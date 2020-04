Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 11 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Des records de chaleur précoces dans le nord de la france

Le nord de la France a connu cette semaine des records de chaleur avec des températures supérieures de 10 à 12°C par rapport aux normales de saison, a indiqué Météo-France ce samedi.

«Il n'avait jamais fait aussi chaud à cette période de l'année», selon les données du service officiel de la météorologie. Certaines villes comme Paris, Brest ou Rouen ont ainsi enregistré des températures dignes d'un début d'été, avec respectivement 27,1°C, 25,2°C et 25,3°C.

«Cette chaleur s'étirera jusqu'au week-end [mais] le temps changera radicalement lundi, avec une forte chute des températures, surtout sur la moitié nord du pays. On devrait ainsi perdre entre dimanche et lundi 8 à 10°C au nord du pays».

A nancy, un homme soupçonné de violences poignardé, sa compagne en fuite

Le parquet de Nancy a indiqué ce samedi qu'une femme a pris la fuite avec son frère jeudi, après avoir gravement blessé à coups de couteau son conjoint soupçonné de violences.

«A la suite de violences conjugales qui auraient été commises» mercredi par un individu âgé de 29 ans, sa compagne aurait contacté «son frère qui vit dans l'Hérault», a expliqué François Pérain, procureur de la République de Nancy. Dès le lendemain, le frère s'est rendu à Nancy au domicile de sa soeur, où une altercation éclate entre les deux hommes.

«Le premier aurait donné au second trois coups de couteau (deux dans la cuisse et un dans le flan gauche) puis quitte l'appartement en compagnie de sa soeur (et concubine de la victime) en laissant la victime blessée sans que les secours ne soient appelés», a précisé le procureur. Le pronostic vital de l'homme blessé n'est plus engagé à l'heure actuelle.

Le frère et la soeur, qui auraient pris la fuite avec l'enfant du couple âgé d'un an, sont recherchés sur tout le territoire national.

Les paroles manuscrites de «Hey jude» des beatles vendues 910.000 dollars aux enchères

La feuille de papier sur laquelle le célèbre chanteur Paul McCartney a griffonné les paroles de la chanson «Hey Jude» a été adjugée à 910.000 par la maison californienne Julien's Auctions ce vendredi 10 avril, date du 50e anniversaire de la séparation des Beatles.

En tout, 250 lots liés au groupe britannique étaient proposés à la vente ce jour-là. Une autre page manuscrite du scénario du clip «Hello Goodbye» a trouvé preneur pour 83.200 dollars, tandis que la peau d'une caisse de batterie portant le logo du groupe mythique utilisée lors de leur première tournée américaine est partie à 200.000 dollars.