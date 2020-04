Coronavirus, en direct : une centaine de médecins sont morts en Italie

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 10.328 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 89.000 morts à travers le monde, pour plus de 1,5 millions de cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de plus de 10. 869 morts, dont 7.632 à l'hôpital et 3.237 dans les Ehpad. 21.254 personnes guéries ont quitté l'hôpital.

> Le confinement en France sera prolongé au delà du 15 avril.

> Plus de la moitié de l'humanité à été appelée à se confiner.

15h21

Une centaine de médecins sont décédés de l'épidémie de Covid-19 en Italie, qui a fait au total environ 18.000 morts dans le pays, a annoncé jeudi à l'AFP leur fédération professionnelle.

"Nous avons le nombre de médecins décédés à cause du Covid-19, c'est 100, peut-être même 101 à l'heure actuelle malheureusement", a indiqué en milieu de journée le service de presse de la Fédération nationale des ordres de médecins en chirurgie et odontologie.

14h45

Les Etats-Unis ont enregistré la semaine dernière 6,6 millions nouveaux demandeurs d'allocations chômage, un niveau toujours historiquement élevé pour la troisième semaine d'affilée, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Cela représente toutefois une légère baisse par rapport à la semaine précédente, où le nombre de nouvelles demandes avait été de plus de 6,8 millions (chiffre révisé en hausse), du jamais vu. Sur les deux dernières semaines de mars, 10 millions de personnes avaient demandé une allocation chômage pour la première fois.

13h57

L'état de santé du Premier ministre britannique Boris Johnson, placé lundi soir en soins intensifs après sa contamination par le coronavirus, "continue de s'améliorer", a indiqué jeudi Downing Street.

"Le Premier ministre a passé une bonne nuit et son état de santé continue de s'améliorer en soins intensifs à St Thomas", l'hôpital du centre de Londres où il a été admis dimanche, a déclaré son porte-parole.

13h50

Un trentenaire meurt à Béziers au cours d'un contrôle de la police municipale lié au confinement, annonce le parquet.

13h39

Christophe Castaner a annoncé jeudi avoir demandé un "contrôle" sur la morgue provisoire installée dans un hall du marché de Rungis réquisitionné pour accueillir les cercueils des victimes du coronavirus, à propos des tarifs controversés pratiqués par l'opérateur privé qui la gère, en qualifiant la situation d'"anormale".

"Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles", a déclaré le ministre de l'Intérieur devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de covid-19.

13h35

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 88.981 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT. Plus de 1.519.260 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 312.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

13h34

L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, une première en plus d'un quart de siècle, a prévenu jeudi la Banque mondiale.

La pandémie de Covid-19 "a un impact considérable sur la croissance en Afrique subsaharienne qui, selon les prévisions, devrait chuter brutalement de +2,4% en 2019 à une fourchette comprise entre -2,1 et -5,1% en 2020, la première récession dans la région depuis plus de vingt-cinq ans", selon un communiqué de la Banque mondiale.

13h

Pour Pâques, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône prévient que les contrôles sur le respect du confinement pour lutter contre le Covid-19 seront renforcés en mer, et sur l'autoroute et les chemins de randonnée.

La tentation de changement de lieu de confinement en ce week-end de vacances notamment pour l'académie d'Aix-Marseille et de fêtes de Pâques sera étroitement surveillée avec quelque "1.200 effectifs mobilisés sur le terrain chacun des trois jours", ont prévenu jeudi les autorités de gendarmerie et de police des Bouches-du-Rhône, lors d'une conférence de presse.

La vigilance des forces de l'ordre portera sur les autoroutes avec les zones d'entrée et de sortie autour de l'agglomération marseillaise, mais aussi les axes secondaires et la zone littorale, ont-ils souligné.

12h24

Le coronavirus pourrait se réactiver chez des patients guéris, ont annoncé les services de santé Sud-Coréens. 51 cas de patients considérés comme guéris avant d'être à nouveau testés positifs ont été signalés, comme on peut le lire dans l'article que nous avons consacré à ce sujet.

11h56

Le bilan officiel a franchi les 4.000 morts en Iran.

11h53

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a souhaité jeudi que le Covid-19 soit reconnu comme "maladie professionnelle" pour les personnels du ministère.

S'exprimant devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de Covid-19, M. Castaner a fait état de "1.400 fonctionnaires" touchés de façon "avérée" par ce virus, sur un total de "plus de 300.000 personnes" dépendant du ministère.

