Liban : des Américains refusent d’être rapatriés aux Etats-Unis car ils s'estiment plus en sécurité à Beyrouth

Face à la pandémie, plusieurs citoyens américains ont pris la décision de rester au Liban plutôt que de revenir aux Etats-Unis.

«Je pense que je suis probablement plus en sécurité ici», a confié à CNN Carly Fulgei, un consultant humanitaire.

Une décision notamment motivée par la montée en flèche des cas de contaminations confirmés dans leur pays d’origine.

De fait, de nombreux Américains redoutent de trouver une situation plus complexe en retournant chez eux : «D'après tout ce que je lis, la situation est pire aux États-Unis, en termes de nombre de cas, de mesures de prévention, ou d'absence de mesure, et de la surcharge du système de santé», a déclaré Abby Sewell, journaliste américaine basée à Beyrouth.

Des mesures précoces payantes ?

Le système de santé des Etats-Unis est une autre raison d'inquiétude pour la journaliste qui vit «à l'étranger depuis des années». «Je n'ai pas d'assurance-maladie aux États-Unis maintenant, donc si je revenais et que je tombais malade, je chercherais à payer des milliers de dollars de ma poche», a-t-elle ajouté.

Officiellement, la propagation du coronavirus a ralenti au liban selon le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les professionnels de la santé ont loué, avec prudence, la rapidité des mesures prises par les dirigeants.

Malgré la crise financière traversée par le Liban, les hôpitaux du Liban ne sont pas débordés et le gouvernement espère réaliser 2.000 tests au Covid-19 par jour. Car jusqu'à présent, seuls 12.000 tests ont été réalisés, soit 0,1% de la population, a relevé le média américain.

Le ministère de la Santé libanais a concédé que le nombre de personnes contaminées sur le territoire était très sous estimé et a appelé plus de personnes à se faire tester.

Dès le 6 mars, avant plusieurs pays comme la France ou l'Italie, le Liban a fermé ses bars et restaurants. Le 19, le pays a fermé ses frontières pour tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Au 9 avril, alors que les Etats-Unis comptabilisaient plus de 430.000 cas de Covid-19 et 14.000 décès, le Liban compterait 576 cas et 19 décès, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins.