard s'est levé.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth .. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

L'ancien joueur de cricket Harbhajan Singh a lui-même partagé un cliché pris depuis le toit de sa maison à Jalandhar, dans l'Etat du Penjab. «Voici la vue, s'émerveille-t-il, une indication claire de l'impact de notre pollution sur la Terre mère»

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

Un internaute indique ne pas avoir pu profiter de «ce genre de clarté» depuis «environ 30 ans». Une autre encore, signale que sa photo a été prise à «approximativement 200 km de distance». Le signe, selon elle, que la nature est en train de «guérir».