Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 11 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, restent sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

353 décès dans les hôpitaux français en 24h, pour un total de 13.832 morts depuis le début de l'épidémie

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué ce samedi que 353 personnes supplémentaires étaient décédées ces dernières 24h dans les hôpitaux français. 290 autres personnes ont trouvé la mort dans les établissements pour personnes âgées et autres sites médicaux.

Le bilan en France s'élève ce samedi à 13.832 décès liés au coronavirus.

Pour le troisième soir consécutif, le nombre de patients en réanimation est enregistré à la baisse, avec 6.883 patients, soit 121 de moins que la veille.

Au moins 103.141 morts dans le monde depuis le début de l'épidémie

Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi à la mi-journée, l'épidémie du nouveau coronavirus a fait au moins 103.141 morts dans le monde entier depuis son apparition en Chine en décembre dernier.

En tout, ce sont plus de 1.700.760 cas d'infection qui ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires, un chiffre qui n'est vraisemblablement qu'une fraction du nombre réel. Le pays le plus touché est désormais les Etats-Unis, qui comptent 18.849 décès. Ils sont suivis de près par l'Italie (18.840 morts), l'Espagne (16.353 morts), la France (13.832 morts) et le Royaume-Uni (8.958 morts).

La Chine, premier foyer de l'épidémie, enregistre 3.339 décès ce samedi 11 avril, soit 3 de plus que la veille.

Les etats-unis deviennent le pays le plus touché du monde

L'Italie, qui était jusque-là le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus dans le monde, a été devancée par les Etats-Unis ce samedi 11 avril. Ces derniers ont en effet dépassé la barre des 18.860 décès liés au virus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays enregistre également le plus grand nombre de contamination, avec plus d'un demi-million de personnes atteintes.

Vendredi, les Etats-Unis étaient devenus le premier pays au monde à compter plus de 2.000 morts en 24h, avec 2.108 décès supplémentaires en une journée. New York reste l'épicentre de la maladie dans le pays.

En France, le nombre de morts sur les routes chute de 39,6%

Tandis que l'Hexagone est en confinement depuis le 17 mars dernier, le nombre de morts sur les routes a chuté de 39,6% au mois de mars par rapport au même mois l'année dernière selon les chiffres de la sécurité routière révélés ce samedi.

En tout, 154 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France le mois dernier. Le nombre d'accidents corporels est également en nette baisse (-43,2%) avec 2.443 accidents contre 4.298 l'année dernière. En outre, 2.965 personnes ont été blessées contre 5.326 en 2019, soit 2.361 personnes de moins (-44,3%).

Ces chiffres particulièrement bas profitent en particulier aux piétons et aux cyclistes, beaucoup moins présents sur la voie publique depuis le début du confinement.

une «tolérance» accordée à partir de jeudi pour adopter un animal

Face à la détresse des refuges au bord de la saturation, le ministère de l'Intérieur a annoncé ce samedi qu'une «tolérance sera accordée corcernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge».

Des règles strictes devront toutefois être respectées : l'animal devra être choisi sur le site Internet de la SPA avant tout déplacement, et le refuge sera tenu de fixer un rendez-vous et d'émettre une attestation dématérialisée. Le futur adoptant devra se déplacer seul, muni de l'attestation de la SPA et d'une attestation de déplacement dérogatoire pour «motif familial impérieux».