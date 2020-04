Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 12 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, restent sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

315 décès dans les hôpitaux français en 24h, pour un total de 14 393 morts depuis le début de l'épidémie

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a indiqué ce dimanche que 315 personnes sont décédées des suites du Covid-19 ces dernières 24h dans les hôpitaux français.

Depuis le début de l'épidémie, la France comptabilise 14 393 morts liées au coronavirus, dont 5 140 en Ehpad.

Pour le quatrième jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré une baisse en 24 heures. «De 35 patients seulement, c’est donc une très légère baisse», souligne toutefois la Direction générale de la santé.

Selon Jérôme Salomon, sur les 31 826 patients hospitalisés, 6 845 sont actuellement en réanimation et dans un état grave.

Seul lors de la messe de Pâques, le pape propose d'annuler la dette des pays pauvres

Habitué à présider la messe de Pâques sur une place Saint-Pierre noire de monde, le pape François a, ce dimanche, donné sa traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, totalement vide.

Il a ensuite pris la parole pour souhaiter «que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens» et appeler à la solidarité internationale «en réduisant, voire en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres».

Encourageant à «un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde», le pape a notamment évoqué le Yemen et la Syrie, mais aussi l'Irak, le Liban, le conflit israélo-palestinien, l'est de l'Ukraine, «les attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes» en Afrique, le drame des migrants et la situation humanitaire dans le nord du Mozambique.

Face à la pandémie mondiale qui frappe durement des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France, il faut, selon le souverain pontife, avoir recours «à des solutions innovantes» et oublier «les égoïsmes».

Il a choisi de lancer un appel spécifique à l'Europe qui doit retrouver «un esprit concret de solidarité qui lui a permis de dépasser les rivalités du passé», notamment après la Seconde guerre mondiale.

Enfin, le pape François a eu une pensée particulière pour les «personnes âgées et les personnes seules», «les médecins et les infirmiers», «les forces de l'ordre et les militaires», tous ceux «qui travaillent dans les maisons de santé», ou qui «vivent dans les casernes et dans les prisons».

Avec 50 marins infectés par le coronavirus à son bord, le Charles-de-Gaulle a accosté à Toulon

Le bâtiment de guerre français compte au total 1800 marins qui doivent tous être mis à l'isolement pendant deux semaines.

L’équipage doit être divisé et réparti sur plusieurs sites appartenant à l’armée, notamment à Toulon, Hyères, Cuers et Saint-Mandrier.

Les marins seront acheminés par des bus jusque dans leurs bâtiments d'accueil. Aucun contact avec la population ou les familles ne sera possible durant ce transfert et les militaires ne seront pas autorisés à sortir dans le village après installation.

Le ministère des Armées a pour sa part indiqué que «des capacités d’hébergement et d’alimentation seront mises en place sur les bases navales et aéronavales» devant recevoir des marins du porte-avions.

Pendant cette «quatorzaine», les militaires seront dépistés pour savoir s’ils peuvent rejoindre leur famille à la fin de leur isolement. Ceux qui sont contaminés et développent des symptômes du Covid-19 seront transférés à l’hôpital.

Malade du Covid-19, le premier ministre britannique est sorti de l'hôpital

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti de l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing Street.

«Le Premier ministre est sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers», sa résidence au nord-ouest de Londres, a indiqué un porte-parole dans un communiqué. «Sur les conseils de son équipe médicale, (il) ne reprendra pas immédiatement le travail».

Le dirigeant conservateur de 55 ans avait été admis à l'hôpital dimanche 5 avril. Il avait été transféré le lendemain en soins intensifs, d'où il était sorti jeudi 9 avril.

Depuis, il se remettait à l'hôpital, en faisant des sudokus, en lisant et en regardant des films, selon la presse britannique.

Boris Johnson a fait sa première déclaration officielle depuis son hospitalisation. «Je ne remercierai jamais assez» le personnel du NHS, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : «Je leur dois la vie».

Le Premier ministre «aimerait remercier tout le monde à l'hôpital de Saint Thomas (où il était traité) pour les soins exceptionnels qu'il a reçu», a ajouté Downing Street dans son communiqué, précisant que «toutes ses pensées allaient à ceux qui sont touchés par la maladie».

Diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars, Boris Johnson était à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par le virus. Le Royaume-Uni est un des pays européens les plus durement touchés.

La Commission européenne estime que les seniors devront rester confinés jusqu'à la fin de l'année

Les contacts des personnes âgées avec leur environnement en Europe vont devoir rester limités jusqu'à au moins la fin de l'année en raison de l'épidémie de coronavirus, a mis en garde la présidente de la Commission européenne.

«Sans vaccin il faut limiter autant que possible les contacts des seniors», notamment ceux qui vivent dans les maisons de retraite, a déclaré Ursula von der Leyen dans le quotidien allemand Bild paru dimanche.

«Je sais que c'est difficile et que l'isolement pèse mais c'est une question de vie ou de mort, nous devons rester disciplinés et patients», a-t-elle ajouté.

«Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec des antécédents médicaux», a poursuivi la dirigeante allemande de l'exécutif européen, disant «espérer» le développement d'un vaccin par un laboratoire européen «vers la fin de l'année».

«Pour qu'on puisse ensuite rapidement vacciner nous sommes déjà en discussion avec des fabricants sur des capacités de production mondiales.»