Coronavirus : plus de 4.000 interpellations ce week-end au Maroc

Plus de 4.300 personnes ont été interpellées ce week-end au Maroc, et plus de la moitié placées en garde à vue, pour non-respect des mesures d'exception imposées dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, selon un communiqué officiel.

Depuis la déclaration d'un état d'urgence sanitaire mi-mars, les autorités ont interpellé 28.701 personnes à travers le pays. Au total, 15.545 ont été déférées en justice après leur garde à vue, a précisé le communiqué de la Sûreté nationale (DGSN), diffusé dans la nuit de dimanche à lundi.

Les sanctions pour violation de l'état d'urgence sanitaire vont jusqu'à trois mois de prison et/ou des amendes allant jusqu'à 1.300 dirhams (environ 124 euros).

Le port obligatoire du masque est venu s'ajouter la semaine dernière aux autorisations de sortie gérées par la police.

Pendant la période de confinement obligatoire, un déploiement sécuritaire impressionnant a été mis en place pour contrôler les déplacements de la population.

L'armée a été mobilisée pour renforcer le dispositif sécuritaire mais aussi médical, face aux défaillances de la santé publique.

Des paniers alimentaires pour les familles en détresse

Le plus grand nombre d'interpellations a été fait à Casablanca, la capitale économique (plus de 4.331) et Rabat, la capitale administrative (3.767), selon la DGSN.

Le respect du confinement est particulièrement difficile dans les quartiers populaires densément peuplés, comme le montrent différents reportages de la presse marocaine.

La paralysie économique provoquée par la pandémie a précipité dans la misère des millions de Marocains qui survivaient de petits boulots, sans aucune couverture sociale.

A défaut de base de données sociales, les autorités s'emploient à identifier en urgence les familles en détresse pour leur distribuer des aides financières directes et des paniers alimentaires.