Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du lundi 13 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Joe Biden accusé d'aggression sexuelle

À quelques encablures de la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020, Joe Biden pourrait-il se voir stopper par un scandale sexuel ? C'est possible. L'ancien vice-président de Barack Obama est accusé d'agression par Tara Reade, une de ses anciennes collaboratrices.

Les faits auraient eu lieu en 1993, alors que Joe Biden était sénateur dans le Delaware. Celle qui était alors âgée de 29 ans a raconté dans sa plainte déposée le 9 avril que le politicien l'aurait coincé contre un mur, au Sénat, en passant sa main sous ses vêtements dans le but de la pénétrer avec ses doigts. À noter que ce n'est pas la première fois que Tara Reade vise le candidat démocrate. En 2019, elle et sept autres femmes l'avaient accusé de «contacts inappropriés».

Des images de Joe Biden tenant les épaules d'une femme pendant que son mari parlait avaient alors été ressorties des archives, et Donald Trump en avait profité pour lui donner un surnom : «Creepy Joe» («Joe le malsain», en français). Avec une plainte formelle sur le dos, sa campagne pourrait en prendre un sacré coup. Son équipe a formellement démenti les accusations devant plusieurs médias américains, assurant que «cela ne s'est absolument pas produit», et que «le vice-président Biden a consacré sa vie publique à changer la culture et les lois concernant les violences faites aux femmes».

La fin de l'épidémie d'Ebola repoussée en République démocratique du Congo

Un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo a été enregistré, dimanche 12 avril, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi, ont indiqué les autorités sanitaires congolaises.

Une enfant est décédée de la fièvre hémorragique dans la ville de Beni, qui fut l'un des épicentres de cette épidémie déclarée le 1er août 2018, a-t-on précisé de même source. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi, un homme de 26 ans. «Il s'agit d'une co-patiente du cas confirmé le 10 avril», selon les termes du communiqué du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola.

Vendredi, le décès d'un homme de 26 ans près de Beni a été rapporté après 52 jours sans nouveau cas d'Ebola, avaient indiqué les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les autorités sanitaires ont identifié «28 contacts» de ce nouveau malade d'Ebola «dont 26 co-patients et deux prestataires de soins, parmi lesquels un est vacciné».

La RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi, encouragées par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'une centre de traitement d'Ebola à Beni le 3 mars. Le pays doit désormais attendre 42 jours (deux fois la durée maximale d'incubation) sans nouveaux cas pour proclamer la fin de cette dixième épidémie sur le sol congolais qui a tué 2.276 personnes selon les autorités sanitaires congolaises.

Des tornades meurtrières frappent le Mississippi

Le gouverneur de l'Etat du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, a décrété l'état d'urgence après la mort d'au moins six personnes lors du passage de plusieurs tornades dimanche 12 avril. «Je déclare ce soir l'état d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Mississippi à la suite de puissantes tornades et d'orages qui ont sévi à travers l'Etat», a tweeté le gouverneur Tate Reeves, assurant aux habitants qu'ils n'étaient «pas seuls».

«Nous mobilisons toutes les ressources disponibles pour protéger les nôtres et leurs biens», a-t-il poursuivi. Selon les médias américains, les tornades ont provoqué des dégâts «catastrophiques».Le service météorologique national américain avait émis une urgence tornade, son plus haut niveau d'alerte en la matière.

L'Agence de gestion des urgences du Mississippi a signalé six morts, tous dans la partie sud de l'Etat. «Ce sont des rapports préliminaires et nous continuons à les mettre à jour lorsque des informations arrivent», a tweeté l'organisme.