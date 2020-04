La Chine publie une liste des animaux qui peuvent être mangés

Le gouvernement chinois a publié une nouvelle liste des animaux pouvant être élevés pour leur viande, à la suite de l'épidémie de coronavirus, soupçonnée de provenir d'animaux sauvages sur un marché alimentaire de Wuhan.

Pékin avait déja temporairement interdit tout commerce d'animaux sauvages à des fins alimentaires à la suite de l'épidémie, qui s'est maintenant propagée à l'échelle mondiale pour infecter plus de 1,6 million de personnes.

Mercredi soir, le ministère chinois de l'Agriculture a donc publié son projet de liste des animaux jugés aptes à être utilisés comme bétail, y compris les aliments de base comme les porcs, les vaches, les poulets et les moutons, ainsi que le «bétail spécial» comme un certain nombre d'espèces de cerfs, alpagas et autruches, rapporte CNN.

Deux espèces de renards, ratons laveurs et visons peuvent être gardées comme bétail, mais pas utilisées pour leur viande.

Les pangolins non mentionnés

Il n'est fait aucune mention des espèces animales soupçonnées par les scientifiques d'avoir propagé le virus à l'homme, comme les pangolins, les chauves-souris et les civettes.

Les chiens sont également absents de la liste du bétail, ce qui conduirait à la première interdiction de leur consommation dans tout le pays en Chine, pour les militants des droits des animaux.

«Avec les progrès de la civilisation humaine et la préoccupation et la préférence du public pour la protection des animaux, les chiens sont passés du bétail traditionnel aux animaux de compagnie», a expliqué une responsable du projet. «Ils ne sont généralement plus considérés comme du bétail dans le reste du monde. Il n'est pas conseillé de les répertorier sous le bétail ou la volaille en Chine».

Le projet n'a pas encore été finalisé et le public a jusqu'au 8 mai pour faire part de ses remarques.

Jeudi, la Humane Society International a déclaré que le projet de proposition pourrait changer la donne pour la protection des animaux en Chine.

«R etirer officiellement les chiens et les chats du menu »



«Nous devons attendre le résultat de la phase de consultation, mais ce projet pourrait effectivement ouvrir la voie à la Chine pour retirer officiellement les chiens et les chats du menu», a déclaré la porte-parole Wendy Higgins.

L'épidémie initiale de coronavirus a été liée à un marché humide à Wuhan, capitale de la province du Hubei en Chine centrale, où une grande variété d'animaux sauvages étaient vendus comme viande, y compris des serpents, des porcs-épics et des chiens viverrins.

Le marché humide est un terme largement utilisé dans certaines parties de l'Asie pour décrire les marchés qui vendent de la viande, du poisson et des denrées périssables. Tous les marchés humides ne vendent pas de produits d'origine animale.

La consommation d'animaux sauvages n'est pas courante dans la majeure partie de la Chine mais il existe un commerce très lucratif, en particulier dans le sud du pays.

Lorsque les animaux sauvages sont maintenus à proximité et dans des conditions insalubres, les experts affirment qu'il existe un risque élevé de propagation de virus entre les animaux, puis potentiellement chez l'homme.

Les chercheurs ont émis l'hypothèse que c'était peut-être une chauve-souris ou un pangolin qui avait à l'origine propagé le virus aux humains, mais il n'y a pas encore de réponse concluante.