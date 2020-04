Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 10 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, restent sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

Lors de sa conférence de presse quotidienne consacrée à l'épidémie de coronavirus en France, Jérôme Salomon a annoncé 554 décès supplémentaires comptabilisés en milieu hospitalier dans les dernières vingt-quatre heures, portant le total des morts à l'hôpital à 8.598 personnes depuis le 1er mars.

Le directeur général de la Santé a par ailleurs signalé la mort, en Ile-de-France, d'un enfant «de moins de 10 ans», dont les causes du décès sont «multiples», et n'impliquant donc pas uniquement le coronavirus.

Concernant le bilan des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux, le bilan total s’élève, ici, à 4.599 morts (+ 433 en vingt-quatre heures). Le bilan global des personnes mortes en France des suites du Covid-19 est donc estimé, ce vendredi 10 avril, à 13.197 individus.

Toujours concernant les ehpad, plus de 400 des 700 de ces établissements situés en Ile-de-France, région la plus touchée par l'épidémie, connaissent «au moins un cas de Covid-19», a annoncé plus tôt dans la journée Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régional de santé.

Dans le même temps, ce sont près de 50 malades du Covid-19 qui ont été transférés aujourd'hui par train sanitaire de la région capitale à destination de la Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion d'une nouvelle opération d'évacuation destinée à soulager les hôpitaux franciliens.

A l'international, la pandémie de coronavirus SARS-CoV-2 a, ces dernières vingt-quatre heures, causé la mort de 980 personnes au Royaume-Uni, alors que l'Espagne a recensé, ce vendredi, 605 morts supplémentaires du Covid-19, soit son plus bas bilan quotidien depuis le 24 mars dernier.

Alors que Madrid a annoncé, aujourd'hui, la réouverture partielle des entreprises à compter de la semaine prochaine, l'Italie, dont le bilan quotidien ce vendredi est lui aussi en baisse (570 contre 610 la veille), envisagerait de prolonger le confinement, censé expiré le lundi 13 avril, jusqu'au 3 mai, ont annoncé plusieurs médias italiens en citant des sources syndicales.

Ce vendredi 10 avril, alors que le cap des 100.000 morts dans le monde vient tout juste d'être franchi, ce sont surtout les Etats-Unis, et davantage New York, qui apparaissent comme l'épicentre mondial de la pandémie.

Alors que de nouveaux chiffres doivent tomber dans la nuit, ce sont au moins 460.000 cas de Covid-19 qui y ont été recensés.

Cinquante membres de l'équipage du porte-avions français Charles-de-Gaulle ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé en début d'après-midi le ministère des armées via un communiqué officiel, qui précise que trois marins avaient été évacués «à titre préventif».

«Les résultats des 66 tests réalisés ont conclu à la présence de 50 cas de Covid-19 à bord du Charles-de-Gaulle», fait ainsi savoir l'hôtel de Brienne, deux jours après l'annonce de cas suspects. «Aucune aggravation de l'état de santé des marins à bord n'est constatée à l'heure actuelle», prend-il néanmoins le soin de préciser.

«L'objectif est d'identifier le circuit de contamination et d'appliquer le protocole permettant de limiter la propagation du virus», ajoute le ministère.

Une équipe du service de santé des armées (SSA) avait été acheminée à bord dès mercredi avec deux épidémiologistes, un expert en biosécurité et un médecin chargé des prélèvements. C’est l’escale du Charles-de-Gaulle à Brest, du 13 au 15 mars, qui a pu faire rentrer le virus sur le porte-avions.

Car, depuis, aucun embarquement n’a eu lieu à bord. A cette date, en plein week-end des élections municipales, le confinement n’était pas en vigueur, mais les gestes barrières déjà recommandés.

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a averti, ce vendredi, que les effets indésirables signalés chez des malades du Covid-19 traités par hydroxychloroquine dessinaient un «signal de vigilance important», les patients atteints du coronavirus semblant présenter, dit-elle une «fragilité particulière» sur le plan cardiaque.

Cette enquête de pharmacovigilance, lancée à la fin du mois de mars, a ainsi recensé en un peu moins de deux semaines, «une centaine de cas d'effets indésirables en lien avec des médicaments utilisés chez des patients infectés par le Covid-19, dont 79 cas graves et 4 cas de décès», détaille l'ANSM.

L'abstract et le tableau récapitulatif des données de notre article portant sur le traitement de 1061 patients sont en ligne !



The abstract and the summary table of our paper on the treatment of 1061 patients are online !https://t.co/mTWj6aGpTkhttps://t.co/lNXZK91etI pic.twitter.com/PLdygNolxG

— Didier Raoult (@raoult_didier) April 10, 2020