11h49

L'Espagne a enregistré une baisse du nombre de morts en 24 heures, ont annoncé les autorités. La barre des 15.000 morts a été atteinte.

11h40

La ligne téléphonique "Allô enfance en danger" a reçu 20% d'appels en plus depuis le début du confinement, a annoncé jeudi à l'AFP le secrétaire d'Etat à la Protection de l'enfance Adrien Taquet, qui s'est dit à la fois "vigilant" et "inquiet".

Les appels au 119 considérés comme urgents ont même augmenté de 60%, selon des données issues d'une comparaison entre les trois premières semaines du confinement (du 18 mars au 6 avril) et une période équivalente en février (du 12 février au 2 mars), a précisé M. Taquet.

11h29

La feria de Pentecôte de Nîmes, l'une des plus importantes en France, qui devait se tenir du 27 mai au 1er juin, est annulée en raison de la crise sanitaire, a annoncé mercredi soir le maire de la ville Jean-Paul Fournier (LR).

"Malgré tout mon attachement à cet événement exceptionnel, ce rendez-vous festif, attendu et souhaité par tous les Nîmois comme un moment de fête, de partage et d’amitié, la crise sanitaire actuelle et l’incertitude qui règne sur la sortie de crise me contraignent à annuler la Féria de Pentecôte", commente M. Fournier dans un communiqué publié mercredi soir.

10h09

Les étudiants de l'université de Nantes ne reviendront pas assister à des cours sur le campus avant les vacances d'été et seront évalués à distance pour valider leur semestre, a annoncé l'établissement ayant pris cette décision "au vu des incertitudes sur la durée de confinement".

09h48

Les salariés ayant démissionné juste avant le confinement lié au coronavirus parce qu'ils avaient une promesse d'emploi pourront bénéficier de l'assurance chômage, a déclaré jeudi Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui "réfléchit" également à améliorer l'indemnisation des indépendants.

07h43

Plus d'un million et demi et cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde jeudi à 5h30 GMT, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Au moins 1.502.478 cas d'infection, parmi lesquels 87.320 décès, ont été recensés dans 192 pays et territoires, notamment aux Etats-Unis (432.132 cas, dont 14.817 décès), pays où la pandémie progresse le plus rapidement, en Espagne (146.690 cas, 14.555 morts) et en Italie (139.422 cas et 17.669 morts).

L'Europe reste le continent ayant recensé le plus de cas (772.592) et de décès (61.118).

06h45

Cinq millions de personnes pourraient s'être inscrites au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, frôlant un troisième record après deux semaines de plus hauts historiques fin mars, et viendraient donc rejoindre la cohorte de nouveaux demandeurs d'emplois.

06h34

La police australienne a effectué une descente sur le navire de croisière infecté par le coronavirus et a saisi sa boîte noire dans le cadre de l'enquête ouverte après le décès de 15 passagers du Covid-19, a-t-elle annoncé jeudi.

03h51

Quelque 300 Européens, dont plus de la moitié Français, sont restés bloqués mercredi à Guayaquil, épicentre de la pandémie de coronavirus en Equateur et ville la plus affectée d'Amérique latine, à la suite d'une avarie de leur avion, selon des sources concordantes.

02h49

Les Etats-Unis ont enregistré pour la deuxième journée consécutive près de 2.000 morts liées au nouveau coronavirus, selon le comptage mercredi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins. Il s'agit une fois de plus du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie.

Ce nouveau bond record (+1.973 morts), légèrement supérieur à celui de la veille (+1.939), y porte à 14.695 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale dépasse désormais l'Espagne (14.555 morts), mais reste moins endeuillée jusqu'ici que l'Italie (17.669).

02h09

Un premier cas de coronavirus au sein des populations indigènes Yanomami vivant au Brésil, un adolescent de 15 ans, a été confirmé mercredi par le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta.

00h15

Critiqués, les footballeurs de la Premier League anglaise ont annoncé mercredi le lancement d'une initiative visant à générer des fonds pour aider le Service national de santé (NHS) britannique pendant la pandémie de coronavirus. Cette initiative, baptisée #PlayersTogether, a été mise en place pour "aider ceux qui se battent pour nous sur la ligne de front du NHS" dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, explique le collectif de joueurs dans un communiqué.

00h01

Un demi-milliard de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans la pauvreté en l'absence de rapides plans de soutien pour les pays les plus démunis ,face à la pandémie du coronvirus, affirme l'ONG Oxfam.