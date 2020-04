Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 9 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

424 DÉCÈS DANS LES HÔPITAUX FRANÇAIS EN 24H, POUR UN TOTAL DE 12.210 DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Depuis le début de l’épidémie, le coronavirus a fait 12.210 morts en France, dont 8.044 à l'hôpital et 4.166 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux. Au cours des dernières 24 heures, 424 décès ont été recensés dans les hôpitaux, a indiqué jeudi soir Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.

Concernant les personnes en réanimation, elles étaient 7.066 dans un état grave sur un total de 30.767 hospitalisés. Avec les sorties, le solde du nombre de patients dans ces services est passé à -82 en 24 heures.

Au niveau international, l’AFP indique que 1.534.426 cas ont été confirmés dans le monde. Le nouveau coronavirus a fait au moins 90.000 morts (90.938) depuis son apparition en Chine en décembre, dont plus de la moitié en Italie (18.279), en Espagne (15.238) et aux Etats-Unis (14.830).

LE GOUVERNEMENT ANNONCE UNE RÉVISION DU PLAN D'URGENCE À 100 MILLIARDS D'EUROS

Le gouvernement prévoit désormais que le produit intérieur brut (PIB) français chute de 6% cette année avec une explosion du déficit public à 7,6%, ont annoncé jeudi les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Comptes publics Gérald Darmanin dans un entretien aux Echos.

«Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. Des inconnues demeurent et cette prévision peut encore évoluer, notamment s'agissant de la durée du confinement et des modalités de sortie», a indiqué Bruno Le Maire, qui table aussi sur une reprise «progressive».

Cette nouvelle prévision sera intégrée au projet de loi de finances rectificative présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres et examiné dans la foulée au Parlement.

DÉCONFINEMENT : ANNE HIDALGO PROPOSE UN PLAN POUR PARIS

Dépistage massif, quarantaine pour les personnes contaminées et certificat d'immunité pour les guéris : la maire de Paris Anne Hidalgo a adressé à Matignon un plan pour aider la capitale à sortir du confinement en évitant une reprise épidémique.

Anne Hidalgo a formulé dix propositions pour le déconfinement, à commencer par la réalisation d'une «cartographie précise de la propagation de l'épidémie» à Paris, accompagnée de tests sérologiques dès qu'ils seront «disponibles et fiables».

Réussir le futur déconfinement «passe par une meilleure gestion du confinement», a notamment affirmé Anne Hidalgo, en pointant des défaillances depuis l'instauration du dispositif le 17 mars.

A CALAIS, LE CORONAVIRUS SE PROPAGE PARMI LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS

Care4Calais, l'une des associations qui fournit des services d'urgence aux migrants et réfugiés de Calais, a affirmé que le nombre de personnes présentant des symptômes du Covid-19 était passé de deux à neuf, en seulement trois jours, lors de la semaine du 1er avril. «Bien que ce nombre reste encore faible, il n'y a aucun moyen de contenir la propagation du virus dans ces terribles conditions», a alerté sa fondatrice Clare Moseley.

«Les réfugiés ne peuvent pas respecter les consignes sanitaires appliquées par la population, comme la distanciation sociale», a-t-ell expliqué.

Près de 650 migrants selon la préfecture, et 1 000 selon les associations, sont entassés à Calais, près de l'ancien campement surnommé «la jungle».

Les services secrets américains avaient averti du danger dès novembre

Selon ABC News, des responsables du renseignement américain à Washington avertissaient déjà, fin novembre, que le nouveau coronavirus se propageait dans la région chinoise de Wuhan et menaçait sa population et sa vie quotidienne.

Le National Center for Medical Intelligence (NCMI) de l'armée américaine a compilé un rapport de renseignement de novembre, dans lequel «les analystes ont conclu que cela pourrait être un événement cataclysmique», a déclaré l'une des sources du rapport du NCMI à ABC News, rapporte CNN.

Ces derniers mettaient en garde contre l'ampleur et l'intensité de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, a averti en interne dans une note, fin janvier, que le coronavirus pourrait se transformer en une «pandémie à part entière», risquant la santé de millions de gens, et de milliards de dollars de pertes économiques, a rapporté CNN.

Selon le Washington Post, Donald Trump et le Congrès ont ignoré les rapports des agences de renseignement américaines à partir de janvier.