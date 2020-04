Vidéos : des tornades font au moins 6 morts dans le Mississippi

Le gouverneur de l'Etat du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, a décrété l'état d'urgence après la mort d'au moins six personnes lors du passage de plusieurs tornades dimanche 12 avril.

«Je déclare ce soir l'état d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Mississippi à la suite de puissantes tornades et d'orages qui ont sévi à travers l'Etat», a tweeté le gouverneur Tate Reeves, assurant aux habitants qu'ils n'étaient «pas seuls».

«Nous mobilisons toutes les ressources disponibles pour protéger les nôtres et leurs biens», a-t-il poursuivi.

Selon les médias américains, les tornades ont provoqué des dégâts «catastrophiques».

Viewer-submitted video of what appears to be a tornado earlier this evening in Noxubee County, Mississippi south of Brooksville. #WCBI #mswx #alwx





: Vallie Cantrell pic.twitter.com/HZFhEzlDIp

— Trevor Birchett (@weathertrevor) April 12, 2020