Suspectées de transmettre le Covid-19, des dizaines d'antennes 5G sont vandalisées en Angleterre

Depuis la diffusion d'une théorie du complot sur les réseaux sociaux liant la propagation du Covid-19 au déploiement de la 5G, des dizaines d'antennes sont les cibles d'actes de vandalisme aux quatre coins de l'Angleterre.

De Liverpool à Birmingham, en passant par Aigburth ou encore la ville de Merseyside... Depuis plusieurs jours, les pompiers anglais passent le plus clair de leur temps à intervenir sur des antennes 5G, cibles d'incendies volontaires.

Cette traînée de poudre trouve son origine sur les réseaux sociaux : une publication Facebook partagée des milliers de fois au début du mois d'avril affirmait en effet que «Le coronavirus est un mensonge !». «C'était une immense couverture pour permettre le déploiement du réseau d'antennes 5G, qui est la véritable cause des décès attribués au virus, elles [les antennes] libèrent une quantité extrême de radiations vers notre organisme en passant par le signal téléphonique !», peut-on également lire.

Depuis la diffusion de cette théorie du complot défendue par le docteur Thomas Cowan (un éminent anthroposophique et accessoirement ex-vice président de l'Association des médecins pour la médecine anthroposophique), ce ne sont pas moins de trente antennes 5G qui ont été cibles de vandalisme ces 30 derniers jours en Angleterre. Les policiers ont également enregistré quatre-vingts cas d'agressions sur des techniciens.

De son côté, le gouvernement britannique - que les complotistes soupçonnent de «mentir» aux citoyens - assure qu'«il n'y a absolument aucune preuve crédible qui lie la 5G au coronavirus».

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus





