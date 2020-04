Tous les gels hydroalcooliques sont-ils efficaces contre le coronavirus ?

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, il est devenu un produit extrêmement rare. Le gel hydroalcoolique a en effet été très demandé. Mais attention, tous ne permettent pas d'être véritablement protégé.

Il faut en tout premier lieu faire attention à la teneur en alcool de la solution chimique. Il faut en effet que le gel soit composé au moins de 60% d'alcool, en dessous de quoi il ne sera pas efficace contre le virus. De plus, il faut également faire attention à la cible. Les gels ont ainsi des normes différentes en fonction du type de maladie qu'il combat : virus, bactéries ou champignon. Pour s'assurer qu'il s'agit d'un gel contre les virus comme le Covid-19, il faut que le flacon possède la norme NF EN14476 sur son étiquette.

Mais les médecins ont expliqué à plusieurs reprises que le gel n'était pas la meilleure des solutions. Le lavage de mains avec du savon et de l'eau est la méthode la plus efficace pour se prémunir du coronavirus, en plus d'être plus abordable. Cela s'explique par le fait que le savon va mieux nettoyer les saletés que le gel, et donc diminuer encore plus la possibilité de contamination.

De plus, l'utilisation abusive de gel est potentiellement dangereuse pour la santé. Trop utilisé, il va détruire en partie la flore cutanée, qui protège le corps contre des agents pathogènes. Une telle pratique est donc contre-productive lorsque l'on cherche à éviter une maladie. Il est donc conseillé de l'utiliser comme une alternative lorsque l'on est en dehors de chez soi ou d'un lieu où se laver les mains de manière plus traditionnelle.