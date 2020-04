Coronavirus : l’OMS dans l'œil du cyclone pour sa gestion de la crise

«L'OMS s'est vraiment plantée.» Avec son franc-parler habituel, Donald Trump a mis en lumière mardi ce que de nombreux experts disent depuis déjà plusieurs semaines. Selon eux, l'Organisation mondiale de la santé n'est pas exempte de reproches dans sa gestion de la crise du coronavirus.

Principal grief, l'attitude un peu trop conciliante qu'aurait eu l'OMS vis-à-vis de la Chine, où le virus est apparu en fin d'année dernière. «Tout semble très favorable à la Chine, ce n'est pas acceptable», a déclaré Donald Trump mardi lors de son point presse quotidien à la Maison Blanche.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020