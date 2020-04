Une patronne décroche 3000 dollars en billets agrafés aux murs de son bar pour les redistribuer à ses employés

Dans l'Etat de Georgie, aux Etats-Unis, la patronne d'un bar a décroché des billets agrafés par les clients pour venir en aide au staff.

Sur l'île de Tybee, le Sand Bar a du fermer ses portes à l'arrivée de cas de Covid-19. Les employés du bar se sont retrouvés brutalement sans ressources. Un contexte économique difficile... qui a poussé la patronne du bar, Jennifer Knox, à être créative.

de l'argent sur les murs

Dans le coin, le bar est connu pour sa décoration atypique. Une grande sirène peinte, des ardoises... Et sur le plafond et les murs, des billets tapissés partout. Depuis «14 ou 15 ans», les clients ont pour habitude d'écrire sur leurs dollars et les agrafer dans le bar. «On a regardé autour de nous et on s'est dit : 'On a de l'argent sur les murs et du temps'. On s'est dit que l'urgence du moment, c'était de récupérer ces billets et les mettre dans les mains de ceux qui en avaient besoin» raconte Jennifer Knox à Foxnews. Avec l'aide de cinq bénévoles, elle a passé trois jours à patiemment retirer les billets des murs et du plafond.

UN PETIT COUP DE POUCE EN TEMPS DE CRISE

La bande a récolté $3,714, soit un peu moins de 3400 euros. Ils ont divisé la somme entre les quatre barmaids et les deux musiciens. «En des temps comme ça, les gens montrent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est ce qui va nous aider à surmonter cette période» lance, optimiste, Jennifer Knox.

Le bar a créé une cagnotte, à laquelle peuvent participer les clients et les soutiens.