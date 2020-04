Avec prudence l’Autriche commence mardi son déconfinement

En prenant des mesures restrictives fortes et rapides et en multipliant les tests, l’Autriche est pour le moment parvenue à enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Le pays entame désormais une prudente sortie de confinement.

Dès mardi, les commerces de moins de 400m2, les jardineries, les magasins de bricolage mais également les jardins publics pourront rouvrir leurs portes, a rapporté le Figaro.

Le gouvernement de Sebastian Kurz avait annoncé, la semaine dernière, son plan de déconfinement. Les autres magasins et les coiffeurs devraient reprendre leur activité début mai. Pour les autres commerces, une décision sera prise d'ici fin avril mais une reprise pour la mi-mai est envisagée.

«L’Autriche a réagi plus rapidement et avec des mesures plus restrictives que les autres pays, en sorte que le pire a été évité, a déclaré le chancelier autrichien dans des propos relayés par le média national. Cette réaction rapide et restrictive nous donne aujourd’hui la possibilité de sortir également plus vite de la crise».

«Cette maladie va nous accompagner»

Sebastian Kurz est resté mesuré et a appelé à la poursuite des mesures de distanciation sociale. Comme c’est le cas depuis deux semaines, le port du masque dans les magasins reste obligatoire et le nombre de clients dans les boutiques doit rester limité.

Pour le moment, les écoles restent fermées ainsi que les structures culturelles et sportives, a précisé le Figaro. Les événements publics restent interdits jusqu’à la fin du mois de juin.

Mais le bilan est plutôt positif pour l’Autriche. Le 10 mars, le pays fermait sa frontière avec l'Italie et le 15 le confinement a été mis en place. Une réactivité qui a permis au système de santé de ne pas être débordé. Plus de 144.000 tests de dépistage ont eu lieu et le nombre de contaminations est en baisse constante depuis le 4 avril. Le pays déplore 350 décès.

Toutefois, le gouvernement autrichien reste sur ses gardes et ne s’interdit pas de modifier son plan si le nombre de contaminations repartait à la hausse.

A l'image de la Chine actuellement, l’Autriche craint une potentielle vague de cas importés. Les voyageurs sont visés par le chancelier qui a prévenu qu'il n'y aurait pas «de liberté de voyager illimité, telle que nous l'avons connue». «Tant qu’il n’y aura pas de vaccin ou de traitement efficace, cette maladie va nous accompagner», a-t-il averti.