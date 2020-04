Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 10 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Une messe à Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie

Près d'un an après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, l’emblématique cathédrale, vidée de ses fidèles, a ouvert symboliquement ses portes, ce vendredi 10 avril, pour un temps de méditation à l'occasion du Vendredi saint.

Chez les catholiques, le Vendredi saint marque la crucifixion et la mort de Jésus. C'est l’un des temps forts de la fête chrétienne de Pâques.

Lors de sa méditation devant la sainte Couronne d'épines, l'une des reliques sacrées de Notre-Dame sauvée de l'incendie du 15 avril 2019, Mgr Aupetit, l’archevêque de Paris, a rappelé la «sidération» et «l'élan mondial» qui a suivi pour que la cathédrale «soit rebâtie, restaurée».

Aujourd’hui, de nombreuses questions demeurent autour du chantier de restauration de l’édifice. Quelle charpente et quelle flèche rebâtir, l'organisation du culte, le réaménagement des abords, les ultimes résidus de plomb, mais aussi les nombreux dons et les enjeux économiques d’une telle reconstruction, Notre-Dame de Paris, cathédrale parmi les cathédrales, occupe toujours de nombreux esprits.

Un nouveau cas d'ebola détecté en RDC sème l'inquiétude

C'est un autre virus qui refait parler de lui.

Le virus Ebola, particulièrement redoutable et connu pour causer de terribles fièvres hémorragiques, a été détecté, ce vendredi 10 avril, chez un homme de 26 ans, originaire de Béni, une localité située à l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué Kinshasa et l'OMS.

Un nouveau cas d'#Ebola a été confirmé aujourd'hui par les équipes de surveillance et d'intervention dans le nord-est de la République démocratique du Congo après 52 jours sans cas.



L'OMS reste plus que jamais déterminée à mettre un terme à cette épidémie. pic.twitter.com/x7MnpQawAh — OMS Afrique (@OMS_Afrique) April 10, 2020

Une nouvelle d'autant plus malheureuse que plus aucun cas de cette maladie n'avait été recensé depuis un mois environ dans le pays, après la fin d'hospitalisation d'une femme atteinte, elle aussi originaire de Béni.

«Malheureusement, cela signifie que le gouvernement de la RDC ne pourra pas déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola qui était prévue lundi 13 avril et comme on l'espérait», a indiqué sur son compte Twitter le directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'ours Cachou retrouvé mort en catalogne

Cachou, un ours mâle de six ans, né dans les Pyrénées et qui s'était distingué par son comportement de prédateur, est mort, a-t-on appris ce vendredi. L'animal a été retrouvé mort, la veille, dans le val d'Aran en Espagne, ont annoncé les autorités locales.

«Des agents chargés de l'environnement du conseil général d'Aran ont trouvé l'ours Cachou mort à Les», une commune delimitrophe de la France, ont-elle précisé dans un communiqué.

«Après avoir constaté que l'animal était statique depuis plusieurs jours, une patrouille des agents chargés de l'environnement a trouvé son cadavre dans une zone difficile d'accès d'où il a été extrait afin de réaliser une autopsie pour connaître la cause de sa mort qui est pour l'instant inconnue», ajoute le texte. Cette autopsie sera effectuée à l'Université autonome de Barcelone où le corps de l'animal a été transporté.

En août, les autorités du val d'Aran - une division administrative de la Catalogne, qui dispose d'un régime spécial - avaient demandé le «retrait immédiat» de cet ours, dénonçant son comportement de prédateur. Cachou était mis en cause dans la mort de cinq chevaux.