Pourquoi le coronavirus est plus dangereux que le SRAS de 2003

Ce jeudi, le bilan mondial approche des 90.000 décès (88.529) du Covid-19. Le SRAS de 2003 avait lui officiellement entrainé la mort de 774 dans le monde. Un virologue américain a détaillé pourquoi le nouveau coronavirus est plus dangereux.

Peter Kiolchinsky, un virologue américain s’est penché sur une étude publiée sur Nature.com par des chercheurs allemands.

Selon le spécialiste des maladies infectieuses, les deux SRAS se fixent sur la même cellule, appelée ACE2. La grande différence se trouve au niveau de leur action.

Le virus de 2003 s’attaquait rapidement aux cellules pulmonaires et signalait sa présence en causant de graves dommages à la personne atteinte. Le patient contaminé était symptomatique et pouvait donc mis en quarantaine avant qu’il ne transmette le virus à d’autres.

Le SRAS-2 est lui plus «vicieux». Il s’installe dans les cellules de la gorge et peut ne pas provoquer de symptômes avant plusieurs jours. Une personne peut propager le virus en étant asymptomatique.

De plus, les symptômes peuvent arriver au bout d’une semaine, la maladie se sera déjà propagée à différents contacts. Durant ce laps de temps, le virus se sera déplacé dans les cellules pulmonaires et provoquera, tout comme le SRAS-1, de graves symptômes.

En résumé, contrairement au SRAS-1 qui annonce sa présence avant de se propager, en allant directement dans les poumons, le nouveau coronavirus se répand avant de se révéler.

Afin de limiter la propagation, Peter Kiolchinsky conseille donc de maintenir les distances sociales et de porter un masque même si on ne se pense pas contaminé.

Worried we might not get an effective #COVID19 vaccine b/c virus is mutating too fast? I’m a virologist & explain in @CityJournal why way coronaviruses replicate stacks odds of success well in our favor. Hint: it’s a cactus & not just b/c of its spikes. https://t.co/CE7d7IPqTq

— Peter Kolchinsky (@PeterKolchinsky) March 31, 2020