Barack Obama soutient officiellement Joe Biden pour la présidentielle de 2020

«Choisir Joe Biden comme vice-président a été l'une des meilleures décisions de ma vie». Par cette phrase, Barack Obama a débuté la vidéo dans laquelle il a officialisé son soutien au dernier candidat en lice pour l'investiture démocrate dans l'optique de l'élection présidentielle de novembre 2020.

Cela n'est pas une surprise. Les deux hommes sont devenus amis au long de leur collaboration pendant leurs huit années à la Maison Blanche. En tant qu'ancien président, Barack Obama ne pouvait pas réellement soutenir l'un des candidats lors des mois précédents, puisqu'il est d'usage de conserver un certain recul avant que le candidat final ne soit choisi. Ce 14 avril, après l'abandon de Bernie Sanders, il a donc assuré que Joe Biden était l'homme qu'il fallait pour affronter et vaincre Donald Trump, notamment grâce à son expérience en tant que vice-président.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020