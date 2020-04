Coronavirus : près de 800 cadavres recueillis dans des logements de Guayaquil en Equateur

Près de 800 cadavres ont été recueillis dans des logements de Guayaquil, capitale économique de l'Equateur, où les services hospitaliers et funéraires sont débordés par la pandémie de Covid-19, a annoncé un responsable, dimanche 12 avril.

Ces centaines de corps ont été retirés des habitations par une force spéciale formée de policiers et de militaires et créée par le gouvernement devant le chaos déclenché par la pandémie.

«Le nombre (de corps) que nous avons recueillis dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 700», a déclaré Jorge Wated, qui dirige cette équipe, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis Guayaquil.

Un peu plus tard, M. Wated a indiqué sur son compte Twitter que le nombre de cadavres recueillis par cette force dans des habitations était désormais de 771, auxquels s'ajoutent 631 corps qui se trouvaient dans les hôpitaux, dont les morgues sont pleines.

Les causes de ces quelque 1.400 décès survenus pendant l'urgence sanitaire décrétée à Guayaquil à cause de la pandémie n'ont pas été spécifiés.

Cardboard coffins are being used to bury #coronavirus victims in Ecuador pic.twitter.com/I2hM0B5F0C

— BBC World Service (@bbcworldservice) April 7, 2020